Η Διεθνής Ναυτική Ένωσις στο Ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο της FONASBA στην Κωνσταντινούπολη

Η Διεθνής Ναυτική Ένωσις (Δ.Ν.Ε.) συμμετείχε ενεργά στο ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο της Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων Ναυλομεσιτών και Ναυτιλιακών Πρακτόρων (FONASBA), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τις 14 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025.

Μετά την περυσινή επιτυχή διοργάνωση του παγκόσμιου συνεδρίου της FONASBA στην Αθήνα – με διοργανώτρια αρχή τη Διεθνή Ναυτική Ένωση – η φετινή παρουσία της Ένωσης στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαίωσε τη διαρκή και ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στους διεθνείς ναυτιλιακούς θεσμούς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν καίρια ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της ναυλομεσιτείας και της ναυτιλιακής πρακτόρευσης, όπως:

Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές τεχνολογίες , με αναφορά στην ανθεκτικότητα των λιμενικών κοινοτήτων και την κυβερνοασφάλεια .

και , με αναφορά στην ανθεκτικότητα των και την . Νέα μοντέλα ναυλομεσιτικών υπηρεσιών με έμφαση στη συμμόρφωση και στη συμβουλευτική προστιθέμενη αξία προς τους πελάτες.

με έμφαση στη και στη προς τους πελάτες. Ο ρόλος των ναυλομεσιτών στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ψηφιακών πλατφορμών , με έμφαση στον μετασχηματισμό του επαγγέλματος.

, με έμφαση στον μετασχηματισμό του επαγγέλματος. Εκπαίδευση, ποιότητα και ανανέωση στελεχών του ναυτιλιακού τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος FONASBA Quality Standard και των δράσεων YABA 2025.

του ναυτιλιακού τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος FONASBA Quality Standard και των δράσεων YABA 2025. Προστασία του ναυτιλιακού πράκτορα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, με έμφαση στις σχέσεις με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (Third Party Providers).

σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, με έμφαση στις σχέσεις με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (Third Party Providers). Το μέλλον της FONASBA, υπό το πρίσμα της τεχνολογικής και θεσμικής εξέλιξης της διεθνούς ναυτιλίας.

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως εν Ελλάδι, κ. Αντώνης Βενιέρης, δήλωσε: «Η συνεχής συμμετοχή της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως στις διεθνείς πρωτοβουλίες της FONASBA αντανακλά τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση των σύγχρονων κανόνων της ναυτιλιακής πρακτόρευσης και ναυλομεσιτείας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προαγωγή της ποιότητας, της επαγγελματικής δεοντολογίας και της εκπαίδευσης των μελών μας.»