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Ιωσηφίδης (EY‑Parthenon): Άμυνα, ενέργεια και AI οι τομείς επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
19:29 - 24 Απρ 2026

Ιωσηφίδης (EY‑Parthenon): Άμυνα, ενέργεια και AI οι τομείς επενδύσεων μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Τη «νέα εικόνα» που διαμορφώνεται στο επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας, τους κλάδους που ξεχωρίζουν και τις παρεμβάσεις που μπορούν να επιταχύνουν την προσέλκυση κεφαλαίων, ανέλυσε ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY‑Parthenon (του βραχίονα εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών της EY Ελλάδος), στο πλαίσιο του πάνελ με τίτλο: “Unlocking Investments for the Next Growth Cycle”, το οποίο διεξήχθη κατά τη διάρκεια του 11ου Delphi Economic Forum.

Ο κ. Ιωσηφίδης ανέφερε ότι, ύστερα από μια μακρά περίοδο επενδυτικής «ξηρασίας» – αρχικά, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και, στη συνέχεια, της πανδημίας – τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, καταγράφεται σημαντική αύξηση, τόσο σε ιδιωτικές, όσο και σε δημόσιες επενδύσεις, αλλά και αυξημένο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Μεταξύ των παραγόντων που ενισχύουν την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, ξεχωρίζουν η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, που συμβάλλουν στον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας.

Όπως τόνισε ο κ. Ιωσηφίδης, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η ύπαρξη σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων, με προεξάρχον το Ταμείο Ανάκαμψης – με τις επιδοτήσεις να πηγαίνουν κυρίως στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και στις υποδομές, και το δανειακό σκέλος στην υποστήριξη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα – σε συνδυασμό με το ΕΣΠΑ, τις άμεσες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις (EU direct funding) και την αξιοποίηση των ΣΔΙΤ κυρίως για έργα υποδομών (π.χ., κοινωνικές υποδομές, logistics, λιμάνια, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων), που κινητοποίησαν σημαντικά projects. «Από την πλευρά των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα, η προσοχή στράφηκε στην ενέργεια και τις ΑΠΕ, στην πράσινη μετάβαση, το real estate και τις τουριστικές/ξενοδοχειακές υποδομές», ανέφερε.

Όσον αφορά στις προκλήσεις, ο κ. Ιωσηφίδης υπογράμμισε τη σχετικά χαμηλότερη απορροφητικότητα στον ψηφιακό πυλώνα του δανειακού σκέλους του RRF, καθώς και στους πυλώνες του scale up και της καινοτομίας/ψηφιακού μετασχηματισμού, από τις ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και παρουσιάζουν χαμηλή παραγωγικότητα και, επομένως, ανταγωνιστικότητα. «Από εδώ και στο εξής, πρέπει να δούμε τις τάσεις παγκοσμίως, και ειδικά στην Ευρώπη, για να στοχεύσουμε σε επενδύσεις που θα υποστηρίζουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και κυρίως σε κλάδους που η Ελλάδα μπορεί να έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Στόχος μας δεν θα πρέπει να είναι απλώς να αυξήσουμε το ΑΕΠ της χώρας, αλλά παράλληλα να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων γενικότερα, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 63% του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ», ανέφερε.

Ειδικότερα, κοιτώντας την επόμενη μέρα, μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Επικεφαλής της EY‑Parthenon, προειδοποίησε ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα θα παραμείνει και επεσήμανε ότι οι επενδύσεις πρέπει να «κουμπώσουν» σε νέες προτεραιότητες, όπως η άμυνα και ασφάλεια, καθώς και οι κρίσιμες υποδομές. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι «μεταξύ άλλων, χρειάζεται να συνεχιστούν οι επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας – προς ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης και της χώρας – σε δίκτυα, διασυνδέσεις, αποθήκευση ενέργειας και σε νέες καθαρές τεχνολογίες, όπως οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες».

Επίσης, ανέδειξε ως κεντρικό πεδίο ανταγωνιστικότητας τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, data centers και κυβερνοασφάλεια, ενώ τόνισε ότι «πρέπει να δοθούν στοχευμένα κίνητρα και να υπάρξουν χρηματοοικονομικά εργαλεία, ώστε να μπορέσουν και οι ΜμΕ να προχωρήσουν ταχύτερα σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Ενδεχομένως, τον ρόλο αυτό θα παίξει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα μπορούσε να διαχειριστεί τα αδιάθετα υπόλοιπα του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης». Σημαντικό ρόλο όσον αφορά στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και στη συγκέντρωσή τους σε μεγαλύτερα σχήματα, μπορούν να παίξουν και τα ελληνικά private equity ταμεία, που έχουν αντλήσει, συνολικά, πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. «Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για το επενδυτικό μας μοντέλο, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει με τόσες πολλές μικρές επιχειρήσεις», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο κ. Ιωσηφίδης εξήγησε ότι είναι πολύ κρίσιμη και η επένδυση στην εκπαίδευση, καθώς και στο επαγγελματικό reskilling και το upskilling, ώστε το δυναμικό της χώρας να αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης και ξένων επενδύσεων, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης. «Ήρθε η ώρα να εστιάσουμε σε επενδύσεις που οδηγούν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όπως και στη σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με έμφαση στους κλάδους της βιομηχανίας και της τεχνολογίας», τόνισε.

Σημειώνεται ότι στο πάνελ συμμετείχαν, επίσης, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Ιδρυτής & CEO του Inspiring Earth Group, ο Ηλίας Λεκκός, Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής CEO Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων & Επενδύσεων του Υπερταμείου, και ο Νίκος Καλλιαγκόπουλος, Εταίρος της Big Pi Ventures. Τον συντονισμό ανέλαβε η δημοσιογράφος Αθανασία Ακριβού.

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