Δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Εκτός προστασίας οι γονείς παιδιών με αναπηρία

Η ΕΣΑμεΑ χαιρέτησε την απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις σε ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από δάνεια ή συμβάσεις πίστωσης σε ελβετικό φράγκο, μετά από παρέμβασή της, εκφράζει όμως με επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών, τον προβληματισμό και την απογοήτευση της καθώς η συγκεκριμένη απόφαση ΔΕΝ περιλαμβάνει τους γονείς ή/και τους δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις.

Η απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αφορά στην ένταξη των ατόμων με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67% στην Κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς περαιτέρω έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ενώ η συγκεκριμένη ρύθμιση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αφήνει ΕΚΤΟΣ γονείς ή/και δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις. Οι οικογένειες αυτές επωμίζονται καθημερινά αυξημένες οικονομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών τους.

Η μη ένταξή τους στην ανωτέρω κατηγορία δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, με διαρκείς και αυξανόμενες ανάγκες.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά από τον υπουργό Οικονομικών την επανεξέταση της σχετικής απόφασης και την άμεση πρόβλεψη για την ένταξη των γονέων ή/και δικαστικών συμπαραστατών ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις στην Κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις.