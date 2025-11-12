«Χρυσές Μέλισσες»: Ανοιχτή πρόσκληση σε συγγραφείς και νέους δημιουργούς για συμμετοχή στο διαγωνισμό συγγραφής
Magazino
14:30 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Διαγωνισμός Συγγραφής «Χρυσές Μέλισσες», συνεχίζει να δέχεται υποψηφιότητες μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους αγαπούν τη συγγραφή να αναδείξουν το ταλέντο τους και να μοιραστούν τις ιστορίες τους με το κοινό.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους ενήλικους μόνιμους κάτοικους της Ελλάδας και του εξωτερικού που ασχολούνται με το χώρο είτε επαγγελματικά είτε επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε αυτόν.

Ο φετινός διαγωνισμός περιλαμβάνει τις κατηγορίες Διήγημα, Παραμύθι και Ποίηση, με έργα ελεύθερου θέματος. Τα δέκα καλύτερα από κάθε κατηγορία θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση απονομής, ενώ οι νικητές θα τιμηθούν με χρηματικά έπαθλα και θα δουν το έργο τους να εκδίδεται από τη Lebee Publications, μια ευκαιρία που για πολλούς σημαίνει το πρώτο μεγάλο βήμα στη συγγραφική τους πορεία.

Η συμμετοχή ανοίγει τον δρόμο για να ακουστεί κάθε συγγραφική φωνή, να γνωρίσει κανείς άλλους δημιουργούς και να δει τη δουλειά του να αποκτά υπόσταση, μέσα από την προσοχή και την επιμέλεια ενός εκδοτικού οίκου που πιστεύει στη φρέσκια λογοτεχνία.

Η περσινή νικήτρια του Διαγωνισμού, Ρούσσα Νεονάκη, σχολιάζει για τη δική της εμπειρία: «Με την συμμετοχή μου στον διαγωνισμό Χρυσές Μέλισσες μου δόθηκε η ευκαιρία να αξιολογηθεί το βιβλίο μου από έγκριτη επιτροπή και εν συνεχεία κερδίζοντας το πρώτο βραβείο να πραγματοποιήσω το όνειρό μου, την έκδοση του! Ευχαριστώ τη Lebee Publications που ανέδειξαν την δουλειά μου και είναι πάντα δίπλα μου!»

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του έργου του μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Θάλπος – Ψυχική Υγεία», στηρίζοντας την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας.

