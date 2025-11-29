Υπό πίεση οι υδάτινοι πόροι: Το ελληνικό παράδειγμα στον ευρωπαϊκό φακό

Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια από τις πιο κρίσιμες φάσεις της σύγχρονης υδατικής της ιστορίας. Η Αττική, η πολυπληθέστερη περιφέρεια της χώρας και η μεγαλύτερη καταναλώτρια πόσιμου νερού, κηρύχθηκε σε Κατάσταση Έκτακτης Λειψυδρίας, σηματοδοτώντας ότι το πρόβλημα που μέχρι χθες φαινόταν μακρινό, τώρα χτυπά την πόρτα της μισής Ελλάδας. Οι αρμόδιες πηγές της ΕΥΔΑΠ προειδοποιούν πως η χώρα, μετά την Κύπρο, αναμένεται να αντιμετωπίσει το υψηλότερο υδατικό στρες στη Νότια Ευρώπη, με το 70% των διαθέσιμων πόρων να απαιτείται ήδη για την κάλυψη της ζήτησης.

Όπως ανέδειξε σε πρόσφαρτο ρεπορτάζ του το R εικόνα στα υδροδοτικά συστήματα είναι αποκαλυπτικήσε πρόσφαρτο ρεπορτάζ του το R εικόνα στα υδροδοτικά συστήματα είναι αποκαλυπτική: ο ταμιευτήρας του Εύηνου, κρίσιμος για την υδροδότηση της Αττικής, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα – ακόμη χαμηλότερα από εκείνα του 2008. Η μείωση των αποθεμάτων που ξεκίνησε το 2022 είναι καταιγιστική, περίπου 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο, την ώρα που η βροχόπτωση έχει υποχωρήσει κατά 25%, η εξάτμιση έχει αυξηθεί κατά 15% και η κατανάλωση κατά 6%. Τα δεδομένα συγκλίνουν σε ένα νέο τοπίο επίμονης ξηρασίας, το πιο σοβαρό από την περίοδο 1988–1994, αν και όχι ακόμη με την ίδια ακραία ένταση.

Η κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν συνεπάγεται άμεσα περιορισμούς στους πολίτες, αλλά ενεργοποιεί μια διαδικασία που εντάσσεται πλέον στον «κόκκινο συναγερμό» του κράτους. Στόχος: η επιτάχυνση όλων των κρίσιμων έργων που θα εξασφαλίσουν μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επάρκεια. Μέσω της ενεργοποίησης του άρθρου 55 του νόμου 5215/2025, οι αναγκαίες υποδομές μεταφέρονται στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου, ώστε να ξεπεραστούν καθυστερήσεις και να κινηθούν με fast-track διαδικασίες, αντίστοιχες με αυτές που εφαρμόστηκαν στο υδατικό σχέδιο της Θεσσαλίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο «Εύρυτος», ένα έργο-κολοσσός ύψους 500 εκατ. ευρώ, που προβλέπει μερική εκτροπή των ποταμών Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη προς τον Εύηνο, κατασκευή δύο σηράγγων συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων και τη δυνατότητα μεταφοράς έως 200 εκατ. κ.μ. νερού ετησίως. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται η ενίσχυση του υδροδοτικού δικτύου και νέες μονάδες αφαλάτωσης. Η δημοπράτηση αναμένεται το καλοκαίρι του 2026, ωστόσο η ανάγκη για ταχύτητα είναι τέτοια, που οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να κριθεί μοιραία.

Παράλληλα με τα έργα, οι ειδικοί τονίζουν ότι η υπευθυνότητα των πολιτών είναι πλέον ζήτημα συλλογικής επιβίωσης. Η ΕΥΔΑΠ υπογραμμίζει ότι, παρότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα περιορισμού κατανάλωσης, η συνειδητή χρήση νερού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής στρατηγικής. Η κατάσταση δείχνει πως η Ελλάδα βρίσκεται στην αρχή μιας νέας υδρολογικής εποχής, όπου ο σχεδιασμός, η εξοικονόμηση, η ορθολογική χρήση και η ανθεκτικότητα πρέπει να αποτελέσουν νέα κανονικότητα και όχι έκτακτη ανάγκη.

Πέραν της Αττικής, σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν η Πάτμος, η Λέρος και το Μεγανήσι Κέρκυρας.

Όμως η ελληνική κρίση δεν είναι μοναχική. Αντίθετα, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης, εκτεταμένης κρίσης που πλέον σαρώνει την Ευρώπη και φέρνει το νερό στο επίκεντρο της κλιματικής ιστορίας του πλανήτη.

Όταν η Ευρώπη στερεύει: Tι αποκαλύπτουν τα δορυφορικά δεδομένα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guardian, νέα ανάλυση επιστημόνων του University College London, σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα Watershed Investigations και τον Guardian, κατέδειξε ότι τεράστια τμήματα της Ευρώπης υφίστανται δραματική απώλεια γλυκού νερού τα τελευταία είκοσι χρόνια. Οι μετρήσεις προέρχονται από δορυφόρους που «ζυγίζουν» κυριολεκτικά την επιφάνεια της Γης, παρακολουθώντας μεταβολές στο βαρυτικό πεδίο: κάθε απώλεια ή αύξηση νερού — σε υπόγεια αποθέματα, ποτάμια, λίμνες, παγετώνες και εδαφική υγρασία — καταγράφεται ως διαφοροποίηση μάζας.

Τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια ανησυχητική γεωγραφική μετατόπιση: στον βόρειο και ο βορειοδυτικό ευρωπαϊκό χώρο οι πάγοι λιώνουν σταδιακά, ενώ ο ευρωπαϊκός νότος και το κεντρικό τμήμα της ηπείρου —από την Ισπανία και την Ιταλία μέχρι τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και την Ουκρανία— υποχωρούν σταθερά σε ξηρότερες συνθήκες. Ακόμη και περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου καταγράφουν συνεχή απώλεια υπόγειων αποθεμάτων.

Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι οι τάσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Όπως σημειώνει ο καθηγητής Mohammad Shamsudduha του UCL, τα δορυφορικά δεδομένα ταυτίζονται με τα κλιματικά μοντέλα και δείχνουν πως η Ευρώπη έχει ήδη μπει στην εποχή των συχνότερων ξηρασιών, των έντονων καλοκαιρινών καταιγίδων και των μεγαλύτερων περιόδων χωρίς βροχή. «Δεν μιλάμε πια για συγκράτηση της θέρμανσης στον 1,5°C· οδεύουμε προς τους 2°C και βλέπουμε πλέον τις συνέπειες», αναφέρει.

Ακόμη και τα υπόγεια ύδατα, τα οποία θεωρούνταν παραδοσιακά πιο σταθερά και ανθεκτικά, παρουσιάζουν πτώση ανάλογη με τα συνολικά υδατικά αποθέματα της ηπείρου. Αυτό σημαίνει ότι η εξάντληση δεν αφορά μόνο τα επιφανειακά νερά, αλλά και τα βαθύτερα αποθέματα που για δεκαετίες λειτουργούσαν ως ασφαλιστική δικλείδα.

Οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ξηρασίας είναι ήδη ορατές: πιέσεις στη γεωργία, περιορισμοί στην κατανάλωση νερού, απειλές για οικοσυστήματα που εξαρτώνται από υπόγεια νερά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές αναταράξεις στις διατροφικές αλυσίδες. Η Ισπανία, για παράδειγμα, με τη μακροχρόνια πτωτική τάση στα υδατικά της αποθέματα, επηρεάζει ευθέως και χώρες που εξαρτώνται από την ισπανική παραγωγή φρούτων και λαχανικών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εικόνα κλιμακώνεται και εκτός Ευρώπης. Στεγνές ζώνες σχηματίζονται στη Μέση Ανατολή, στη Νότια Αμερική, στην Ασία, στον Καναδά και στις ΗΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Τεχεράνη, οι αρχές προειδοποιούν για «ημέρα μηδέν», όταν οι βρύσες θα σταματήσουν να τρέχουν και θα απαιτηθούν μαζικές εκκενώσεις.

Συνοψίζοντας, η λειψυδρία σε Ελλάδα και Ευρώπη αναδεικνύει μια κοινή πρόκληση: μειούμενα αποθέματα, μεταβαλλόμενα πρότυπα βροχόπτωσης και αυξημένη ζήτηση, που απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και σταθερή προσαρμογή των υδατικών πόρων.

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