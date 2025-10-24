Μέγαρο: Συναυλία-αφιέρωμα σε «τρεις ποιητές της ελευθερίας» μέσα από τη μουσική του Θεοδωράκη

Η Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» παρουσιάζει, στο Μέγαρο, ένα πρόγραμμα με τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, Τάσου Λειβαδίτη και Μανόλη Αναγνωστάκη.

Ένα πρόγραμμα με την Ανεξάρτητη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου, Τάσου Λειβαδίτη και Μανόλη Αναγνωστάκη παρουσιάζεται, στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στις 20:00.

Τραγούδια αντίστασης, εξέγερσης, τραγούδια μελωδικά, λυρικά, ερωτικά, τραγούδια για μιαν άνοιξη που δεν ήρθε ποτέ αλλά και για τις «χρυσές πολιτείες που ξανοίγονται μπρος μας λουσμένες στην αλήθεια και στο αίθριο το φως».

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