Παπαθανάσης: Ολοκληρώνεται η επέκταση του φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας μέσω ΕΣΠΑ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η ευρύτερη δράση αφορά στην ενίσχυση κατοικιών που βρίσκονται στην Μεγαλόπολη και έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευή δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή. Επιχορηγούνται οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση καυστήρα, λέβητα, σωληνογραμμής φυσικού αερίου, συστήματος απαγωγής καυσαερίων και άλλων σχετικών τεχνικών εργασιών, ενώ προβλέπονται και υπηρεσίες υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων καθώς και πιστοποίησης.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.