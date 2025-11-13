Καφούνης (ΕΣΕΕ): Σημαντική νίκη η απόφαση του Ecofin για άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα
ΕΜΠΟΡΙΟ
18:05 - 13 Νοε 2025

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Σημαντική νίκη η απόφαση του Ecofin για άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα

Reporter.gr Newsroom
Υπέρ της απόφασης του ECOFIN για την επιβολή δασμών σε μικροδέματα από πλατφόρμες εμπορίου από τρίτες χώρες, με εφαρμογή από το 2026, τάσσεται η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) με δήλωση του προέδρου της Σταύρου Καφούνη. 

Στην δήλωση του ο κ. Καφούνης μετά την πολιτική συμφωνία στο ECOFIN για την επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ στα δέματα από τρίτες χώρες αναφέρει: «Η πολιτική συμφωνία του ECOFIN για την επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος μη πληρωμής δασμών στα μικροδέματα που στέλνονται στην Ευρώπη από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών –με εφαρμογή πλέον από το 2026 αντί του 2028– αποτελεί μία σημαντική νίκη για τον εμπορικό κόσμο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για μία καθαρή δικαίωση των συστηματικών προσπαθειών της ΕΣΕΕ και των παρεμβάσεών της σε όλα τα επίπεδα: θεσμικά και επιστημονικά, διεθνή και εγχώρια.

Η ΕΣΕΕ έχει επί μακρόν τεκμηριώσει τις σοβαρές στρεβλώσεις που προκαλεί το υφιστάμενο καθεστώς στον υγιή ανταγωνισμό και έχει αναδείξει την ανάγκη για άμεση δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απόφαση, με την θετική στάση και του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών κ. Πιερρακάκη, δίνει μία πραγματική ανάσα αισιοδοξίας τόσο για τη λειτουργία της ΕΕ όσο και για τις προοπτικές βιωσιμότητας του ευρωπαϊκού και του ελληνικού εμπορίου. Θα παρακολουθούμε στενά τα επόμενα βήματα, ειδικά την αποσαφήνιση του ακριβούς τρόπου και χρόνου εφαρμογής του νέου καθεστώτος, καθώς και το εάν η απόφαση θα συνοδευτεί από την επιβολή ενός διαχειριστικού τέλους, όπως είχε προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να εκπροσωπεί ενεργά και τεκμηριωμένα τα συμφέροντα του εμπορικού κόσμου, με στόχο την πλήρη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 18:19
Στη Λευκωσία ο Πιερρακάκης για Eurogroup και άτυπο ECOFIN - Στεγαστικό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο
ΗΠΑ: Εφετείο διατηρεί σε ισχύ τους παγκόσμιους δασμούς 10% του Τραμπ
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις εμπορικές ΜμΕ
Δημοσκόπηση - πλήγμα για Τραμπ: Αρνητικό κλίμα για οικονομία, ακρίβεια και δασμούς στις ΗΠΑ
