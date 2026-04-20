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Η MSC αυξάνει τους επίναυλους καυσίμων στις εμπορικές οδούς Ευρώπης-Αφρικής
Ναυτιλία
07:58 - 20 Απρ 2026

Η MSC αυξάνει τους επίναυλους καυσίμων στις εμπορικές οδούς Ευρώπης-Αφρικής

Reporter.gr Newsroom
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Στην επικαιροποίηση των επιπέδων επίναυλου καυσίμων έκτακτης ανάγκης (EFS) σε πολλαπλές εμπορικές οδούς που συνδέουν την Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την Αφρική, προχωρά η MSC Mediterranean Shipping Company επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές καυσίμων λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει η εταιρία οι διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού καυσίμων οδήγησαν σε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων και μειωμένη διαθεσιμότητα σε βασικούς κόμβους ανεφοδιασμού, αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο του.

Ως αποτέλεσμα, εφαρμόζονται αναθεωρημένα επίπεδα προσαυξήσεων στα φορτία που διακινούνται μεταξύ της Βόρειας Ευρώπης, της περιοχής της Βαλτικής, της Μεσογείου, της Αδριατικής, της Ερυθράς Θάλασσας και της Ανατολικής Αφρικής, καλύπτοντας τόσο τις μεταφορές προς τα ανατολικά όσο και προς τα δυτικά.

Το ενημερωμένο καθεστώς προσαυξήσεων τέθηκε σε ισχύ στις 16 Απριλίου 2026, με βάση την ημερομηνία φορτωτικής, και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 30 Απριλίου 2026, με την επιφύλαξη περαιτέρω επανεξέτασης.

Για αποστολές που προέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, οι προσαυξήσεις προς τη Βόρεια Ευρώπη έχουν οριστεί σε 135 $ ανά TEU για ξηρό φορτίο και 205 $ για εμπορευματοκιβώτια ψυγείων, αυξάνοντας σε 200 $ και 300 $ αντίστοιχα για προορισμούς της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Το φορτίο που προορίζεται για τη δυτική Μεσόγειο και την Αδριατική υπόκειται σε 100 $ για ξηρές και 155 $ για μονάδες ψυγείων, ενώ οι αποστολές στην Ανατολική Αφρική κοστίζουν 145 $ και 220 $ αντίστοιχα.

Στην αντίστροφη κατεύθυνση, οι αποστολές από την Ανατολική Αφρική προς τη Βόρεια Ευρώπη έχουν προσαυξήσεις 255 $ ανά TEU για ξηρό φορτίο και 385 $ για ψυγεία, που αυξάνονται σε 320 $ και 480 $ για προορισμούς της Βαλτικής.

Οι τιμές για τη δυτική Μεσόγειο και την Αδριατική ανέρχονται σε 235 και 355 δολάρια, ενώ το φορτίο στην Ερυθρά Θάλασσα χρεώνεται στα 145 και 220 δολάρια αντίστοιχα.

Πρόσθετες επιβαρύνσεις ισχύουν επίσης για αποστολές από τη Βόρεια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, προς την Ερυθρά Θάλασσα και την Ανατολική Αφρική, καθώς και από λιμάνια της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, αντανακλώντας παρόμοιες προσαρμογές κόστους σε όλο το δίκτυο.

Η MSC σημείωσε ότι οι αναθεωρημένες επιβαρύνσεις καυσίμων εφαρμόζονται επιπλέον των βασικών ναύλων και αντικατοπτρίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των μεταφορέων να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις λειτουργικές προκλήσεις εν μέσω συνεχιζόμενης αβεβαιότητας της αγοράς.

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