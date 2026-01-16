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ΤτΕ: Σταθερή ανάπτυξη το διάστημα 2025-2027 – Πρόβλεψη για αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο 2,1%
Οικονομία
20:33 - 16 Ιαν 2026

ΤτΕ: Σταθερή ανάπτυξη το διάστημα 2025-2027 – Πρόβλεψη για αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο 2,1%

Reporter.gr Newsroom
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Η ελληνική οικονομία εμφανίζεται να συνεχίζει την ανάπτυξή της, με τον πληθωρισμό να αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά, ακολουθούμενος από τη μείωση του χρέους και της ανεργίας, αλλά και ισχυρά πλεονάσματα, αναφέρει το Note on the Greek Economy της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε αυτό το πλαίσιο, παρά τις αυξημένες διεθνείς αβεβαιότητες, η χώρα επιτυγχάνει - σύμφωνα με την ΤτΕ - σε πολλούς δείκτες καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει σταθερή αναπτυξιακή δυναμική 2,1% κατά την περίοδο 2025-2027, υπερβαίνοντας την ανάπτυξη της ευρωζώνης. Η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και από την αύξηση των εξαγωγών.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, φτάνοντας στο 2,1% για το 2026-2027. Η δημοσιονομική πολιτική για το 2025 και το 2026 εκτιμάται ότι θα παραμείνει επεκτατική, κυρίως λόγω της αυξημένης δαπάνης για επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της χαλάρωσης της δημοσιονομικής πολιτικής. Οι κύριοι κίνδυνοι για τις προβλέψεις ανάπτυξης είναι καθοδικοί και συνδέονται με την υψηλή γεωπολιτική αβεβαιότητα, τις παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές και απρόβλεπτα κλιματικά φαινόμενα.

Η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επεκτείνεται το τρίτο τρίμηνο του 2025, με αύξηση 2,0% σε ετήσια βάση και 0,6% σε τριμηνιαία βάση, υπερβαίνοντας τις αντίστοιχες επιδόσεις της ευρωζώνης (1,4% σε ετήσια και 0,3% σε τριμηνιαία βάση).

Στην αγορά εργασίας οι εξελίξεις παρέμειναν θετικές το τρίτο τρίμηνο του 2025, με την απασχόληση να αυξάνεται και την ανεργία να μειώνεται περαιτέρω.

Το πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα του κράτους για το 2025 υπερέβη τον προϋπολογισμό, φτάνοντας σε πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ, ελαφρώς μειωμένο από το 3,7% του 2024, κυρίως λόγω της υψηλής φορολογίας και της συγκράτησης των δαπανών.

Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες το 2024 σε σχέση με το 2023, φτάνοντας το 154,2%, χάρη στο υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, την πρόωρη αποπληρωμή χρέους και τη διαφοροποιημένη επιτοκιακή πολιτική. Στο τρίτο τρίμηνο του 2025, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 148%.

Σημαντικές επιδόσεις για τα ελληνικά ομόλογα

Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων και τα spreads παρουσίασαν ανθεκτικότητα το 2025, παρά τις ασταθείς διεθνείς συνθήκες, καθώς η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας βοήθησε στην άμβλυνση των επιπτώσεων από τις αναταράξεις στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές. Οι ελληνικές εταιρικές ομολογίες και μετοχές υπερέβησαν τις αντίστοιχες της ευρωζώνης, επηρεαζόμενες λιγότερο από την αβεβαιότητα στις παγκόσμιες αγορές λόγω εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν ελαφρά το 2025, αλλά λιγότερο σε σχέση με τα ομόλογα άλλων χωρών της ευρωζώνης. Αντίστοιχα, οι αποδόσεις των ελληνικών τραπεζικών και εταιρικών ομολόγων παρουσίασαν καλύτερη επίδοση συγκριτικά με τα αντίστοιχα της ευρωζώνης, μειώνοντας το κόστος νέων εκδόσεων.

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων (GGBs) ακολούθησαν την τάση ανόδου των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης, αλλά τα GGBs σημείωσαν καλύτερη πορεία από τα ομόλογα αναφοράς της ευρωζώνης, επωφελούμενα από την αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων υπέρ των ευρωπαϊκών περιουσιακών στοιχείων. Τον προηγούμενο μήνα, οι αποδόσεις των GGBs μειώθηκαν περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές εκδόσεις, με την πτώση να υποστηρίζεται από δεδομένα (PMIs και πληθωρισμός) χαμηλότερων προσδοκιών, ενώ τα χαμηλής βαθμολογίας κρατικά ομόλογα όπως τα GGBs και τα ιταλικά BTPs ωφελήθηκαν από την αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων από τις ΗΠΑ προς την ευρωζώνη.

Η καμπύλη απόδοσης των GGBs παρουσίασε μεγαλύτερη κλίση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, με τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις να μειώνονται περισσότερο από τις μακροπρόθεσμες. Τα ομόλογα όλων των λήξεων υποστηρίχθηκαν από εισροές επενδυτών, ενώ οι εξελίξεις στην ευρωζώνη επηρεάζουν περισσότερο τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα.

Επάνοδος στην επενδυτική βαθμίδα

Όλες οι πιστωτικές αξιολογήσεις που αποδίδονται στην Ελλάδα βρίσκονται πλέον στην επενδυτική βαθμίδα, μετά από μια συνεχή ανοδική πορεία που ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα το 2023. Οι συντηρητικές δημοσιονομικές πολιτικές και οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης, που οδήγησαν σε μείωση του δημόσιου χρέους, συνέβαλαν στις αναβαθμίσεις αυτές.

Η Ελλάδα αξιολογείται τώρα με BBB από τους οίκους S&P, Fitch, DBRS (σταθερό outlook) και Scope Ratings (θετικό outlook), ενώ η Moody’s έχει αποδώσει στην Ελλάδα BBB-/Baa3.

Οι πιστωτικές αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών επωφελούνται από τις αναβαθμίσεις της χώρας. Το 2024 και το 2025 σημειώθηκε σειρά αναβαθμίσεων στις αξιολογήσεις των συστημικών ελληνικών τραπεζών (S&P, Moody’s, Fitch), αντανακλώντας τη βελτιωμένη λειτουργική κατάσταση και τα θεμελιώδη στοιχεία τους.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 παρέμειναν ανθεκτικά, παρά τις εξωτερικές προκλήσεις και τις μειώσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Το συνολικό καθαρό εισόδημα των τεσσάρων σημαντικών ελληνικών τραπεζών έφτασε τα 3,4 δισ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένο σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εσόδων από τόκους, ενώ ενισχύθηκαν τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Ισχυρή άνοδος στις τιμές των ελληνικών μετοχών

Οι τιμές των ελληνικών μετοχών σημείωσαν σημαντική άνοδο το 2025, κυρίως στο τέλος του έτους, με τους τομείς των πρώτων υλών, των τραπεζών και των βιομηχανικών εταιρειών να ηγούνται. Συνολικά, οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών υπερείχαν έναντι των ευρωπαϊκών δεικτών, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/01/2026 - 23:37
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