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Ανδρουλάκης: Ορόσημο για τον μινωικό πολιτισμό η αναγνώριση της 47ης συνόδου της UNESCO
Πολιτική
11:25 - 13 Ιουλ 2025

Ανδρουλάκης: Ορόσημο για τον μινωικό πολιτισμό η αναγνώριση της 47ης συνόδου της UNESCO

Reporter.gr Newsroom
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Με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρεται στην εγγραφή των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία ανακοινώθηκε στο πλαίσιο των εργασιών της 47ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς χαρακτηρίζοντας την ορόσημο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση του στο Facebook τόνισε πως: «Η αναγνώριση της 47ης συνόδου της UNESCO αποτελεί ορόσημο για τον μινωικό πολιτισμό, την Κρήτη και εν γένει τη γέννηση του δυτικού πολιτισμού».

Πιο αναλυτικά ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει: «Η αναγνώριση της 47ης συνόδου της UNESCO αποτελεί ορόσημο για τον μινωικό πολιτισμό, την Κρήτη και εν γένει τη γέννηση του δυτικού πολιτισμού.

Η ένταξη των μινωικών μνημείων, παρά τη μακρά καθυστέρηση, έρχεται να προσδώσει τη σημασία και τη διαχρονική αξία των πολιτιστικών αξιών του ελληνικού πολιτισμικού ιδεώδους που οφείλουμε ως ελληνική πολιτεία και κοινωνία να προστατεύουμε και να μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές.

Η σημερινή, ωστόσο, ένταξη είναι και υπενθύμιση της χάραξης εθνικής στρατηγικής για τον πολιτισμό, όταν η κυβέρνηση λειτουργεί αποσπασματικά χωρίς όραμα για τα πολιτιστικά αγαθά της χώρας. Δεν περασε πολύς καιρός που η Κνωσός είχε παραδοθεί στο έλεος των καιρικών φαινομένων με μεγάλες καταστροφές στο σύνολο του μνημείου».

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