Κτηματολόγιο: Πώς να ελέγξετε και να διασφαλίσετε ηλεκτρονικά την ακίνητη περιουσία σας
Ακίνητα
08:05 - 07 Οκτ 2025

Κτηματολόγιο: Πώς να ελέγξετε και να διασφαλίσετε ηλεκτρονικά την ακίνητη περιουσία σας

Reporter.gr Newsroom
Το Κτηματολόγιο αποτελεί τον επίσημο μηχανισμό καταγραφής όλων των ακίνητων περιουσιών και των σχετικών δικαιωμάτων, καθιστώντας τη σωστή ενημέρωση των στοιχείων κρίσιμη για την αποφυγή προβλημάτων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία τους μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr, στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Η πρόσβαση γίνεται με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, και η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε μέσω στοιχείων ιδιοκτησίας είτε με ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ. Στην πλατφόρμα προβάλλονται όλες οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, καθώς και τυχόν ενημερώσεις ή διορθώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη νομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των ακινήτων τους από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου, με δεδομένα που αντλούνται απευθείας από τη βάση του Ελληνικού Κτηματολογίου, διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο.

Τι να κάνετε αν δεν εμφανίζονται στοιχεία

Αν κατά την αναζήτηση δεν εμφανίζονται αποτελέσματα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε:

  • μη ταυτοποίηση ΑΦΜ,
  • απόρριψη δικαιώματος ή
  • λάθος καταχώρηση κατά την κτηματογράφηση.

Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται επικοινωνία με το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, το οποίο παρέχει καθοδήγηση για τη διόρθωση των στοιχείων.

Πρόσβαση σε επιστροφές ποσών

Μέσω της ίδιας πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να δουν τις επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από συναλλαγές με τον Φορέα. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που δηλώνεται ηλεκτρονικά. Παράλληλα, οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν νέα αιτήματα ή να παρακολουθούν την πορεία των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Τι πρέπει να προσέξετε

  • Επαληθεύστε ότι τα στοιχεία του ακινήτου σας είναι σωστά και πλήρως ενημερωμένα.
  • Ελέγξτε για διπλοεγγραφές ή σφάλματα που μπορεί να επηρεάσουν τα δικαιώματά σας.
  • Αναφέρετε άμεσα τυχόν λάθη στο Κτηματολόγιο για να διορθωθούν εγκαίρως.

Η τακτική παρακολούθηση των δηλώσεων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο αποτελεί βασικό μέσο προστασίας της ακίνητης περιουσίας και ενίσχυσης της νομικής ασφάλειας των ιδιοκτητών, εξασφαλίζοντας ότι τα δικαιώματα τους παραμένουν πλήρως κατοχυρωμένα.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 09:34
