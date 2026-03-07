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Όλη η πόλη μια γιορτή αυτό το Σαββατοκύριακο για τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Πλήθος εμπειριών powered by Allwyn για δρομείς και επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10:42 - 07 Μαρ 2026

Όλη η πόλη μια γιορτή αυτό το Σαββατοκύριακο για τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας - Πλήθος εμπειριών powered by Allwyn για δρομείς και επισκέπτες στο Χωριό των Χορηγών

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Η καρδιά της Αθήνας ετοιμάζεται να χτυπήσει ξανά στον ρυθμό του Ημιμαραθωνίου, που επιστρέφει πιο δυναμικός από ποτέ, με 33.000 δρομείς να ενώνονται στην ίδια αφετηρία, κάτω από το σύνθημα «Run as One. Win as One». Από τους ελίτ αθλητές μέχρι τους ερασιτέχνες που τρέχουν για την προσωπική τους υπέρβαση, η Αθήνα θα μετατραπεί, την Κυριακή 9 Μαρτίου, σε μια απέραντη διαδρομή συλλογικής προσπάθειας και δυνατών συγκινήσεων.

Η δρομική γιορτή θα ξεκινήσει από σήμερα, με το Χωριό των Χορηγών να ανοίγει τις πύλες του και να υποδέχεται το κοινό. Το διήμερο θα έχει τη «σφραγίδα» της Allwyn, Μεγάλου Χορηγού του ΣΕΓΑΣ, με το επιβλητικό περίπτερό της, στο Σύνταγμα, να λειτουργεί ως ζωντανός χώρος εμπειριών. Παράλληλα, η Allwyn με τις δράσεις της κατά μήκος της αγωνιστικής διαδρομής θα εμψυχώνει και θα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες σε κάθε τους βήμα.

Ένα περίπτερο-εμπειρία στο Χωριό των Χορηγών

Το περίπτερο της Allwyn, στην πλατεία Συντάγματος, θα λειτουργεί το Σάββατο 10:00–20:00 και την Κυριακή 8:00–14:00. Εκεί, δρομείς και επισκέπτες θα μπορούν να πάρουν ως δώρο ένα branded Allwyn καπέλο και, με τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης artist, να το μετατρέψουν σε καμβά έκφρασης, προσθέτοντας και pins τη επιλογής τους.

Όσοι βρεθούν στο περίπτερο της Allwyn θα έχουν, επίσης, την ευκαιρία να ζήσουν τη στιγμή του τερματισμού ως δρομείς, μέσα από ένα AI photo booth.

90s ρυθμοί και δυναμικό ζέσταμα για τον αγώνα δρόμου 5 χλμ. Allwyn

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής ξεκινά στις 8:00, με τον Ημιμαραθώνιο Δρόμο.

Στις 12:15, θα πραγματοποιηθεί ο Αγώνας Δρόμου των 5 χλμ. Allwyn, με τους συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν την απαραίτητη προθέρμανση στο περίπτερο της Allwyn. Εκεί, στις 11:30, θα πραγματοποιηθεί ένα warm‑up session, σε ξεχωριστή ατμόσφαιρα με μουσικές από τα 90s.

Η πόλη στους παλμούς των κρουστών

Μετά την εκκίνηση, τη σκυτάλη θα πάρει η ομάδα κρουστών Quilombo, η οποία θα βρίσκεται στην οδό Φιλελλήνων, γεμίζοντας την πόλη με ήχο και παλμό.

Ξεχωριστό τόνο στη μεγάλη δρομική γιορτή θα δώσει και η παρουσία του παραολυμπιονίκη στίβου Μιχάλη Σεΐτη, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο DJ. Θα βρίσκεται στο DJ booth της Allwyn, στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, επιλέγοντας μουσικές που θα εμψυχώνουν τους δρομείς.

Γυναίκες που εμπνέουν

Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας συμπίπτει εφέτος με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Για να τιμήσει την ημέρα, η Allwyn φέρνει στο περίπτερό της την έκθεση φωτογραφίας «Women who inspire» του καταξιωμένου φωτογράφου, Άγγελου Ζυμάρα, ο οποίος έχει απαθανατίσει με τον φακό του γυναίκες δρομείς του Ioannina Lake Run. Όσες γυναίκες δρομείς επισκεφθούν το περίπτερο της Allwyn, την Κυριακή το μεσημέρι, θα έχουν τη δυνατότητα να ποζάρουν στον διακεκριμένο φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik, και να παραλάβουν το πορτρέτο τους ως αναμνηστικό.

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