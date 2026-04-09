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Αστακός: «Οιωνοί» επανεκκίνησης ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
09:52 - 09 Απρ 2026

Αστακός: «Οιωνοί» επανεκκίνησης ενός φιλόδοξου επενδυτικού σχεδίου

Γιώργος Αλεξάκης
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Ως βήμα για να μπει και πάλι μετά από χρόνια “σε ρότα” μια μεγάλη επένδυση, χαρακτηρίζεται η  ανάρτηση σε δημόσια διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου τουριστικού λιμένα, σε συνδυασμό με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τουρισμού και αναψυχής στο Πλατυγιάλι Αστακού, στην Αιτωλοακαρνανία.

Το επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους άνω των 524 εκατ. ευρώ, υλοποιείται από την «Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε.» και στοχεύει στη δημιουργία μαρίνας για mega yachts, παράλληλα με την ανάπτυξη εμπορικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και σύγχρονων τουριστικών υποδομών υψηλών προδιαγραφών, όπως ξενοδοχειακές μονάδες και εγκαταστάσεις αναψυχής.

Υπενθυμίζεται ότι μητρική εταιρεία της «Αστακός Τέρμιναλ Α.Ε.» είναι η «ΑΠΕ Επενδυτικής Περιουσίας Α.Ε.», κοινοπραξία των τραπεζών Alpha Bank (71,08%) και Τράπεζα Πειραιώς (28,92%).

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2024, οι δύο τράπεζες έχουν εκκινήσει διαδικασία πώλησης των συμμετοχών τους στην εταιρεία. Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αποεπένδυση τόσο της Alpha Bank όσο και της Τράπεζας Πειραιώς από το μετοχικό κεφάλαιο.

Την ανάπτυξη του έργου ως master developer έχει αναλάβει η MYMAR Nautilus Investments Limited, εταιρεία κυπριακών συμφερόντων, η οποία έχει οριστεί και ως αντίκλητος για τη διαχείριση των διαδικασιών αδειοδότησης και τη συνολική υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Στόχος

Βασικός στόχος είναι η δυναμική αλλά και βιώσιμη αξιοποίηση της έκτασης, με τη μετατροπή του υφιστάμενου εμπορευματικού λιμένα Πλατυγιαλίου σε λιμένα βάσης (home port) για μεγάλα σκάφη αναψυχής. Το έργο φιλοδοξεί να συνδυάσει την τουριστική ανάπτυξη υψηλού επιπέδου με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.

Σημειώνεται ότι το έργο, με την ονομασία «Nautilus Project», έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγική επένδυση από το προηγούμενο έτος.

Το επενδυτικό πλάνο

Η επένδυση αφορά την αξιοποίηση έκτασης 1.778 στρεμμάτων στον κόλπο του Αστακού, η οποία μέχρι σήμερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη. Το σχέδιο βασίζεται στη συμπληρωματικότητα διαφορετικών χρήσεων – επιχειρηματικών, τουριστικών και οικιστικών – και οργανώνεται σε επτά διακριτές ενότητες ανάπτυξης εντός του ακινήτου.

Κεντρικός άξονας αποτελεί η μετατροπή του εμπορικού λιμένα σε σύγχρονη μαρίνα για mega yachts, ενισχύοντας τη ναυτιλιακή και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ξενοδοχείων, τουριστικών κατοικιών και ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού πάρκου που θα συνδυάζει εμπορικές, παραγωγικές και οικιστικές χρήσεις.

Η μαρίνα θα διαθέτει δυνατότητα ελλιμενισμού άνω των 350 σκαφών, εκ των οποίων 105 θέσεις θα προορίζονται για σκάφη μήκους άνω των 40 μέτρων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει, επίσης, την ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων πέντε αστέρων, συνολικής δυναμικότητας 565 δωματίων, πολυτελών κατοικιών και διαμερισμάτων, καθώς και χώρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.

Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία γραφειακών χώρων, πολιτιστικών εγκαταστάσεων, χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας, συνεδριακών υποδομών, αθλητικών εγκαταστάσεων και όλων των απαραίτητων υποστηρικτικών υποδομών.

Υλοποίηση σε τρεις φάσεις

Η ανάπτυξη του έργου θα πραγματοποιηθεί σε τρεις διακριτές φάσεις. Κάθε φάση περιλαμβάνει κατασκευαστική περίοδο περίπου τριών ετών, με συνολικό ορίζοντα υλοποίησης έως επτά έτη.

Η πρώτη φάση, προϋπολογισμού 524 εκατ. ευρώ, αφορά τις βασικές υποδομές και τις αρχικές λιμενικές παρεμβάσεις. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την ανάπτυξη των κύριων εγκαταστάσεων, όπως τουριστικές και επιχειρηματικές υποδομές, ενώ η τρίτη φάση αφορά την ολοκλήρωση του έργου με δευτερεύουσες εγκαταστάσεις, κατοικίες και πλήρη λειτουργία.

Για την πρώτη φάση, εκτιμάται ότι περίπου 434 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε καθαρά κατασκευαστικές δαπάνες.

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, κατά την περίοδο κατασκευής αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 700 θέσεις εργασίας, ενώ κατά τη λειτουργία του έργου οι θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις 1.150, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Υπενθυμίζεται ότι η αξιοποίηση του λιμανιού στον Αστακό ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 όταν σχεδιάστηκε η ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού, με στόχο την δημιουργία μιας βιομηχανικής περιοχής και ενός εμπορικού λιμανιού στη δυτική Ελλάδα.

Στις αρχές του 2000 το λιμάνι πέρασε στην κατασκευαστική ΑΕΓΕΚ, κι εν συνεχεία, μετά το ‘λουκέτο” στην κατασκευαστική, το έργο πέρασε στις Τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς, που αναζητούν επενδυτή, χωρίς, ωστόσο, αποτέλεσμα μέχρι τώρα.

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