ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Eurobank: Νέο πρόγραμμα μισθοδοσίας για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:12 - 12 Ιαν 2026

Eurobank: Νέο πρόγραμμα μισθοδοσίας για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Eurobank ανακοινώνει τη διάθεση ενός νέου προγράμματος μισθοδοσίας, ειδικά διαμορφωμένου για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και την υλοποίηση στοχευμένων πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Το πρόγραμμα «Μισθοδοσία Προνόμιο για Εκπαιδευτικούς» απευθύνεται σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι λειτουργοί της δημόσιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο καταβάλλεται η μισθοδοσία τους, γεγονός που επιτρέπει την αξιοποίηση προγραμμάτων μισθοδοσίας με σαφή και μετρήσιμα οικονομικά οφέλη.

Η διαδικασία μεταφοράς μισθοδοσίας στην Eurobank είναι σύντομη και ολοκληρώνεται σε δύο βήματα: άνοιγμα Καθημερινού λογαριασμού Plus, online ή σε κατάστημα, και ενημέρωση της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οικονομικά Οφέλη και Τραπεζικές Υπηρεσίες για τους Εκπαιδευτικούς

Επιβράβευση μέσω του προγράμματος Eurobank €πιστροφή

  • 8% €πιστροφή για αγορές που πραγματοποιούνται με πιστωτική κάρτα που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή, για όλη τη διάρκεια της σχέσης μισθοδοσίας.
  • 4% €πιστροφή για αγορές που πραγματοποιούνται με χρεωστική κάρτα που συμμετέχει στο πρόγραμμα €πιστροφή, για διάστημα ενός (1) έτους, εφόσον η μισθοδοσία καταβάλλεται στην Eurobank.

Το αυξημένο ποσοστό επιβράβευσης €πιστροφή αφορά τους εκπαιδευτικούς που θα μεταφέρουν τη μισθοδοσία τους στην Eurobank από τις 12 Ιανουαρίου 2026 και εφεξής. Η επιβράβευση εφαρμόζεται σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων supermarket, πρατηρίων καυσίμων και βιβλιοπωλείων. Το πρόγραμμα €πιστροφή λειτουργεί πλέον διεθνώς σε Ελλάδα και Κύπρο, καλύπτοντας περισσότερες από 8.900 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις συνολικά, επιτρέποντας στους κατόχους καρτών να συλλέγουν ευρώ €πιστροφή και στις δύο χώρες.

Τραπεζικές υπηρεσίες και πρόσθετα προνόμια

  • Δυνατότητα δωρεάν ενεργοποίησης του πακέτου Eurobank My Gold Advantage, το οποίο περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – συγκεκριμένες δωρεάν συναλλαγές, σύμφωνα με τους όρους του πακέτου, καθώς και ετήσια συνδρομή μίας πιστωτικής κάρτας.
  • Εκπτώσεις στο επιτόκιο κατά 0,35% και 0,15% σε νέες αιτήσεις στεγαστικών δανείων, κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου αντίστοιχα.
  • Προνομιακή τιμολόγηση σε Προσωπικά Δάνεια.
  • Αποταμιευτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές λύσεις με ειδική τιμολόγηση και όρους για τους εκπαιδευτικούς.

Με τη νέα πρωτοβουλία, η Eurobank στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που καθημερινά διαμορφώνουν το μέλλον της χώρας, αναγνωρίζοντας τους εκπαιδευτικούς ως βασικούς φορείς αλλαγής και την εκπαίδευση ως θεμέλιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΧΑ: Το θεαματικό ξεκίνημα του νέου έτους προϊδεάζει για εκπλήρωση του January effect
Αναλύσεις

ΧΑ: Το θεαματικό ξεκίνημα του νέου έτους προϊδεάζει για εκπλήρωση του January effect

Εκκίνηση εκπτώσεων: Προβληματισμός για την αγοραστική δύναμη και το θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές
Οικονομία

Εκκίνηση εκπτώσεων: Προβληματισμός για την αγοραστική δύναμη και το θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον πρόεδρο της Fed
Ειδήσεις

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκίνησε ποινική έρευνα για τον πρόεδρο της Fed

ΙΟΒΕ: Βελτίωση οικονομικού κλίματος, με ενίσχυση και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Δεκέμβριο
Οικονομία

ΙΟΒΕ: Βελτίωση οικονομικού κλίματος, με ενίσχυση και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Δεκέμβριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπουργείο Παιδείας: 5.487 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών – Η κατανομή
Εργασιακά

Υπουργείο Παιδείας: 5.487 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών – Η κατανομή

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καραβίας: Η Eurobank επενδύει στη νέα γενιά μέσα από την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την παραγωγή

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας
Αναλύσεις

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/07/2026 - 13:10

Μετρό Αθήνας: Νυχτερινές αλλαγές στη Γραμμή 3 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από 26/7

Πολιτική
25/07/2026 - 12:48

Μητσοτάκης - Χριστοδουλίδης: Κοινό μέτωπο Ελλάδας και Κύπρου στις κρίσιμες εξελίξεις για το Κυπριακό

Οικονομία
25/07/2026 - 12:40

Φρένο στην ακρίβεια με μειώσεις έως 20%: Από Δευτέρα 27/7 οι δεσμευτικές προτάσεις των επιχειρήσεων

Πολιτική
25/07/2026 - 12:15

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:52

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Οικονομία
25/07/2026 - 11:45

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:30

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Πολιτική
25/07/2026 - 11:15

Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26/7

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:57

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

Ακίνητα
25/07/2026 - 10:45

Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται τα ενοίκια και τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φοιτητές

Οικονομία
25/07/2026 - 10:32

Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη

Οικονομία
25/07/2026 - 10:25

Economist: Πώς συνήθισαν οι επενδυτές να ζουν με τον πληθωρισμό «στα ύψη»

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:24

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 10:16

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Από θέσεως...
25/07/2026 - 10:13

Ένας κόσμος που αλλάζει

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/07/2026 - 10:10

Το νερό ως επένδυση στο μέλλον: Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ Για το αύριο της Αττικής

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/07/2026 - 08:30

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 22:57

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
24/07/2026 - 22:40

Τα «διόδια» του Ορμούζ και η νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 22:09

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

Υγεία
24/07/2026 - 22:08

«Ένιωσα το αυτί μου βουλωμένο»: Η ιατρική επείγουσα κατάσταση που οι περισσότεροι αγνοούν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 21:38

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά

Πολιτική
24/07/2026 - 21:09

Επέτειος Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Τασούλας: Η ενότητα ιστορικός όρος επιβίωσης του ελληνισμού (εικόνες & βίντεο)

Υγεία
24/07/2026 - 21:04

Γιατί το άγχος των άλλων μας επηρεάζει; Η εξήγηση της συστημικής ψυχολογίας

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 20:30

Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο τις ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Πολιτική
24/07/2026 - 20:16

Στον αέρα τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Οι δήμοι τα απαρνιούνται, η κυβέρνηση… απουσιάζει

Ειδήσεις
24/07/2026 - 19:21

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:47

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Πολιτική
24/07/2026 - 18:42

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ