ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Εκτός προστασίας οι γονείς παιδιών με αναπηρία
Οικονομία
13:34 - 25 Φεβ 2026

Δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο: Εκτός προστασίας οι γονείς παιδιών με αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΕΣΑμεΑ χαιρέτησε την απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις σε ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από δάνεια ή συμβάσεις πίστωσης σε ελβετικό φράγκο, μετά από παρέμβασή της, εκφράζει όμως με επιστολή της προς το υπουργείο Οικονομικών, τον προβληματισμό και την απογοήτευση της καθώς η συγκεκριμένη απόφαση ΔΕΝ περιλαμβάνει τους γονείς ή/και τους δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις. 

Η απόφαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αφορά στην ένταξη των ατόμων με πιστοποιημένη αναπηρία τουλάχιστον 67% στην Κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς περαιτέρω έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ενώ η συγκεκριμένη ρύθμιση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αφήνει ΕΚΤΟΣ γονείς ή/και δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις. Οι οικογένειες αυτές επωμίζονται καθημερινά αυξημένες οικονομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών τους.

Η μη ένταξή τους στην ανωτέρω κατηγορία δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική ομάδα, με διαρκείς και αυξανόμενες ανάγκες.

Η ΕΣΑμεΑ ζητά από τον υπουργό Οικονομικών την επανεξέταση της σχετικής απόφασης και την άμεση πρόβλεψη για την ένταξη των γονέων ή/και δικαστικών συμπαραστατών ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις στην Κατηγορία 1 του άρθρου 128 του ν. 5264/2025, χωρίς εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη νέα εποχή Allwyn και οι ΟΠΑΠ Champions: Νέα ταυτότητα, μεγαλύτερη δυναμική
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Στη νέα εποχή Allwyn και οι ΟΠΑΠ Champions: Νέα ταυτότητα, μεγαλύτερη δυναμική

Η οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα

Άφιξη Μητσοτάκη στον Έβρο: Πρώτη επίσκεψη ο Συνοριακός Σταθμός των Κήπων
Πολιτική

Άφιξη Μητσοτάκη στον Έβρο: Πρώτη επίσκεψη ο Συνοριακός Σταθμός των Κήπων

Πληθωρισμός: Ανοδική αναθεώρηση από τη Eurostat – Στο 2,9% τον Ιανουάριο
Οικονομία

Πληθωρισμός: Ανοδική αναθεώρηση από τη Eurostat – Στο 2,9% τον Ιανουάριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη
Magazino

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Παιδική φαντασία: Γιατί οι οθόνες «κλέβουν» τα όνειρα των παιδιών μας
Magazino

Παιδική φαντασία: Γιατί οι οθόνες «κλέβουν» τα όνειρα των παιδιών μας

Εφαρμογές επιτρέπουν σε εφήβους να επενδύουν σε μετοχές χωρίς την έγκριση γονέα!
Χρηματιστήρια

Εφαρμογές επιτρέπουν σε εφήβους να επενδύουν σε μετοχές χωρίς την έγκριση γονέα!

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Διαμαρτυρία από τα άτομα με αναπηρία για την κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ!
Ειδήσεις

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Διαμαρτυρία από τα άτομα με αναπηρία για την κατάργηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του e-ΕΦΚΑ!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ