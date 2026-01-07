Ρωσία: Στέλνει πλοία για να προστατεύσουν πετρελαιοφόρο που καταδιώκεται από τις αμερικανικές δυνάμεις

Η Ρωσία έχει αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις για να συνοδεύσουν ένα πετρελαιοφόρο που καταδιώκεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Όπως μεταδίδουν το CBS και το BBC, το πλοίο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μεταφέρει φορτίο, έχει στο παρελθόν μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και την Τρίτη εκτιμάται ότι βρισκόταν μεταξύ Σκωτίας και Ισλανδίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι διέταξε «αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που τελούν υπό κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, κίνηση που η κυβέρνηση της χώρας χαρακτήρισε ως «κλοπή».

Λίγο πριν από τη σύλληψη του πρώην ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, το Σάββατο (3/1), ο Τραμπ είχε επανειλημμένα κατηγορήσει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας ότι χρησιμοποιεί πλοία για τη μεταφορά ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή επιχείρησε τον περασμένο μήνα να επιβιβαστεί στο πλοίο Bella 1 στην Καραϊβική, όταν υπήρχαν υποψίες ότι κατευθυνόταν προς τη Βενεζουέλα. Υπήρχε ένταλμα κατάσχεσής του, καθώς κατηγορούνταν για παραβίαση αμερικανικών κυρώσεων και μεταφορά ιρανικού πετρελαίου.

Το πλοίο άλλαξε στη συνέχεια δραματικά πορεία, καθώς και όνομα – σε Marinera – ενώ φέρεται να άλλαξε σημαία από Γουιάνα σε Ρωσία.

Η πορεία του προς την Ευρώπη συνέπεσε με την άφιξη περίπου 10 αμερικανικών στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων στην περιοχή.

Ανήσυχη η Ρωσία με τις εξελίξεις

Η Ρωσία δήλωσε ότι «παρακολουθεί με ανησυχία» την κατάσταση γύρω από το πλοίο.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν στο CBS News ότι οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να επιβιβαστούν στο πλοίο και ότι η Ουάσινγκτον προτιμούσε την κατάσχεσή του αντί για τη βύθισή του.

Την Τρίτη, η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «παραμένει έτοιμη να στηρίξει τους κυβερνητικούς εταίρους των ΗΠΑ απέναντι σε πλοία και παράγοντες που τελούν υπό κυρώσεις και διέρχονται από την περιοχή».

«Οι ναυτικές μας δυνάμεις είναι σε επιφυλακή, ευέλικτες και σε θέση να παρακολουθούν πλοία ενδιαφέροντος. Όταν δοθεί το σήμα, θα είμαστε εκεί», ανέφερε.

Το Marinera εκτιμάται ότι βρισκόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης μεταξύ Σκωτίας και Ισλανδίας, με την απόσταση και τις καιρικές συνθήκες να καθιστούν δύσκολη οποιαδήποτε επιχείρηση επιβίβασης.

Πριν από οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που θα ξεκινούσε από το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουάσινγκτον θα όφειλε να ενημερώσει τις βρετανικές αρχές.

Προς το παρόν, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι δεν σχολιάζει στρατιωτικές δραστηριότητες άλλων χωρών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επιχείρηση παρόμοια με εκείνη του περασμένου μήνα, όταν Αμερικανοί πεζοναύτες και ειδικές δυνάμεις, σε συνεργασία με την Ακτοφυλακή, κατέλαβαν το πετρελαιοφόρο The Skipper μετά την αναχώρησή του από λιμάνι της Βενεζουέλας.

Δεδομένα από το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πλοίων (AIS), τα οποία μπορούν να παραποιηθούν, δείχνουν ότι το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν την Τρίτη στον Βόρειο Ατλαντικό, περίπου 2.000 χιλιόμετρα δυτικά της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα πλοία που φέρουν τη σημαία ενός κράτους τελούν υπό την προστασία του. Ωστόσο, ο Ντιμίτρις Αμπατζίδης, ανώτερος αναλυτής κινδύνου και συμμόρφωσης στην εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, δήλωσε στο BBC Verify ότι η αλλαγή ονόματος και σημαίας δεν μεταβάλλει ουσιαστικά την κατάσταση.

«Η αμερικανική δράση βασίζεται στην πραγματική ταυτότητα του πλοίου (αριθμός IMO), στα δίκτυα ιδιοκτησίας και στο ιστορικό κυρώσεων – όχι στο όνομα ή τη σημαία που φέρει», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η εγγραφή στο ρωσικό νηολόγιο ενδέχεται να προκαλέσει «διπλωματική τριβή», αλλά δεν θα εμποδίσει την επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων.

«Το πλοίο μας πλέει αυτή τη στιγμή σε διεθνή ύδατα του Βόρειου Ατλαντικού υπό τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές ναυτικό δίκαιο», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Για λόγους που μας είναι ασαφείς, το ρωσικό πλοίο δέχεται αυξημένη και σαφώς δυσανάλογη προσοχή από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, παρά τον ειρηνικό του χαρακτήρα», πρόσθεσε.

«Αναμένουμε από τις δυτικές χώρες, που δηλώνουν προσήλωση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα, να τηρήσουν οι ίδιες αυτή την αρχή».

Η πιθανή αυτή αντιπαράθεση για το πετρελαιοφόρο έρχεται λίγες ημέρες μετά τη διεθνή αναστάτωση που προκάλεσε η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ στο Καράκας. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν στόχους στην πρωτεύουσα για να τον απομακρύνουν, μαζί με τη σύζυγό του, με κατηγορίες για όπλα και ναρκωτικά.