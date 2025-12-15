Κικίλιας: 1,5 δισ. ευρώ για ναυτιλία και λιμάνια στη «δεύτερη φάση» της εθνικής οικονομίας

Επενδυτικό πακέτο ύψους σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τη νησιωτική πολιτική παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο χρηματοδοτικός σχεδιασμός, όπως αναπτύχθηκε από τον υπουργό, τοποθετεί τη θάλασσα και τις λιμενικές υποδομές στον πυρήνα της επόμενης αναπτυξιακής φάσης της ελληνικής οικονομίας.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κικίλιας υποστήριξε ότι η ναυτιλία και τα λιμάνια αποτελούν διαχρονικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, το οποίο, ωστόσο, δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς τις τελευταίες δεκαετίες. Επικαλέστηκε την ιστορική εμπειρία πόλεων και νησιών που αναπτύχθηκαν γύρω από τη θάλασσα, επισημαίνοντας ότι τα λιμάνια λειτούργησαν αρχικά ως κόμβοι εμπορίου και στη συνέχεια ως βάσεις τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας, διαμορφώνοντας ανθεκτικές τοπικές οικονομίες.

Ο υπουργός ενέταξε τη σημερινή στρατηγική σε μια ευρύτερη αναθεώρηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Όπως ανέφερε, το μοντέλο που κυριάρχησε μεταπολιτευτικά, με έμφαση στη διόγκωση του δημόσιου τομέα, έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά του και δεν μπορεί να απαντήσει στις σημερινές κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις. Αντίθετα, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη στροφή σε ένα νέο οικοσύστημα δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη θάλασσα, τα λιμάνια και τη νησιωτικότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, το νέο αυτό παραγωγικό πλέγμα μπορεί να δημιουργήσει καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη επαγγελματική σταθερότητα, ιδίως για τις νεότερες γενιές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία, η οποία, όπως σημείωσε, παραμένει πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την οργάνωση ενός ευρύτερου πλέγματος δραστηριοτήτων γύρω από αυτήν.

Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσεται και η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα λιμάνια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως σημεία διέλευσης και μεταφορών, αλλά ως μοχλοί τοπικής ανάπτυξης, με δυνατότητα να υποστηρίξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, επαγγέλματα της θάλασσας και σταθερή οικονομική ζωή στις περιοχές που τα φιλοξενούν.

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο κ. Κικίλιας παρουσίασε αναλυτικά τον χρηματοδοτικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Όπως ανέφερε, οι πόροι θα προέλθουν από συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων το ΤΑΜΕΥ, τα ταμεία που σχετίζονται με τη μεταναστευτική πολιτική, το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι ενισχύσεις για τις άγονες γραμμές, το μεταφορικό ισοδύναμο, έργα υδροδότησης νησιών, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, από το 2026 και τα επόμενα έτη οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν σε 1 δισ. 498 εκατ. ευρώ. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι βασική προτεραιότητα του σχεδίου αποτελεί η στήριξη των ακριτικών νησιών, των παραμεθόριων περιοχών και των πόλεων με λιμάνια που έχουν υποστεί μακροχρόνια οικονομική υποβάθμιση.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η επανενεργοποίηση αυτών των περιοχών μέσα από τη δημιουργία τοπικών κόμβων ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, με επίκεντρο τη θάλασσα και τις συναφείς ειδικότητες. Η κατεύθυνση των επενδύσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζεται στη βελτίωση υποδομών, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία σταθερής και διαρκούς οικονομικής δραστηριότητας.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η στόχευση του σχεδίου είναι σαφής: να μη μείνουν εκτός του αναπτυξιακού χάρτη τα ακριτικά νησιά, οι παραμεθόριες περιοχές και τα λιμάνια που τα προηγούμενα χρόνια απώλεσαν τον οικονομικό τους ρόλο. Η κυβέρνηση, όπως υπογράμμισε, επιδιώκει να μετατρέψει τη ναυτιλία και τα λιμάνια σε λειτουργικούς πυλώνες τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στη διατήρηση του πληθυσμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της περιφερειακής συνοχής τα επόμενα χρόνια.