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Νέος Αρχηγός Λ.Σ. ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς – Στη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων ο Τρύφωνας Κοντιζάς
Ναυτιλία
16:52 - 23 Μαρ 2026

Νέος Αρχηγός Λ.Σ. ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς – Στη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων ο Τρύφωνας Κοντιζάς

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αναλαμβάνει, με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς, ενώ ο απερχόμενος Αρχηγός Αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς μετακινείται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου αναμένεται να αναλάβει Γενικός Γραμματέας της νεοσύστατης Γενικής Γραμματείας Κρίσιμων Οντοτήτων.

Ο Χρήστος Κοντορουχάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εισήλθε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος το 1997, από την οποία αποφοίτησε το 1998. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε τόσο σε επιχειρησιακές όσο και σε επιτελικές θέσεις, με πρώτο σημαντικό σταθμό το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, όπου διετέλεσε διοικητής Λιμενικής Αστυνομίας.

Στη συνέχεια υπηρέτησε στο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ενώ πέρασε και από το γραφείο υπουργού και το γραφείο υπαρχηγού του Λιμενικού Σώματος. Από το 2009 έως το 2012 αποσπάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθνικός εμπειρογνώμονας σε θέματα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης και θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο.

Από το 2012 έως το 2019 υπηρέτησε ως τμηματάρχης στα Τμήματα Ναυτιλιακής Πολιτικής και Διεθνών Οργανισμών και Ε.Ε. της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας, ενώ από το 2019 έως το 2023 ήταν διευθυντής στην ίδια Διεύθυνση. Παράλληλα, από το 2016 έως το 2023 διετέλεσε διευθυντής του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος. Το 2023 προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο και τοποθετήθηκε συντονιστής του γραφείου Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παραμένοντας στη θέση αυτή και μετά την προαγωγή του σε Υποναύαρχο το 2024. Στις 4 Απριλίου 2025 επελέγη ως αρχαιότερος υπαρχηγός και προήχθη στον βαθμό του Αντιναυάρχου.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ομιλεί αγγλικά και γαλλικά και έχει τιμηθεί με τα προβλεπόμενα μετάλλια και παράσημα του βαθμού του.

Ο Τρύφωνας Κοντιζάς γεννήθηκε στη Σύρο το 1970 και είναι απόφοιτος της Σχολής Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου. Εισήλθε στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος το 1995 και αποφοίτησε το 1997, ενώ το 2007 αποφοίτησε και από τη Ναυτική Σχολή Πολέμου. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες, ως κυβερνήτης περιπολικού πλοίου και σε διευθύνσεις με αντικείμενο την ασφάλεια, την κρατική ασφάλεια και την προστασία θαλασσίων συνόρων.

Υπηρέτησε επίσης ως εθνικός εμπειρογνώμονας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών της Europol την περίοδο 2015-2018, ενώ διετέλεσε Κεντρικός Λιμενάρχης Λαυρίου και στη συνέχεια Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων. Το 2020 προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο, το 2023 σε Υποναύαρχο και το 2024 σε Αντιναύαρχο, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια καθήκοντα υπαρχηγού και ακολούθως Αρχηγού του Σώματος.

Η αλλαγή στην ηγεσία του Λιμενικού συνοδεύεται από τη μετακίνηση του Τρύφωνα Κοντιζά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ανάληψη καθηκόντων από τον Χρήστο Κοντορουχά, ο οποίος προέρχεται από την ανώτατη βαθμίδα της υφιστάμενης διοικητικής δομής του Σώματος.

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