ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κικίλιας: 1,5 δισ. ευρώ για ναυτιλία και λιμάνια στη «δεύτερη φάση» της εθνικής οικονομίας
Ναυτιλία
15:02 - 15 Δεκ 2025

Κικίλιας: 1,5 δισ. ευρώ για ναυτιλία και λιμάνια στη «δεύτερη φάση» της εθνικής οικονομίας

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επενδυτικό πακέτο ύψους σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ για τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τη νησιωτική πολιτική παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο χρηματοδοτικός σχεδιασμός, όπως αναπτύχθηκε από τον υπουργό, τοποθετεί τη θάλασσα και τις λιμενικές υποδομές στον πυρήνα της επόμενης αναπτυξιακής φάσης της ελληνικής οικονομίας.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Κικίλιας υποστήριξε ότι η ναυτιλία και τα λιμάνια αποτελούν διαχρονικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας, το οποίο, ωστόσο, δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς τις τελευταίες δεκαετίες. Επικαλέστηκε την ιστορική εμπειρία πόλεων και νησιών που αναπτύχθηκαν γύρω από τη θάλασσα, επισημαίνοντας ότι τα λιμάνια λειτούργησαν αρχικά ως κόμβοι εμπορίου και στη συνέχεια ως βάσεις τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας, διαμορφώνοντας ανθεκτικές τοπικές οικονομίες.

Ο υπουργός ενέταξε τη σημερινή στρατηγική σε μια ευρύτερη αναθεώρηση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Όπως ανέφερε, το μοντέλο που κυριάρχησε μεταπολιτευτικά, με έμφαση στη διόγκωση του δημόσιου τομέα, έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά του και δεν μπορεί να απαντήσει στις σημερινές κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις. Αντίθετα, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη στροφή σε ένα νέο οικοσύστημα δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη θάλασσα, τα λιμάνια και τη νησιωτικότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, το νέο αυτό παραγωγικό πλέγμα μπορεί να δημιουργήσει καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη επαγγελματική σταθερότητα, ιδίως για τις νεότερες γενιές. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία, η οποία, όπως σημείωσε, παραμένει πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο και μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την οργάνωση ενός ευρύτερου πλέγματος δραστηριοτήτων γύρω από αυτήν.

Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσεται και η ενίσχυση των λιμενικών υποδομών. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα λιμάνια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως σημεία διέλευσης και μεταφορών, αλλά ως μοχλοί τοπικής ανάπτυξης, με δυνατότητα να υποστηρίξουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, επαγγέλματα της θάλασσας και σταθερή οικονομική ζωή στις περιοχές που τα φιλοξενούν.

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του, ο κ. Κικίλιας παρουσίασε αναλυτικά τον χρηματοδοτικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Όπως ανέφερε, οι πόροι θα προέλθουν από συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων, μεταξύ των οποίων το ΤΑΜΕΥ, τα ταμεία που σχετίζονται με τη μεταναστευτική πολιτική, το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι ενισχύσεις για τις άγονες γραμμές, το μεταφορικό ισοδύναμο, έργα υδροδότησης νησιών, καθώς και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, από το 2026 και τα επόμενα έτη οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να ανέλθουν σε 1 δισ. 498 εκατ. ευρώ. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι βασική προτεραιότητα του σχεδίου αποτελεί η στήριξη των ακριτικών νησιών, των παραμεθόριων περιοχών και των πόλεων με λιμάνια που έχουν υποστεί μακροχρόνια οικονομική υποβάθμιση.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η επανενεργοποίηση αυτών των περιοχών μέσα από τη δημιουργία τοπικών κόμβων ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, με επίκεντρο τη θάλασσα και τις συναφείς ειδικότητες. Η κατεύθυνση των επενδύσεων, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν περιορίζεται στη βελτίωση υποδομών, αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία σταθερής και διαρκούς οικονομικής δραστηριότητας.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η στόχευση του σχεδίου είναι σαφής: να μη μείνουν εκτός του αναπτυξιακού χάρτη τα ακριτικά νησιά, οι παραμεθόριες περιοχές και τα λιμάνια που τα προηγούμενα χρόνια απώλεσαν τον οικονομικό τους ρόλο. Η κυβέρνηση, όπως υπογράμμισε, επιδιώκει να μετατρέψει τη ναυτιλία και τα λιμάνια σε λειτουργικούς πυλώνες τοπικής ανάπτυξης, με έμφαση στη διατήρηση του πληθυσμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη της περιφερειακής συνοχής τα επόμενα χρόνια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Interamerican: Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Ομάδα Βοηθείας μέσα από τη νέα της χριστουγεννιάτικη καμπάνια
Επιχειρήσεις

Interamerican: Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Ομάδα Βοηθείας μέσα από τη νέα της χριστουγεννιάτικη καμπάνια

Ένοπλες Δυνάμεις: Πίνακας με το νέο μισθολόγιο - Οι αλλαγές σε θητεία γυναικών και αναβολές
Πολιτική

Ένοπλες Δυνάμεις: Πίνακας με το νέο μισθολόγιο - Οι αλλαγές σε θητεία γυναικών και αναβολές

Η ελίν χορηγός τριών αθλητών της εθνικής ομάδας ξίφους νέων ανδρών
Επιχειρήσεις

Η ελίν χορηγός τριών αθλητών της εθνικής ομάδας ξίφους νέων ανδρών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού
Ναυτιλία

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Κικίλιας: €4 εκατ. για κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων
Ναυτιλία

Κικίλιας: €4 εκατ. για κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων

ΗΠΑ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια
Ναυτιλία

Πτώση στους επιβάτες, άνοδος στην εμπορευματική κίνηση στα ελληνικά λιμάνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ