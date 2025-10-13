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ΕΑΕΕ: Αυξάνονται τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτων έναντι φυσικών φαινομένων
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
16:32 - 13 Οκτ 2025

ΕΑΕΕ: Αυξάνονται τα ασφαλιστήρια αυτοκινήτων έναντι φυσικών φαινομένων

Reporter.gr Newsroom
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Από 01.06.2025 σύμφωνα με τη νομοθεσία κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών και συγκεκριμένα για τους κινδύνους της δασικής πυρκαγιάς και της πλημμύρας.

Προκειμένου να αποτυπωθεί το ποσοστό υιοθέτησης του μέτρου η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) πραγματοποίησε έρευνα για την εξέλιξη του πλήθους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων με κάλυψη φυσικών φαινομένων.

Για την έρευνα ελήφθησαν στοιχεία από 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων αυτοκινήτων.

Από την εικόνα του χαρτοφυλακίου σε ισχύ των ανωτέρω επιχειρήσεων, το ποσοστό επί του συνόλου των συμβολαίων που διαθέτει την κάλυψη των φυσικών φαινομένων*, εξελίσσεται ως εξής:

eaee_ypoxreotiki_asfalisi_35818.png

Η ΕΑΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξέλιξη και να ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό.

*Η κάλυψη μπορεί να αφορά δασική πυρκαγιά, πλημμύρα ή συνδυασμό αυτών.

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