Mercosur: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ρήτρες για την προστασία της αγροτικής παραγωγής

Οι ευρωβουλευτές ζητούν τη θέσπιση ρήτρας διασφάλισης στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, με στόχο την αποτροπή ζημιών στον γεωργικό τομέα της Ευρώπης από εισαγωγές από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η θέση του Κοινοβουλίου εγκρίθηκε με 431 ψήφους υπέρ, 161 κατά και 70 αποχές. Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την τελική μορφή της νομοθεσίας ξεκινούν ήδη αύριο, στις 17 Δεκεμβρίου 2025.

Το σχέδιο κανονισμού καθορίζει πώς η ΕΕ θα μπορεί να αναστέλλει προσωρινά τις δασμολογικές προτιμήσεις για εισαγωγές ορισμένων ευαίσθητων προϊόντων (όπως τα πουλερικά ή το βόειο κρέας) από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, εφόσον κριθεί ότι οι εισαγωγές αυτές πλήττουν τους παραγωγούς της ΕΕ.

Σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνά την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας όταν οι εισαγωγές ευαίσθητων γεωργικών προϊόντων αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 5% σε διάστημα τριών ετών (αντί για όριο 10% ετησίως, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής). Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης ταχύτερες έρευνες (αποτελέσματα σε τρεις μήνες αντί έξι γενικά και σε δύο μηνών αντί τεσσάρων για ευαίσθητα προϊόντα), ώστε τα μέτρα διασφάλισης να μπορούν να εφαρμόζονται πιο γρήγορα.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ακόμη ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να λάβουν τη μορφή «υποχρέωσης αμοιβαιότητας», βάσει της οποίας οι χώρες της Mercosur θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πρότυπα παραγωγής της ΕΕ.

Ο Gabriel Mato (ΕΛΚ, Ισπανία), μόνιμος εισηγητής του Κοινοβουλίου για τη συμφωνία Mercosur, δήλωσε: «Χαιρετίζω την ισχυρή δέσμευση που επέδειξαν οι πολιτικές ομάδες υπέρ ενός σταθερού και ισορροπημένου συμβιβασμού. Οι ρήτρες αυτές βελτιώνουν σημαντικά τη λειτουργία του κανονιστικού πλαισίου, διασφαλίζοντας ισχυρότερη προστασία για τους γεωργούς μας και ένα πιο αξιόπιστο πεδίο εφαρμογής. Οι συμβιβασμοί μας αντικατοπτρίζουν επίσης βασικές προτεραιότητες που ανέδειξαν οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Γεωργίας, στοιχείο καθοριστικό για την οικοδόμηση ευρείας εμπιστοσύνης στο Κοινοβούλιο. Θα πράξω ό,τι είναι αναγκαίο για να υπερασπιστώ αυτές τις βελτιώσεις στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις, καθώς δεν είναι μόνο αποτελεσματικές, αλλά και δίκαιες και απαραίτητες για την επίτευξη ενός αξιόπιστου αποτελέσματος».

Ο Bernd Lange (S&D, Γερμανία), πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, δήλωσε: «Η κοινή λογική επικράτησε. Ακόμη και όσοι είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη συμφωνία εμπορίου ΕΕ - Mercosur συνειδητοποιούν ότι είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρχει ένα τέτοιο πρόσθετο δίχτυ ασφαλείας. Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι θα πρέπει πλέον να αναγνωρίσουν ότι έχουμε ξυπνήσει σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο απ’ ό,τι πριν από λίγους μήνες. Η μόνη λογική απάντηση σε όσα πράττουν η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι να δώσουμε το πράσινο φως στη συμφωνία Mercosur. Οποιαδήποτε άλλη στάση θα ήταν γεωπολιτικά ανεύθυνη και οικονομικά παράλογη. Ορισμένες άλλες δυνάμεις, που τους αρέσει να μας παρουσιάζουν ως αδιάφορους, θα έτριβαν τα χέρια τους από ικανοποίηση. Ο τερματισμός είναι πλέον ορατός και πρέπει να τον περάσουμε.»

Οι διμερείς ρήτρες διασφάλισης θα αποτελέσουν μέρος τόσο της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Mercosur, όσο και της σχετικής ενδιάμεσης εμπορικής συμφωνίας. Οι δύο αυτές συμφωνίες πρέπει να επικυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την υπογραφή τους, η οποία αναμένεται αργότερα εντός του μήνα.

Η ΕΕ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Mercosur σε αγαθά, με εξαγωγές ύψους 57 δισ. ευρώ το 2024. Η ΕΕ αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο του συνολικού εμπορίου υπηρεσιών της Mercosur, με εξαγωγές της ΕΕ προς την περιοχή ύψους 29 δισ. ευρώ το 2023.

Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 10.000 αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να βρεθούν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, συμμετέχοντας σε μεγάλη πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία κατά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε. και της συμφωνίας εμπορίου με τις χώρες του Mercosur.