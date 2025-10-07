Αρμενία: Από τον αποκλεισμό στη διασύνδεση - Τι σημαίνει για την Ελλάδα η νέα γεωοικονομία του Καυκάσου

Η Αρμενία βρίσκεται στο κέντρο μιας γεωπολιτικής σκακιέρας που ξεπερνά τα σύνορά της. Η μελέτη του Paul E. Kent (The Promise of Connection: From Isolation to Integration, 2025) εξετάζει πώς νέοι διάδρομοι μεταφορών, όπως το TRIPP και ο Zangezur, υπόσχονται να μετατρέψουν μια χώρα-αδιέξοδο σε κόμβο συνδεσιμότητας. Πίσω όμως από τα χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών κρύβονται στρατηγικές ΗΠΑ, Τουρκίας, Ρωσίας, Κίνας και Ιράν, με την Ελλάδα να έχει λόγους να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η «τιμωρία» της γεωγραφίας

Η Αρμενία είναι κλασικό παράδειγμα χώρας που πληρώνει το κόστος της γεωγραφίας. Χωρίς πρόσβαση σε θάλασσα, εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τον βόρειο διάδρομο προς τη Γεωργία και τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, κυρίως το Πότι. Το αποτέλεσμα είναι τεράστια χερσαία κόστη: 800–1.000 χιλιόμετρα μεταφοράς μέχρι το λιμάνι, καθυστερήσεις στα σύνορα, εποχικές δυσκολίες.

Όπως υπογραμμίζει η μελέτη του Kent, οι χερσαίες χώρες (LLDCs) έχουν κατά μέσο όρο 70% υψηλότερο κόστος εμπορίου από τις παράκτιες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο τα έξοδα μεταφοράς ισοδυναμούν με 40% της αξίας των εξαγωγών. Για μια οικονομία όπως της Αρμενίας, που προσπαθεί να μπει σε διεθνείς αλυσίδες αξίας, αυτό σημαίνει χαμηλή ανταγωνιστικότητα και υψηλή εξάρτηση από τρίτους.

Δεν είναι μόνο θέμα κόστους. Η απουσία προβλεψιμότητας —καθυστερήσεις σε συνοριακούς σταθμούς, εμπόδια λόγω καιρού, γραφειοκρατία— αυξάνει τα ασφάλιστρα, περιορίζει τη δυνατότητα για just-in-time παραγωγή και καθιστά τις εξαγωγές ευάλωτες. Όπως σημειώνει ο Kent, μια μεταφορά που θεωρητικά διαρκεί τρεις ημέρες, μπορεί να τραβήξει μια εβδομάδα.

TRIPP: η αμερικανική απάντηση

Σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται το TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity). Πρόκειται για έναν διάδρομο που θα ενώνει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχιτσεβάν και από εκεί με την Τουρκία, περνώντας μέσα από το νότιο τμήμα της Αρμενίας. Οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης, γεγονός που προσδίδει στο έργο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και έντονα πολιτικό χαρακτήρα.

Η υπόσχεση του TRIPP είναι ελκυστική: μικρότερη απόσταση, χαμηλότερο κόστος, καλύτερη αξιοπιστία. Η μελέτη υπολογίζει ότι ένα κοντέινερ θα μπορούσε να φτάνει στη Γερμανία σε 7–10 ημέρες, με κόστος 2.500–3.000 δολάρια, όταν μέσω Γεωργίας–Πότι το ίδιο κοντέινερ κοστίζει 3.000–3.500 δολάρια και χρειάζεται 10–14 ημέρες.

Η πρόκληση είναι ότι το TRIPP είναι εξωτερικά επιβεβλημένο. Το ερώτημα για την Αρμενία είναι αν μπορεί να αξιοποιήσει το έργο χωρίς να χάσει τον έλεγχο της κυριαρχίας της.

Zangezur: η τουρκική στρατηγική

Παράλληλα, η Τουρκία προχωρά στον Zangezur Corridor, με αιχμή την κατασκευή της γραμμής Καρς–Ναχιτσεβάν. Το έργο χρηματοδοτείται με 2,4 δισ. ευρώ “πράσινης χρηματοδότησης”, και σχεδιάζεται να μεταφέρει 15 εκατ. τόνους φορτίου τον χρόνο.

Ο Zangezur δεν είναι μόνο εμπορικό έργο. Είναι κομμάτι της στρατηγικής της Άγκυρας να εδραιώσει ρόλο «γέφυρας» μεταξύ Καυκάσου και Ευρώπης, παρακάμπτοντας υφιστάμενα δίκτυα. Για την Τουρκία, σημαίνει στενότερη σύνδεση με το Αζερμπαϊτζάν, ενίσχυση της επιρροής της στον Νότιο Καύκασο και αύξηση του γεωπολιτικού της αποτυπώματος.

Crossroads of Peace: η αρμενική απάντηση

Μπροστά σε αυτά τα εξωτερικά σχέδια, η Αρμενία έχει παρουσιάσει τη δική της πρωτοβουλία: το Crossroads of Peace Initiative (CPI). Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα έργα υποδομών θα υπηρετούν την αρμενική κυριαρχία, τη διαφάνεια και την ισορροπημένη ανάπτυξη.

Η CPI λειτουργεί ως «αντίβαρο» στο TRIPP, προτείνοντας νέα διασυνοριακά έργα που θα έχουν μακροπρόθεσμο όφελος για τη χώρα και όχι μόνο για τους διερχόμενους. Ο Kent σημειώνει ότι αν δεν μπει στο τραπέζι η αρμενική οπτική, η χώρα κινδυνεύει να μετατραπεί σε διάδρομο για άλλους χωρίς δικά της κέρδη.

Η μελέτη περίπτωσης: «η Μαρία»

Η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της μελέτης είναι μια μελέτη περίπτωσης. Η «Μαρία», υπεύθυνη logistics σε πολυεθνική με εργοστάσιο στη Γερεβάν, κλήθηκε να βρει την καλύτερη λύση για να στείλει ένα κοντέινερ αξίας 50.000 δολαρίων στη Γερμανία.

Διαδρομή μέσω Πότι : 10–14 ημέρες, κόστος 3.000–3.500 δολάρια, αξιοπιστία μέτρια.

: 10–14 ημέρες, κόστος 3.000–3.500 δολάρια, αξιοπιστία μέτρια. Διαδρομή μέσω TRIPP : 7–10 ημέρες, κόστος 2.500–3.000 δολάρια, αναμενόμενη αξιοπιστία 75–80%.

: 7–10 ημέρες, κόστος 2.500–3.000 δολάρια, αναμενόμενη αξιοπιστία 75–80%. Διαδρομή μέσω Ιράν: 20–25 ημέρες, κόστος άνω των 4.500 δολαρίων, χαμηλή αξιοπιστία.

Σήμερα το Πότι είναι η πιο ασφαλής επιλογή, αλλά το TRIPP υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον χάρτη.

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Η μελέτη αναλύει και τη στάση των μεγάλων παικτών:

ΗΠΑ : το TRIPP αποτελεί εργαλείο άμεσης παρουσίας στον Καύκασο.

: το TRIPP αποτελεί εργαλείο άμεσης παρουσίας στον Καύκασο. Τουρκία : με τον Zangezur στοχεύει σε εμπορική και πολιτική κυριαρχία.

: με τον Zangezur στοχεύει σε εμπορική και πολιτική κυριαρχία. Αζερμπαϊτζάν : αποκτά πρόσβαση στην Τουρκία και στην Ευρώπη χωρίς εξάρτηση από Γεωργία ή Ιράν.

: αποκτά πρόσβαση στην Τουρκία και στην Ευρώπη χωρίς εξάρτηση από Γεωργία ή Ιράν. Ιράν : αντιτίθεται, βλέποντας να παραμερίζεται.

: αντιτίθεται, βλέποντας να παραμερίζεται. Ρωσία : διατηρεί διπλωματική ουδετερότητα, αλλά παρακολουθεί με καχυποψία την αμερικανική εμπλοκή.

: διατηρεί διπλωματική ουδετερότητα, αλλά παρακολουθεί με καχυποψία την αμερικανική εμπλοκή. Κίνα: κινείται πιο «σιωπηλά», επενδύοντας στο λιμάνι της Ανακλία (Γεωργία) και στον Διάδρομο Βορρά–Νότου με Ιράν και Ρωσία, δημιουργώντας παράλληλα δίκτυα που μπορεί να παρακάμψουν την Αρμενία.

Η ελληνική διάσταση

Για την Ελλάδα, τα διδάγματα είναι πολλαπλά:

1. Λιμάνια και logistics: Νέοι διάδρομοι μεταβάλλουν τις ροές φορτίων. Ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη πρέπει να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα της γεωγραφίας για να μείνουν ανταγωνιστικά κέντρα.

2. Αλεξανδρούπολη: Η ανάδειξή της ως ενεργειακού και στρατηγικού κόμβου την καθιστά κρίσιμο κρίκο σε έναν χάρτη που επεκτείνεται από τον Καύκασο έως την Ανατολική Μεσόγειο.

3. Ναυτιλία: Ο ελληνόκτητος στόλος μπορεί να επωφεληθεί από νέες εμπορικές διαδρομές, αλλά και να βρεθεί εκτεθειμένος σε γεωπολιτικές αναταράξεις.

4. ΕΕ και γεωπολιτική: Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της δικής της ναυτιλίας και των υποδομών της, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει έδαφος απέναντι σε ΗΠΑ, Τουρκία και Κίνα.

Η μελέτη του Paul E. Kent δείχνει με σαφήνεια ότι η Αρμενία βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Αν οι διάδρομοι TRIPP και Zangezur υλοποιηθούν με σεβασμό στην κυριαρχία και με διαφάνεια, μπορούν να μετατρέψουν την απομόνωση σε ευκαιρία. Αν όχι, η χώρα θα παραμείνει θεατής σε έναν αγώνα δρόμου που διεξάγεται πάνω στο έδαφός της.

Για την Ελλάδα, η «υπόσχεση της σύνδεσης» είναι υπενθύμιση ότι τα logistics δεν είναι απλώς οικονομία: είναι διπλωματία, γεωστρατηγική και εθνική ασφάλεια. Η έγκαιρη επένδυση σε λιμάνια, σιδηροδρομικά δίκτυα και ενεργειακές υποδομές μπορεί να κρίνει αν θα παραμείνουμε περιφερειακός κόμβος ή αν θα μας παρακάμψουν οι νέες γραμμές που σχεδιάζονται πιο ανατολικά.