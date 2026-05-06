ΟΛΠ Α.Ε.: Συνάντηση του Προέδρου με τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Han Chao, και ο Deputy CEO της εταιρείας, κ. Άγγελος Καρακώστας, υποδέχθηκαν στα γραφεία της ΟΛΠ Α.Ε. τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητή κ. Ιωάννη Χατζηγεωργίου, καθώς και τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Βεντίκο, από τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ της λιμενικής δραστηριότητας και της ακαδημαϊκής γνώσης, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με έμφαση στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνογνωσίας του Ε.Μ.Π. σε πεδία που συνδέονται με τις σύγχρονες ανάγκες της λιμενικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυνατότητα διασύνδεσης των φοιτητών με πραγματικές εφαρμογές και προκλήσεις της αγοράς, συμβάλλοντας στη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη.

Από την πλευρά της ΟΛΠ Α.Ε., τονίστηκε ότι ο Οργανισμός στοχεύει σταθερά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του, μεταξύ άλλων και μέσα από συνεργασίες με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η διερεύνηση κατάλληλων έργων και δράσεων συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και η δυνατότητα ο ΟΛΠ να λειτουργήσει ως πλατφόρμα διασύνδεσης του Ε.Μ.Π. με κινεζικές ναυτιλιακές εταιρείες, ενισχύοντας περαιτέρω την εξωστρέφεια και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν την επικοινωνία τους και να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα προς μια πιο θεσμοθετημένη συνεργασία, μέσω της διαμόρφωσης Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας.