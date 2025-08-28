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Κωνσταντοπούλου: Κατηγορεί Τσίπρα για απραξία και «ζωάρα» - Μητσοτάκη για αυταρχισμό και φόβο εκλογών
Πολιτική
15:44 - 28 Αυγ 2025

Κωνσταντοπούλου: Κατηγορεί Τσίπρα για απραξία και «ζωάρα» - Μητσοτάκη για αυταρχισμό και φόβο εκλογών

Reporter.gr Newsroom
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Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό και νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει παραμελήσει εντελώς τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, καθώς, όπως αναφέρει, έχει να εμφανιστεί στο ελληνικό Κοινοβούλιο εδώ και δύο χρόνια και δύο μήνες, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει ούτε μία ομιλία στο διάστημα αυτό. Παρόλα αυτά, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας λαμβάνει κανονικά τη βουλευτική του αποζημίωση και απολαμβάνει έναν άνετο και προνομιούχο τρόπο ζωής, κάνοντας «ζωάρα», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού πως του «λείπει η πολιτική», λέγοντας πως αυτό που πραγματικά του λείπει είναι τα οικονομικά και τα προνόμια της εξουσίας, τονίζοντας: «Όταν λέει ότι του λείπει η πολιτική, εννοεί ότι του λείπουν τα φράγκα της εξουσίας. Βλέπει την πολιτική ως μπίζνες και το κόμμα του θα πρέπει να το λένε "το Λαγούμι”».

Κριτική στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στρέφοντας τα πυρά της και προς την κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η κ. Κωνσταντοπούλου επέκρινε τη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως κανένας βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος δεν τολμά να κάνει τίποτα, ούτε να πάει τουαλέτα, χωρίς την έγκριση του Μητσοτάκη.

Σε σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις, εκτίμησε ότι ενδεχομένως να προκύψουν πρόωρες εκλογές μέσα στο 2025, λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα διαλύσει τη Βουλή και θα προσφύγει στις κάλπες».

Για το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου σχολίασε και τα σενάρια περί τροποποίησης του εκλογικού νόμου, συγκεκριμένα σχετικά με πιθανή αύξηση του ορίου εισόδου ενός κόμματος στη Βουλή. Υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να το περάσει από μόνη της. Αν επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, εκτίμησε ότι θα οδηγήσει σε εκλογική συντριβή για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα αποδείκνυε ότι φοβάται τη δύναμη της αντιπολίτευσης.

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