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Visa: 20% περισσότεροι Έλληνες ταξίδεψαν στο εξωτερικό το εννιάμηνο μεταξύ Ιανουάριου-Σεπτέμβριου 2025
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:02 - 16 Δεκ 2025

Visa: 20% περισσότεροι Έλληνες ταξίδεψαν στο εξωτερικό το εννιάμηνο μεταξύ Ιανουάριου-Σεπτέμβριου 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των Ελλήνων ταξιδιωτών στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά σχεδόν 20% τους πρώτους 9 μήνες του 2025, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Visa.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι, την ίδια περίοδο, η συνολική δαπάνη αυξήθηκε κατά 20%. Η άνοδος στον αριθμό των ταξιδιωτών ήταν εντονότερη κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο), οπότε και υπερέβη το 20%, ενώ οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 25% στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Εντός Ευρώπης πάνω από το 80% της δαπάνης

Οι Έλληνες ταξιδιώτες φαίνεται να προτιμούν κυρίως τους προορισμούς εντός Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Visa πάνω από το 80% των συνολικών διασυνοριακών δαπανών πραγματοποιούνται εντός του ΕΟΧ ενώ οι πέντε προορισμοί που επισκέπτονται συχνότερα οι Έλληνες είναι: Ιταλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Τουρκία. Όσον αφορά τους προορισμούς με τη μεγαλύτερη αύξηση ταξιδιωτών κατά το εννιάμηνο (Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2025), η Αίγυπτος κατέγραψε πάνω από 80% αύξηση, ενώ η Ιαπωνία περίπου 70%. Ακολουθούν η Αλβανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σλοβενία.

Κορυφαίες κατηγορίες δαπανών

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι κορυφαίες πέντε κατηγορίες δαπανών για τους Έλληνες ήταν: εστιατόρια, τρόφιμα και παντοπωλεία, καταλύματα, ένδυση και αξεσουάρ, και καταστήματα λιανικής. Οι κορυφαίοι πέντε προορισμοί σε σχέση με τις δαπάνες ήταν: Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία.

Τάσεις δαπανών ανά προορισμό

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Visa, στους πέντε κορυφαίους προορισμούς καταγράφονται διαφοροποιήσεις στην καταναλωτική συμπεριφορά. Στην Ιταλία, το 20% των συνολικών δαπανών κατευθύνεται στην κατηγορία “ένδυση και αξεσουάρ”, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο των υπόλοιπων χωρών (12%). Στη Γερμανία, οι δαπάνες για τρόφιμα και παντοπωλεία ήταν περίπου διπλάσιες σε σχέση με τον μέσο όρο. Στη Γαλλία, οι καταναλωτές ξοδεύουν 3% περισσότερο από τον μέσο όρο στην ψυχαγωγία. Τέλος, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι αγορές σε πολυκαταστήματα εμφανίζονται αυξημένες κατά 4% σε σύγκριση με τον μέσο όρο.

Ο Νίκος Πετράκης, Country Manager της Visa στην Ελλάδα, δήλωσε: «Κάθε ταξίδι πρέπει να είναι απλό: ένα tap της κάρτας, ένα αξιόπιστο δίκτυο, παντού. Καθώς οι Έλληνες εξερευνούν περισσότερους προορισμούς, επενδύουμε μαζί με τράπεζες και εμπόρους για να φέρουμε σύγχρονες δυνατότητες: από tokenized checkout έως ανέπαφες συναλλαγές, σε κάθε σημείο της διαδρομής, οι πληρωμές να λειτουργούν αθόρυβα στο παρασκήνιο».

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