Η Celestyal ακυρώνει όλες τις κρουαζιέρες για τον Απρίλιο, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η Celestyal ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων κρουαζιέρων της για τον Απρίλιο, καθώς τα πλοία της εταιρείας βρίσκονται σε αναμονή για την επανατοποθέτησή τους στην Ελλάδα.

Ο στόλος της εταιρείας βρίσκεται επί του παρόντος στον Αραβικό Κόλπο, με το Celestyal Discovery στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και το Celestyal Journey στη Ντόχα του Κατάρ. Όλοι οι επιβάτες και τα μη απαραίτητα μέλη του πληρώματος έχουν αποβιβαστεί, ενώ και τα δύο πλοία παραμένουν πλήρως λειτουργικά. Η αναχώρησή τους από την περιοχή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην Μέση Ανατολή, όλες οι κρουαζιέρες που ήταν προγραμματισμένες για τον Απρίλιο του 2026 έχουν ακυρωθεί.

Οι επόμενες προγραμματισμένες αναχωρήσεις είναι:

• Celestyal Discovery – 1 Μαΐου, 2026 (κρουαζιέρα 3 διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά»)

• Celestyal Journey – 2 Μαΐου, 2026 (κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας»)

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επιβατών, του πληρώματος και των συνεργατών μας. Γνωρίζουμε ότι αυτό θα προκαλέσει απογοήτευση, αλλά η λήψη αυτής της απόφασης τώρα προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευελιξία σε όσους επηρεάζονται».

«Οι ομάδες της εταιρείας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους επιβάτες και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, προκειμένου να διευκολύνουν τις επιλογές αλλαγής κράτησης και να διασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην επανέναρξη των δρομολογίων της στη Μεσόγειο, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν με ασφάλεια».

Όλοι οι επιβάτες που επηρεάζονται θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή πίστωσης για μελλοντική κρουαζιέρα, και θα λάβουν υποστήριξη από τις ομάδες της Celestyal, οι οποίες θα τους προσφέρουν επιλογές για νέα κράτηση και βοήθεια.

Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα προχωρήσει στην επανατοποθέτηση των πλοίων της, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι προετοιμασίες για την επάνοδο σε υπηρεσία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την επανεκκίνηση των κρουαζιέρων να προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2026.