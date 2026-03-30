ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Celestyal ακυρώνει όλες τις κρουαζιέρες για τον Απρίλιο, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Ναυτιλία
20:12 - 30 Μαρ 2026

Η Celestyal ακυρώνει όλες τις κρουαζιέρες για τον Απρίλιο, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Celestyal ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων κρουαζιέρων της για τον Απρίλιο, καθώς τα πλοία της εταιρείας βρίσκονται σε αναμονή για την  επανατοποθέτησή τους στην Ελλάδα.

Ο στόλος της εταιρείας βρίσκεται επί του παρόντος στον Αραβικό Κόλπο, με το Celestyal Discovery στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το Celestyal Journey στη Ντόχα του Κατάρ. Όλοι οι επιβάτες και τα μη απαραίτητα μέλη του πληρώματος έχουν αποβιβαστεί, ενώ και τα δύο πλοία παραμένουν πλήρως λειτουργικά. Η αναχώρησή τους από την περιοχή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην Μέση Ανατολή, όλες οι κρουαζιέρες που ήταν προγραμματισμένες για τον Απρίλιο του 2026 έχουν ακυρωθεί.

Οι επόμενες προγραμματισμένες αναχωρήσεις είναι:

Celestyal Discovery – 1 Μαΐου, 2026 (κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά»)

Celestyal Journey – 2 Μαΐου, 2026 (κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας»)

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιβατών, του πληρώματος και των συνεργατών μας. Γνωρίζουμε ότι αυτό θα προκαλέσει απογοήτευση, αλλά η λήψη αυτής της απόφασης τώρα προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευελιξία σε όσους επηρεάζονται».

«Οι ομάδες της εταιρείας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους επιβάτες και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, προκειμένου να διευκολύνουν τις επιλογές αλλαγής κράτησης και να διασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη των δρομολογίων της στη Μεσόγειο, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν με ασφάλεια».

Όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα, και θα λάβουν υποστήριξη από τις ομάδες της Celestyal, οι οποίες θα τους προσφέρουν επιλογές για νέα κράτηση και βοήθεια.

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα προχωρήσει στην επανατοποθέτηση των πλοίων της, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι προετοιμασίες για την επάνοδο σε υπηρεσία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την επανεκκίνηση των κρουαζιέρων να προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
Πολιτική

Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία

Από 1η Απριλίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Allwyn
Ανακοινώσεις

Από 1η Απριλίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές της Allwyn

Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε 59χρονη γυναίκα - Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε 59χρονη γυναίκα - Ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Άλμα 205% στα κέρδη μετά φόρων το 2025 - Πρόταση μερίσματος €0,40 ευρώ/ μετοχή
Ανακοινώσεις

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Άλμα 205% στα κέρδη μετά φόρων το 2025 - Πρόταση μερίσματος €0,40 ευρώ/ μετοχή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Celestyal: Παρουσιάζει την προσφορά «Suite Summer Sale» με τιμές από €559 το άτομο
Ναυτιλία

Celestyal: Παρουσιάζει την προσφορά «Suite Summer Sale» με τιμές από €559 το άτομο

Η Celestyal επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»
Ναυτιλία

Η Celestyal επεκτείνεται στη Δυτική Μεσόγειο με τις νέες κρουαζιέρες «Μεσογειακή Οδύσσεια»

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας
Ναυτιλία

Celestyal: Ενισχύει τη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη της κρουαζιέρας

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ