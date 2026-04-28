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Χρηστίδης: Παραβίαση της λογικής η χθεσινή διάταξη του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές
Πολιτική
13:15 - 28 Απρ 2026

Χρηστίδης: Παραβίαση της λογικής η χθεσινή διάταξη του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές

Reporter.gr Newsroom
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Για παραβίαση της κοινής λογικής έκανε λόγο ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του Open, με φόντο τη διάταξη του Αρείου Πάγου να μην βγει από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών.  

«Χωρίς να εξετασθεί ούτε καν ο κύριος Ντίλιαν, ο οποίος έχει κάνει μια σειρά καταγγελιών. Δεν καλείται ούτε ένας από τους μάρτυρες, δεν διερευνάται καν το ζήτημα της κατασκοπείας, ενώ όλοι καταλαβαίνουμε από τη δικαστική απόφαση ότι υπάρχει διασύνδεση της ΕΥΠ με το Predator. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί αλγεινή εντύπωση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα σταματήσει να κινείται θεσμικά προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση.

«Θα το πω, ακόμη μια φορά, ότι θα την πάμε μέχρι τέλους και αυτό σημαίνει και πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή και αν δεν φοβάται κάτι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να την υπερψηφίσει. Και προφανώς και προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και όλα όσα ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης», πρόσθεσε.

Μετά και από αυτή τη διάταξη - όπως είπε - έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, «οι οποίοι βλέπουν ότι η ανώτατη δικαιοσύνη δεν κάνει τη διερεύνηση».

«Είναι εμπλεκόμενη η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία. Είναι σίγουρα το Μέγαρο Μαξίμου που έχει κάνει τις συγκεκριμένες επιλογές και είναι προφανές ότι είναι εμπλεκόμενο και ένα κέντρο, το οποίο διαχειριζόταν την υπόθεση αυτή και στο επίπεδο της ΕΥΠ και στο επίπεδο του Predator. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτο και δείχνει και τη δειλία κάποιων, οι οποίοι - ενώ θα μπορούσαν με μία μήνυση να δούμε ποια είναι τα νέα στοιχεία που προκύπτουν - δεν προχωρούν σε μήνυση. Πάνω από 25 πολιτικά πρόσωπα, τα οποία είναι όλα βαθιά γαλάζια πρόσωπα. Ένας από αυτούς δεν έχει το θάρρος να πάει στη δικαιοσύνη, την οποία κατά τα άλλα εμπιστεύεται η Νέα Δημοκρατία, και να πει γιατί μου παρακολουθούσαν το κινητό τηλέφωνο», συμπλήρωσε.

Σχολίασε, τέλος, ότι «είναι προφανές ότι ένας εισαγγελέας που εμπλέκεται με τον άλφα ή βήτα τρόπο στην υπόθεση αυτή, ως ένας από τους εισαγγελείς που έδινε το ok για να υπάρχουν νομότυπες επισυνδέσεις μέσω της ΕΥΠ, θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει αυτοεξαιρεθεί. Να έχει δώσει την υπόθεση σε κάποιον άλλον και να προχωρήσουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4l6m4s7qxt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 13:19
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