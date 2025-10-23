ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Διεθνής Ναυτική Ένωσις στο Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο της FONASBA στην Κωνσταντινούπολη
Ναυτιλία
23:10 - 23 Οκτ 2025

Η Διεθνής Ναυτική Ένωσις στο Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο της FONASBA στην Κωνσταντινούπολη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Διεθνής Ναυτική Ένωσις (Δ.Ν.Ε.) συμμετείχε ενεργά στο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο της Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων Ναυλομεσιτών και Ναυτιλιακών Πρακτόρων (FONASBA), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τις 14 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025.

Μετά την περυσινή επιτυχή διοργάνωση του παγκόσμιου συνεδρίου της FONASBA στην Αθήνα – με διοργανώτρια αρχή τη Διεθνή Ναυτική Ένωση – η φετινή παρουσία της Ένωσης στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαίωσε τη διαρκή και ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στους διεθνείς ναυτιλιακούς θεσμούς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν καίρια ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της ναυλομεσιτείας και της ναυτιλιακής πρακτόρευσης, όπως:

  • Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές τεχνολογίες, με αναφορά στην ανθεκτικότητα των λιμενικών κοινοτήτων και την κυβερνοασφάλεια.
  • Νέα μοντέλα ναυλομεσιτικών υπηρεσιών με έμφαση στη συμμόρφωση και στη συμβουλευτική προστιθέμενη αξία προς τους πελάτες.
  • Ο ρόλος των ναυλομεσιτών στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών πλατφορμών, με έμφαση στον μετασχηματισμό του επαγγέλματος.
  • Εκπαίδευση, ποιότητα και ανανέωση στελεχών του ναυτιλιακού τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος FONASBA Quality Standard και των δράσεων YABA 2025.
  • Προστασία του ναυτιλιακού πράκτορα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, με έμφαση στις σχέσεις με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (Third Party Providers).
  • Το μέλλον της FONASBA, υπό το πρίσμα της τεχνολογικής και θεσμικής εξέλιξης της διεθνούς ναυτιλίας.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως εν Ελλάδι, κ. Αντώνης Βενιέρης, δήλωσε: «Η συνεχής συμμετοχή της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως στις διεθνείς πρωτοβουλίες της FONASBA αντανακλά τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση των σύγχρονων κανόνων της ναυτιλιακής πρακτόρευσης και ναυλομεσιτείας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προαγωγή της ποιότητας, της επαγγελματικής δεοντολογίας και της εκπαίδευσης των μελών μας.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης
Ειδήσεις

Νέο κύμα συλλήψεων στην Κωνσταντινούπολη– Στο στόχαστρο δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, με τους δικούς του όρους
Ειδήσεις

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, με τους δικούς του όρους

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης
Επιχειρήσεις

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε
Ειδήσεις

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 23:23

«Νευρικότητα» στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
10/08/2026 - 23:15

Ο Τραμπ αλλάζει το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών παρά τις επιστημονικές αντιδράσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 23:04

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Συγκλονιστικά βίντεο

Magazino
10/08/2026 - 22:50

ΗΠΑ: Πρώην μέλος συμμορίας δικάζεται για τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ το 1996

Υγεία
10/08/2026 - 22:30

Όταν η γυμναστική γίνεται… παγίδα: Γιατί όλο και περισσότεροι δραστήριοι άνθρωποι καταλήγουν στο χειρουργείο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:19

ΔΑΕΕ: Πανελλαδική εισαγγελική έρευνα για τις εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων και τυχόν σύνδεσή τους με πυρκαγιές

Ειδήσεις
10/08/2026 - 22:00

Guardian: Τρεις ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες συσπειρώνονται κατά του Ινφαντίνο

Υγεία
10/08/2026 - 21:30

Γιατί σας τσιμπάνε τα κουνούπια; Η επιστήμη βρήκε την αιτία

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 21:00

Κοντά σε ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές, εν αναμονή μιας βδομάδας γεμάτης οικονομικά στοιχεία

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:30

Τραμπ κατά Ιράν: Η Τεχεράνη είναι που πρέπει να καταβάλει αποζημιώσεις

Ειδήσεις
10/08/2026 - 20:10

Bank of America: Διατηρεί σύσταση «αγοράς» για την Nvidia

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:50

Την Τετάρτη (12/8) η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:30

SpaceX: Η μετοχή της ανακάμπτει προσωρινά στην τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
10/08/2026 - 19:00

Imperial Brands: Σχέδιο για χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:33

Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία - Μάχη με τις πυρκαγιές σε Βαλένθια και Ανδαλουσία

Οικονομία
10/08/2026 - 18:19

Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτες οι ξένες τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο των ελληνικών

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 18:10

Bally’s Intralot: Αγορά 1.095.000 μετοχών από την Deutsche Bank

Περιβάλλον
10/08/2026 - 18:07

Δραματική η κατάσταση στα ποτάμια της Ευρώπης: Θα κόψει τον Ρήνο στα δύο η ξηρασία;

Ειδήσεις
10/08/2026 - 18:00

Ρωσία: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ουκρανική επίθεση με drone - Μία από τις φονικότερες των τελευταίων μηνών

Ναυτιλία
10/08/2026 - 17:42

ΟΛΠ: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING - Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:38

Ζούκερμπεργκ: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να φοβίζει - «Όχι» στη συγκέντρωση ισχύος

Σχόλια Αγοράς
10/08/2026 - 17:32

Χρηματιστήριο: Σκόνταψε, αλλά διατήρησε τις 2.600 μονάδες χάρη στη Metlen

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:12

Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προσήλθε ο χειριστής του ελικοπτέρου

Ειδήσεις
10/08/2026 - 17:00

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 30% της Λίβερπουλ ο Τζεφ Μπέζος

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:48

Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
10/08/2026 - 16:06

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Πολιτική
10/08/2026 - 16:03

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 15:53

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 15:48

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ