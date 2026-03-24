ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Την Τράπεζα της Ελλάδος επισκέπτονται η Προέδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (SSM) και ο Προέδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)
Οικονομία
12:49 - 24 Μαρ 2026

Την Τράπεζα της Ελλάδος επισκέπτονται η Προέδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (SSM) και ο Προέδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) επισκέπτονται σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 η Προέδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) Claudia Buch και ο Προέδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) Dominique Laboureix.

Οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών θεσμών θα συναντηθούν με τον Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, την Υποδιοικήτρια και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Χριστίνα Παπακωνσταντίνου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Θα ακολουθήσει συνάντηση και συζήτηση με τα στελέχη των εποπτικών διευθύνσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Τράπεζα της Ελλάδος οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών θα συναντηθούν επίσης με τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, η τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, καθώς και θέματα εποπτικού ενδιαφέροντος και συνεργασίας των δύο ευρωπαϊκών θεσμών με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με τη συνάντηση των δύο επικεφαλής με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη συνάντηση θα συμμετέχει η Υποδιοικήτρια της ΤτΕ και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Χριστίνα Παπακωνσταντίνου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,5% στις τιμές υλικών κατασκευών νέων κτηρίων τον Φεβρουάριο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,5% στις τιμές υλικών κατασκευών νέων κτηρίων τον Φεβρουάριο

Παρέμβαση Αρείου Πάγου για Τέμπη: Οι παράγοντες της δίκης να αναλογιστούν ο καθένας την ευθύνη του
Ειδήσεις

Παρέμβαση Αρείου Πάγου για Τέμπη: Οι παράγοντες της δίκης να αναλογιστούν ο καθένας την ευθύνη του

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους
Οικονομία

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Στουρνάρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων της ΕΚΤ – Προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία
Οικονομία

Στουρνάρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων της ΕΚΤ – Προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία

ΤτΕ: Αύξηση 5,1% για τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών το 2025 - +4,8% για τα καταστήματα
Ακίνητα

ΤτΕ: Αύξηση 5,1% για τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών το 2025 - +4,8% για τα καταστήματα

Στουρνάρας: Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Οικονομία

Στουρνάρας: Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 14:47

Ξενογιαννακοπούλου: Αποχωρεί από ΣΥΡΙΖΑ – Δεν νοείται ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
29/06/2026 - 14:33

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 14:20

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:19

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:15

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Εμπορεύματα
29/06/2026 - 14:08

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 13:57

Invel Real Estate: Ψήφος εμπιστοσύνης στην από Έλληνες και ξένους επενδυτές

Οικονομία
29/06/2026 - 13:52

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Οικονομία
29/06/2026 - 13:48

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Πολιτική
29/06/2026 - 13:29

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 13:28

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Πολιτική
29/06/2026 - 13:21

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 13:09

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

Πολιτική
29/06/2026 - 13:00

Νέα Αριστερά: Μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου για υποκίνηση βίας

Ακίνητα
29/06/2026 - 12:50

Ανεβάζει ταχύτητα η οικοδομή – Ισχυρή επιτάχυνση τον Μάρτιο με άνοδο 22,3% στις νέες άδειες

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:45

Το «κράτος» και οι... κύριοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 12:30

Σαλακάς: Από τραπεζικός όμιλος σε πρωταγωνιστή ανάπτυξης - Ο ρόλος της Alpha Bank στην αγορά M&A

Ανεμοδείκτης
29/06/2026 - 12:29

Η μάχη της Μιλένας Αποστολάκη για τους δανειολήπτες

Πολιτική
29/06/2026 - 12:20

Γεωργιάδης: Η Τζάκρη τα έχει βρει με το ΠΑΣΟΚ, έψαχνε λόγο να φύγει

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 12:14

ΟΤΕ: Διανομή καθαρού μερίσματος 0,857033 ευρώ ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Αναλύσεις
29/06/2026 - 12:02

Moody's: Διαχειρίσιμο το κόστος του νόμου Κατσέλη για τις τράπεζες – Δεν αλλάζουν οι αξιολογήσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 11:58

Θεοδωρικάκος: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη συνεργασία τους σε επενδύσεις, εμπόριο και βιομηχανία

Πολιτική
29/06/2026 - 11:46

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:45

Ενεργειακός συναγερμός στην Ευρώπη: Τα χαμηλότερα αποθέματα των τελευταίων 15 ετών

Αναλύσεις
29/06/2026 - 11:37

Επέστρεψαν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 11:25

ΔΕΔΔΗΕ: Ολοκληρώνει το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης ισχύος υποσταθμών 150/20kV στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 11:13

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Ειδήσεις
29/06/2026 - 10:52

Ισπανία: Στο 3,6% ο πληθωρισμός, πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/06/2026 - 10:48

RWE και ΔΕΗ: Σε πλήρη λειτουργία φωτοβολταϊκά σχεδόν 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Υγεία
29/06/2026 - 10:41

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ