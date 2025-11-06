Λυμπερόπουλος: Το Μαξίμου έχει προκαλέσει διάσπαση στο συνδικαλιστικό μας κίνημα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:47 - 06 Νοε 2025

Λυμπερόπουλος: Το Μαξίμου έχει προκαλέσει διάσπαση στο συνδικαλιστικό μας κίνημα

Reporter.gr Newsroom
Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, κος Θύμιος Λυμπερόπουλος, μίλησε σήμερα (6/11) στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1, με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί, αλλά και τη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. 

Σχετικά με τη θετική έκβαση των κινητοποιήσεων και τη λήξη της απεργίας ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ τόνισε:

«Ο δίκαιος αγώνας και η πολύ ενημέρωση ειδικά σε πολιτικό επίπεδο θεωρώ ότι έφερε ένα αποτέλεσμα που απ’ ότι διαπίστωσα πιθανόν να είχαν στήσει και παγίδα γιατί ήταν ανενημέρωτος ο υπουργός σε πολλά θέματα».

Όσον αφορά τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση με τον υπουργό σημείωσε:

«Τα θέματα που συζητήσαμε περισσότερο έχουν να κάνουν με τις πολυεθνικές, με τα ΙΧ και το τρίωρο και με την προθεσμία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που πρέπει να πάρει παράταση γιατί είναι καταστροφικό για τον κλάδο μας. Το θετικό ήταν ότι για πρώτη φορά έκατσε ο υπουργός και συζήτησε, κατάλαβε ότι ξεκίνησε έναν πόλεμο σε μένα που ήταν πιθανόν καθοδηγούμενος και από κεντρικό του Μαξίμου γιατί το Μαξίμου έχει παρέμβει και έχει κάνει αυτή τη διάσπαση στο συνδικαλιστικό μας κίνημα. Το Μαξίμου το ίδιο, ο διευθυντής του Μητσοτάκη… Θεωρώ ότι κατάλαβε το Μαξίμου ότι αυτό που έχει κάνει για τα ταξί δημιουργεί αντιδράσεις».

Κλείνοντας, αναφορικά με την πιθανότητα αύξησης των κομίστρων, ο κ. Λυμπερόπουλος ενημέρωσε ότι το ζήτημα δε συζητήθηκε στη συνάντηση με τον υπουργό.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 12:54
