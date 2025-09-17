Καδής–Παπασταύρου: Στόχος η προστασία θαλάσσιων ζωνών και η τήρηση κανόνων αλιείας από τρίτες χώρες

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, Κώστα Καδή, στο περιθώριο του έκτακτου Συμβουλίου υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο.

Κατά τη συνάντηση, ο Έλληνας υπουργός ενημέρωσε τον Επίτροπο για την πρόοδο της Ελλάδας στον τομέα της θαλάσσιας προστασίας και της βιοποικιλότητας, με την ίδρυση δύο νέων θαλάσσιων πάρκων, καθώς και για τη διαβούλευση σχετικά με τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Νοτίου Αιγαίου 1 – Νοτίων Κυκλάδων και Ιονίου, η οποία ολοκληρώνεται στις 22 Σεπτεμβρίου.

Παρουσίασε, επίσης, την πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» των αλιέων της Αμοργού, που στοχεύει στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του νησιού μέσω της προσωρινής παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας τον Απρίλιο και το Μάιο, τους κρίσιμους μήνες για την αναπαραγωγή ψαριών, και τον καθαρισμό των μη οδικώς προσβάσιμων παραλιών από τα καΐκια. Μάλιστα, ο κ. Παπασταύρου προσκάλεσε τον κ. Καδή να επισκεφθεί την Αμοργό.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος ενημέρωσε τον υπουργό για την πρόοδο στο Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, επισημαίνοντας βασικούς πυλώνες όπως η αύξηση των προστατευόμενων περιοχών στο 30% της θαλάσσιας έκτασης ως το 2030 (30x30), την αξιολόγηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής και την προώθηση της μπλε οικονομίας, αναγνωρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει σημαντικά στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Και οι δύο πλευρές τόνισαν την ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και την έμφαση στη συμμόρφωση τρίτων χωρών, εκτός ΕΕ, με τους κανόνες αλιείας και προστασίας θαλάσσιων ζωνών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του πακέτου διεύρυνσης της ΕΕ και του Συμφώνου για τη Μεσόγειο (Pact for the Mediterranean).

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου είχε σύντομη συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο για το Περιβάλλον, την Ανθεκτικότητα των Υδάτων και την Ανταγωνιστική Κυκλική Οικονομία, Γιέσικα Ρούσβαλ.