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Μνημόνιο Συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - INNOVATION GREECE για την ενίσχυση της ώριμης καινοτομίας
Οικονομία
14:51 - 15 Ιαν 2026

Μνημόνιο Συνεργασίας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - INNOVATION GREECE για την ενίσχυση της ώριμης καινοτομίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και το INNOVATION GREECE υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, θέτοντας το πλαίσιο για την ανάπτυξη κοινών δράσεων με στόχο τη στήριξη της ώριμης καινοτομίας που παράγεται από ελληνικές μικρομεσαίες και αναπτυσσόμενες (scale-up) επιχειρήσεις, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους κλιμάκωσης.

Το Μνημόνιο προβλέπει τη συνεργασία των δύο φορέων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών δράσεων, η διάχυση πληροφορίας προς το επιχειρηματικό οικοσύστημα και η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε:

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα επενδύει συστηματικά στη σύνδεση της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία. Μέσα από τη συνεργασία μας με το INNOVATION GREECE, ενισχύουμε τις προϋποθέσεις ώστε ώριμες και δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά εργαλεία που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επιχειρηματική τους κλιμάκωση».

Από την πλευρά του INNOVATION GREECE, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δρ. Ιάκωβος Γιακουμής, Πρόεδρος του INNOVATION GREECE, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ Καταλύτες & Ανακύκλωση Ε.Π.Ε., ο Δρ. Ευάγγελος Κοσμίδης, Αντιπρόεδρος του INNOVATION GREECE, Επικεφαλής Business Development και Ιδρυτής της Draxis Environmental Α.Ε., καθώς και ο κ. Παναγιώτης Καρνιούρας, Γενικός Γραμματέας του INNOVATION GREECE και Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΙΤΕ.

Με αφορμή τη συνεργασία, ο Πρόεδρος του INNOVATION GREECE, Δρ. Ιάκωβος Γιακουμής, σημείωσε:

«Η καινοτομία δεν είναι μόνο ιδέα – είναι διαδρομή και για να ολοκληρωθεί χρειάζεται συνοδοιπόρους. Η συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ώριμες ελληνικές καινοτομίες να αποκτήσουν τα εργαλεία και τις συμμαχίες που απαιτούνται για να κλιμακωθούν και να έχουν πραγματικό αντίκτυπο».

Μέσω της συνεργασίας αυτής, οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, λειτουργώντας συμπληρωματικά, στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων τους.

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