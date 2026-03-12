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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξάνεται το ναυτεργατικό δυναμικό - Στους 18.822 οι ναυτικοί στα ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία
Ναυτιλία
12:31 - 12 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξάνεται το ναυτεργατικό δυναμικό - Στους 18.822 οι ναυτικοί στα ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της απογραφής πλοίων και πληρωμάτων της 20ης Σεπτεμβρίου 2024.   

Επί συνόλου 1.713 πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, του μητρώου που διαθέτει το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) ενημερωμένου από το μητρώο που τηρεί η ΕΛΣΤΑΤ, απογράφηκαν 1.107 πλοία, εκ των οποίων 1.010 (91,2%) ήταν ελληνικά και 97 ήταν ελληνόκτητα πλοία υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

Από τα 1.010 ελληνικά πλοία, 911 (90,2%) ήταν σε εργασία και 99 σε αργία ή παροπλισμό. Από τα 97 ελληνόκτητα πλοία υπό ξένη σημαία, 72 (74,2%) ήταν σε εργασία και 25 σε αργία ή παροπλισμό.

Στο σύνολο των 1.107 πλοίων που απογράφηκαν την ημέρα της απογραφής απασχολούνταν 18.822 ναυτικοί Ελληνικής και ξένης υπηκοότητας. Αναλυτικότερα, στα ελληνικά πλοία απασχολούνταν 17.580 ναυτικοί, από τους οποίους 63,5% ήταν Έλληνες και 36,5% ξένης υπηκοότητας. Στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία απασχολούνταν 1.242 ναυτικοί, εκ των οποίων 89,0% ήταν Έλληνες και 11,0% ξένης υπηκοότητας.

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Από τη σύγκριση των στοιχείων της απογραφής του έτους 2024 με τα αντίστοιχα της προηγούμενης απογραφής του 2022, παρατηρείται ότι το σύνολο των ελληνικής και ξένης υπηκοότητας ναυτικών στα ελληνικά πλοία που απογράφηκαν (1.010 πλοία) αυξήθηκε κατά 1,9% και στα ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία (97 πλοία) αυξήθηκε κατά 11,2%. Παρατηρείται αύξηση των Ελλήνων ναυτικών που απασχολούνταν σε ελληνικά πλοία κατά 6,3% και κατά 26,3% αυτών που απασχολούνταν σε ελληνόκτητα πλοία. Αντίθετα, παρατηρείται μείωση των ξένης υπηκοότητας ναυτικών που απασχολούνταν σε ελληνικά πλοία κατά 4,9% και κατά 43,6%, αυτών που απασχολούνταν σε ελληνόκτητα πλοία με ξένη σημαία.

Η κατανομή του ναυτεργατικού δυναμικού μεταξύ των κατηγοριών των πλοίων δείχνει ότι 15,9% των ναυτικών (2.996 ναυτικοί) απασχολούνταν σε φορτηγά πλοία, 41,9% (7.890 ναυτικοί) σε δεξαμενόπλοια, 37,5% (7.058 ναυτικοί) σε επιβατηγά και τουριστικά και 4,7% (878 ναυτικοί) σε πλοία λοιπών κατηγοριών.

Στα στοιχεία της απογραφής του 2024 παρατηρείται ότι, από το σύνολο των 17.580 Ελλήνων και ξένης υπηκοότητας ναυτικών που απασχολούνταν στα ελληνικά πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 32,5% (5.709 ναυτικοί), το κατώτερο προσωπικό το 59,3% (10.426 ναυτικοί), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 8,1% (1.432 ναυτικοί) και το 0,1% (13 άτομα) δεν είχε ναυτική ειδικότητα. Αντίστοιχα, από το σύνολο των 1.242 Ελλήνων και ξένης υπηκοότητας ναυτικών, στα συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα με ξένη σημαία πλοία, το ανώτερο προσωπικό αποτελούσε το 31,4% (390 ναυτικοί), το κατώτερο προσωπικό το 64,5% (801 ναυτικοί), οι δόκιμοι και το υγειονομικό προσωπικό το 3,9% (49 ναυτικοί) και χωρίς ναυτική ειδικότητα ήταν το 0,2%.

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