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Fuel Pass: Πώς θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους - Οι προϋποθέσεις
Οικονομία
08:45 - 27 Μαρ 2026

Fuel Pass: Πώς θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους - Οι προϋποθέσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση η διαδικασία επιδότησης καυσίμων για πάνω από 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων μέσω του fuel pass. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο Fuel Pass με στόχο για κάποιες πρώτες πληρωμές έως το Πάσχα. 

Η επιδότηση κυμαίνεται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο οχήματος και την περιοχή κατοικίας, και μπορεί να δοθεί είτε μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Δείτε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για να λάβετε την επιδότηση:

Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρέχεται οικονομική ενίσχυση για κάλυψη κόστους καυσίμων κίνησης τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

Το εισοδηματικό κριτήριο βασίζεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 — δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025.

Δικαιούχοι είναι άγαμοι με εισόδημα έως 25.000 ευρώ, έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης έως 35.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και μονογονεϊκές οικογένειες έως 39.000 ευρώ με την ίδια προσαύξηση ανά τέκνο πέραν του πρώτου.

Ως προς τα ποσά, οι ιδιοκτήτες οχημάτων (εκτός μοτοσυκλετών) με κατοικία σε νησιά λαμβάνουν 60 ευρώ με ψηφιακή κάρτα ή 50 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα το ποσό διαμορφώνεται σε 50 ευρώ με κάρτα ή 40 ευρώ σε λογαριασμό.

Για μοτοσυκλέτες/μοτοποδήλατα τα ποσά είναι χαμηλότερα: 35 ευρώ με κάρτα για νησιωτικές περιοχές ή 30 ευρώ σε λογαριασμό, και 30 ευρώ με κάρτα για λοιπή Ελλάδα ή 25 ευρώ σε λογαριασμό.

Σημειώστε επίσης ότι:

- Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα, επί του οποίου έχει πλήρη κυριότητα, συγκυριότητα ή leasing.

- Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας.

- Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ειδικής εφαρμογής στο gov.gr με αυθεντικοποίηση μέσω taxisnet, ή εναλλακτικά μέσω ΚΕΠ.

Όσοι επιλέξουν ψηφιακή κάρτα, μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για αγορά καυσίμων ή μετακίνηση με ΜΜΜ και ταξί — δεν επιτρέπεται καμία μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο

Η κάρτα παραμένει ενεργή έως 31 Ιουλίου 2026, οπότε τυχόν εναπομείναν υπόλοιπο επιστρέφεται στο Δημόσιο.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με χρέη σε Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες, και δεν προσμετράται στα εισοδηματικά όρια για κοινωνικές παροχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdkkwtmshap?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η επιδότηση στο diesel

Επίσης, για τον Απρίλιο 2026 επιδοτείται άμεσα το κόστος του πετρελαίου κίνησης (diesel) στην εσωτερική αγορά. Όπως ορίζει ρητά η ΠΝΠ: «Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε δεκαέξι (16) λεπτά του ευρώ (0,16 ευρώ) ανά λίτρο», υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ ΦΠΑ που εκδίδουν τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς».

Η επιδότηση αφορά τις ποσότητες που διατίθενται προς πρατήρια, εταιρείες εμπορίας καυσίμων και βιομηχανικούς πελάτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/03/2026 - 14:56
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