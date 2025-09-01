ΠΑΣΟΚ: 6 χρόνια Νέα Δημοκρατία: Αποτύχατε - Να η Ελλάδα που παραδίδετε

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ βρίσκεται, για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία του, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη ΔΕΘ και η Χαριλάου Τρικούπη σκοπεύει να «πρωταγωνιστήσει» επικοινωνιακά με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου όπου θα αναφέρεται στην αποτυχία της κυβέρνησης σε όλους τους τομείς.

Συνέντευξη για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΝΔ σε διάφορους νευραλγικούς τομείς παραχώρησε τη Δευτέρα 1/9 το ΠΑΣΟΚ. Με τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία: Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε», το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για μία «κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε όλα τα επίπεδα».

Στην οικονομία, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ανάπτυξη είναι αργή και ασταθής, με αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες και φτωχοποίηση. Το ΑΕΠ δεν έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ η αγοραστική δύναμη παραμένει χαμηλή. Ο πληθωρισμός και το υψηλό κόστος ζωής επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, και η δημοσιονομική πολιτική στηρίζεται σε υπερπλεονάσματα εις βάρος των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης τονίζει ότι παρά την μεγάλη χρηματοδότηση, η απορρόφηση πόρων είναι χαμηλή, χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό και διαφάνεια.

Για την αγροτική πολιτική, το ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι ο πρωτογενής τομέας υποβαθμίζεται, με γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, έλλειψη ανανέωσης, αύξηση κόστους παραγωγής και σοβαρές ελλείψεις εργατών γης. Υπάρχουν προβλήματα στην ψηφιακή γεωργία, την κτηνιατρική υποδομή, τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και αδυναμία διαχείρισης υδάτινων πόρων και αλιείας.

Τέλος, για τις επενδύσεις αναφέρει ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική χαμηλών προσδοκιών με καθυστερήσεις και έλλειψη ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, ενώ οι ξένες επενδύσεις μειώνονται και οι εγχώριες παραμένουν ανενεργές.

Πιο αναλυτικά:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη – Εισοδήµατα - Πληθωρισµός

Το αναπτυξιακό «θαύµα» αποδεικνύεται θολό… Το πραγµατικό ΑΕΠ της Ελλάδας το 2024 δεν έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2010. Χάρη στη δίχως προηγούµενο εισροή πόρων και κοινοτικών κεφαλαίων, ο ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ κινείται µόλις στο 2% ετησίως. Τι θα συµβεί όταν ολοκληρωθεί το ΤΑΑ µετά το 2026; …και στηρίζεται στην αύξηση των ανισοτήτων ενισχύοντας το εισόδηµα κεφαλαίου έναντι του εισοδήµατος από εργασία. Το µερίδιο των µισθών είναι το δεύτερο χαµηλότερο στην Ε.Ε., ενώ το µερίδιο των κερδών το τρίτο υψηλότερο, µε τη «ψαλίδα» να διευρύνεται συνεχώς. Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η συνέπεια αυτών των επιλογών είναι η αύξηση του ποσοστού του πληθυσµού σε κίνδυνο φτώχειας από το 2019 έως το 2024, εξέλιξη που πλέον είναι ευδιάκριτη.

Ο στόχος της σύγκλισης των εισοδηµάτων προς τον µέσο όρο της ΕΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου αποµακρύνεται… Σύµφωνα µε τη Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Ελλήνων ήταν στο 66% του µέσου όρου της Ε.Ε. το 2018. Το 2024 ανέβηκε µόλις στο 70%, δηλαδή στα επίπεδα του 2014–2015.

Ο στόχος της σύγκλισης των εισοδηµάτων προς τον µέσο όρο της ΕΕ και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου αποµακρύνεται… Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ε.Ε.-27 ως προς την αγοραστική δύναµη του εισοδήµατος το 2024, όπως και το 2023 και το 2019, δείχνοντας έλλειψη ουσιαστικής βελτίωσης. Πλέον µένει πίσω ακόµη και από χώρες που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. µε τη διεύρυνση του 2004. Σταθερά η Ελλάδα πρωταθλήτρια στο κόστος ζωής. Η επίµονη άνοδος του πληθωρισµού µετά το 2022 αποδεικνύει την αναποτελεσµατικότητα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Οι υπηρεσίες ακριβαίνουν πιο πολύ από τον γενικό δείκτη, ενώ το ράλι στις τιµές των µη επεξεργασµένων τροφίµων επιβαρύνει ιδιαίτερα τα νοικοκυριά. Τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα διαθέτουν το µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους σε τρόφιµα, όπου ο σωρευτικός πληθωρισµός αγγίζει το 38%. Ανταγωνιστικότητα: Τα χρόνια προβλήµατα παραµένουν περιορίζοντας την ανθεκτικότητα της οικονοµίας Η ελληνική οικονοµία εξακολουθεί να εµφανίζει χαµηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα, µε το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να διαµορφώνεται στο -6% το 2024.

Δηµοσιονοµική Πολιτική

Παραγωγή υπερπλεονασµάτων σε βάρος χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων. Τα υπερπλεονάσµατα δεν οφείλονται αποκλειστικά στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Προκύπτουν από τη φορολογική αφαίµαξη µεσαίων στρωµάτων και ευάλωτων νοικοκυριών, µέσω:

µη τιµαριθµοποίησης της κλίµακας εισοδήµατος

επίδρασης πληθωρισµού που αυξάνει τα έσοδα από έµµεσους φόρους, κυρίως ΦΠΑ.

Παραγωγή υπερπλεονασµάτων σε βάρος χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων. Παρά τα υπερπλεονάσµατα το πρόβληµα των ληξιπρόθεσµων χρεών του Δηµοσίου προς ιδιώτες επανήλθε δυναµικά στερώντας πολύτιµη ρευστότητα από την πραγµατική οικονοµία.

Φορολογική Πολιτική

Κοινωνικά άδικο φορολογικό µείγµα που στηρίζεται στον πληθωρισµό και την µη τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας - οδηγώντας σε αφαίµαξη µεσαίων στρωµάτων και οικογενειών µε παιδιά. Κοινωνικά άδικο φορολογικό µείγµα. Παρά την πρόοδο στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στον πληθωρισµό, µε άνοδο ΦΠΑ. Η σχέση άµεσων προς έµµεσους φόρους στην Ελλάδα είναι 1:1,5 έναντι περίπου 1:1 στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Κοινωνικά άδικο φορολογικό µείγµα. Σύµφωνα µε µελέτη συστηµικής τράπεζας:

Σύµφωνα µε µελέτη συστηµικής τράπεζας: Με πλήρη τιµαριθµοποίηση, τα φορολογικά έσοδα του 2023 θα ήταν -9% χαµηλότερα.

Με ήπια τιµαριθµοποίηση, το πρωτογενές πλεόνασµα θα υποχωρούσε οριακά κάτω από 2%, χωρίς να απειλούνται οι αναγκαίοι δηµοσιονοµικοί στόχοι.

Τραπεζικός Τοµέας

Εκτός από την κερδοφορία του κλάδου σηµασία έχει η εστίαση στις ανάγκες της κοινωνίας:

Μεγάλη η ψαλίδα επιτοκίων χορηγήσεων-καταθέσεων αφού σύµφωνα µε στοιχεία της ΤτΕ (Μάιος 2025) η διαφορά µεταξύ του µέσου σταθµικού επιτοκίου νέων χορηγήσεων και καταθέσεων (περιθώριο επιτοκίου) κυµάνθηκε σε 4,31% (4,66% έναντι 0,35%), σχεδόν δυόµιση φορές από τον µέσο όρο της διαφοράς στις χώρες της Ευρωζώνης.

Tεράστια τα εµπόδια χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ) και έλλειψη πολιτικών για τη χρηµατοδότηση του πρωτογενούς τοµέα και ΜµΕ της περιφέρειας.

Ταλαιπωρία των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων στις τραπεζικές τους συναλλαγές και αύξηση κόστους συναλλαγών λόγω πώλησης δικτύων ΑΤΜ σε ιδιωτικές εταιρείες.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΔΕΘ 2018- Οι δεσµεύσεις Μητσοτάκη

Οικονοµία: παραγωγική, ψηφιακή, καινοτόµο που θα προσελκύει επενδύσεις

Επιχειρηµατικότητα: στροφή στην υγιή δράση, µακριά από το σάπιο κρατικοδίαιτο καπιταλισµό

«Εθνικά» σχέδια: για τον Τουρισµό, την Πρωτογενή παραγωγή, τη Βιοµηχανία, την Ενέργεια, τη Ναυτιλία, τις Υπηρεσίες • Ανάπτυξη βασισµένη στους µικροµεσαίους

Μείωση ανισοτήτων

Τα 5 + 1 εργαλεία που είχε η κυβέρνηση της ΝΔ και δεν αξιοποίησε

Τα χρήµατα που έρχονται από το εξωτερικό

Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας

Η δηµόσια περιουσία

Το φορολογικό σύστηµα

Το τραπεζικό σύστηµα

Και το ανθρώπινο δυναµικό

Τι τα έκαναν τόσα δισ.;

Διαθέσιµα τα περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια εδώ και δεκαετίες

70 δισ. ευρώ από ΤΑΑ, ΕΣΠΑ και άλλους ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους

Προσωρινή ακύρωση των δηµοσιονοµικών κανόνων του ΣΣΑ (Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης)

Ταµείο (Χαµένης) Ανάκαµψης

Κανένας σχεδιασµός, καµία διαβούλευση

Πεδίο αποκλειστικής ενασχόλησης του Μεγάρου Μαξίµου

Προτεραιοποίηση της εκταµίευσης, αντί της σχεδιασµένης απορρόφησης

Διπλάσια τα ορόσηµα µέχρι τον Αύγουστο 2026 σε σχέση µε τα τελευταία 4 χρόνια

Αδιαφάνεια για ποια έργα απεντάσσονται ή τροποποιούνται

Μετά και την πρόσφατη αναθεώρηση 108 οροσήµων του προγράµµατος, καµία γνώση για το τελικό περιεχόµενό τους.

Άλλο εκταµίευση, άλλο απορρόφηση

Από τα 18,64 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων:

9,8 δισ. ευρώ έχουν έρθει ως δόσεις

5,1 δισ. ευρώ έχουν δοθεί σε τελικούς δικαιούχους

4,7 δισ. ευρώ έχουν µεταφερθεί από το κράτος σε άλλους φορείς (εντός & εκτός γενικής κυβέρνησης) προς διάθεση.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωτογενής τοµέας, πυλώνας της εθνικής οικονοµίας και της επισιτιστικής ασφάλειας, υπονοµεύεται συστηµατικά από την αδράνεια, την αδιαφάνεια και την έλλειψη στρατηγικής της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι συνεταιρισµοί δεν ζητούν χάρη, αλλά δικαιοσύνη, στήριξη και προοπτική. Σήµερα παρουσιάζουµε, µε στοιχεία και τεκµηρίωση, τα σοβαρά λάθη και παραλείψεις της κυβερνητικής πολιτικής στον πρωτογενή τοµέα. Δεν είναι αντιπολιτευτική ρητορική. Είναι κραυγή αγωνίας από την ελληνική ύπαιθρο που αργοσβήνει.

Η ελληνική ύπαιθρος γερνά και η κυβέρνηση αδιαφορεί:

Το 64,3% των αρχηγών αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι άνω των 55 ετών (Ε.Ε.: 57,3%), ενώ οι κάτω των 35 µόλις 3,5% (Ε.Ε.: 6,5%, Αυστρία: 13%).

Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει το παραγωγικό της µέλλον, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει λάβει κανένα στοχευµένο µέτρο ανανέωσης.

Οι αιτήσεις Νέων Αγροτών µειώθηκαν από 17.488 το 2021 σε µόλις 6.446 το 2025, δείγµα απογοήτευσης και έλλειψης προοπτικής.

Η αγροτική εκπαίδευση στο περιθώριο της Ευρώπης - Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαµηλότερα ποσοστά αγροτικής εκπαίδευσης στην Ε.Ε.:

Μόλις 0,7% των αγροτών έχει πλήρη εκπαίδευση (Ε.Ε. µ.ό.: 10,2%)

Το 94,1% βασίζεται µόνο στην πρακτική εµπειρία

Κατάταξη: 26η στους 27, πάνω µόνο από τη Βουλγαρία Αντίθετα, χώρες όπως η Ιρλανδία (100%) και η Ολλανδία (62,6%) επενδύουν συστηµατικά στην εκπαίδευση των αγροτών.

Όσον αφορά το γεωργικό εισόδηµα, σύµφωνα µε τη Eurostat, το καθαρό κέρδος που παράγεται από τη γεωργική δραστηριότητα των εκμεταλλεύσεων την περίοδο 2020– 2024:

στην Ελλάδα µειώθηκε κατά 8,14%,

ενώ στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 7,86%.

Όσον αφορά το κόστος παραγωγής, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι, παρατηρείται ασφυξία στον Αγροτικό Τοµέα. Σύμφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ (Ιούνιος 2025), το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί κατά 28,5% σε σχέση µε το 2020: Λιπάσµατα: +47,2%, Ζωοτροφές: +33%, Ενέργεια & λιπαντικά: +32,3%, Γεωργικά φάρµακα: +15,2% και Κτηνιατρικά φάρµακα: +17,3%.

Η αγροτική δραστηριότητα καθίσταται µη βιώσιµη, οδηγώντας σε µείωση παραγωγής και εγκατάλειψη της υπαίθρου.

Έλλειψη Εργατών Γης - Μια κρίση που αγνοείται.

Η ελληνική γεωργία χρειάζεται πάνω από 70.000 εργάτες γης. Οι ελλείψεις αφήνουν εκτάσεις ακαλλιέργητες, καθυστερούν τις συγκοµιδές και µειώνουν την παραγωγή. Το αποτέλεσµα είναι ακριβότερα προϊόντα για τον καταναλωτή, χαµένα εισοδήµατα για τον παραγωγό και συνολική υποβάθµιση της υπαίθρου.

Από το 2019, η κυβέρνηση δεν έχει χαράξει συνεκτική πολιτική για το αγροτικό εργατικό δυναµικό. Οι αγρότες βρίσκουν µπροστά τους γραφειοκρατία, έλλειψη διακρατικών συµφωνιών και απουσία κινήτρων για νόµιµη εργασία, ενώ οι εξαγγελίες για µετακλήσεις παραµένουν αργές και αναποτελεσµατικές. Η κρίση βαθαίνει και απειλεί τη βιωσιµότητα του πρωτογενούς τοµέα.

Ψηφιακή Γεωργία

Η µετάβαση σε ένα ψηφιακό και βιώσιµο µοντέλο γεωργίας παραµένει ευχολόγιο. Παρά τις εξαγγελίες, σε πολλές περιοχές της υπαίθρου λείπει ακόµη και η βασική πρόσβαση στο διαδίκτυο: το «Δεν έχω σήµα» είναι η µόνιµη επωδός των αγροτών.

Από τα 23 έργα Ψηφιακού Μετασχηµατισµού για τον αγροτικό τοµέα:

2 έχουν ολοκληρωθεί

12 βρίσκονται σε εξέλιξη

8 δεν έχουν ξεκινήσει

1 έχει απενταχθεί.

Πρόκειται για έργα κρίσιµα για τον εκσυγχρονισµό του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά και για την ασφάλεια τροφίµων, αλιείας και κτηνοτροφίας.

Ζωονόσοι - Απειλή για την Αιγοπροβατοτροφία και τη Φέτα

Από το 2024, η ευλογιά και η πανώλη αιγοπροβάτων έπληξαν πάνω από 835 εκµεταλλεύσεις, µε θανατώσεις άνω των 200.000 ζώων και σοβαρές οικονοµικές απώλειες. Η κτηνιατρική υποδοµή παραµένει ανεπαρκής:

Δυσλειτουργίες στη βάση δεδοµένων

Καθυστερήσεις σε ελέγχους & αποζηµιώσεις

Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού

Η φέτα ΠΟΠ απειλείται από έλλειψη πρώτης ύλης, ενώ η κυβερνητική αδράνεια οδηγεί τον κλάδο σε αφανισµό.

ΕΛΓΑ - Ένας θεσµός σε παρακµή

Ο ΕΛΓΑ βυθίζεται σε χρόνια προβλήµατα:

Παρωχηµένος κανονισµός (αµετάβλητος από το 2011)

Καθυστερήσεις στις αποζηµιώσεις

Έλλειψη πρόληψης & τεχνολογικής αναβάθµισης

Υποστελέχωση και φυγή προσωπικού

Η κλιµατική κρίση απαιτεί νέες µορφές ασφάλισης και ψηφιακό εκσυγχρονισµό, που η κυβέρνηση αδυνατεί να υλοποιήσει.

ΟΠΕΚΕΠΕ - Δυσλειτουργία και Αδιαφάνεια

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει σύµβολο αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας. Η εµπιστοσύνη των παραγωγών έχει κλονιστεί, ενώ η διαχείριση των ενισχύσεων στερείται δικαιοσύνης και λογοδοσίας.

Πληρωµές ΚΑΠ – Αδιαφάνεια και Αδικία

Είναι Σεπτέµβριος 2025 και ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή του 2024. Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα της Ε.Ε. όπου οι αγρότες δεν γνωρίζουν την αξία των δικαιωµάτων τους, το χρονοδιάγραµµα πληρωµών, τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Η διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η καταλήστευση του Εθνικού Αποθέµατος πλήττουν τους νέους αγρότες και ευνοούν τους «εκλεκτούς».

Έξι Χρόνια Αδράνειας στη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Γεωργία

Η κλιµατική κρίση καθιστά την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων ζήτηµα επιβίωσης. Ωστόσο, επί έξι χρόνια η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε ουσιαστικά βήµατα.

Έξι Χρόνια Αδράνειας στη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Γεωργία

Μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα µένουν ηµιτελή ή εγκαταλελειµµένα, στερώντας κρίσιµες υποδοµές αποθήκευσης και διανοµής νερού.

Οι ΤΟΕΒ παραµένουν ενεργειακά εξαρτηµένοι από το δίκτυο, χωρίς σχέδιο για αυτονοµία µέσω ΑΠΕ → υψηλότερο κόστος και χαµηλότερη αποδοτικότητα.

Η απουσία κλειστών, υπό πίεση, αρδευτικών δικτύων οδηγεί σε τεράστιες απώλειες νερού και ανεξέλεγκτη σπατάλη.

Αλιεία - Εγκατάλειψη και Αυθαιρεσία

Η κυβέρνηση:

Σχεδιάζει απαγορεύσεις χωρίς επιστηµονική τεκµηρίωση

Δεν ρυθµίζει την ερασιτεχνική αλιεία

Δεν ολοκληρώνει τον χωροταξικό σχεδιασµό των υδατοκαλλιεργειών

Δεν αξιοποιεί το ΠΑΛΥΘ 2021–2027 για παραγωγικές επενδύσεις

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Στον τοµέα των επενδύσεων, εγχωρίων και ξένων, καθώς και σε εκείνον της ενίσχυσης των εξαγωγών, η κυβέρνηση ακολουθεί συστηµατικά µία πορεία χαµηλών πτήσεων. Η απόσταση µεταξύ των όσων έχει κατά καιρούς ανακοινώσει και των όσων έχει υλοποιήσει είναι πολύ µεγάλη και διευρυνόµενη. Αποδεικνύεται ότι, δυστυχώς, είναι µία κυβέρνηση των αφηγήσεων (και των επιδοτήσεων) και όχι των µεταρρυθµίσεων, που έχει ανάγκη η χώρα.

Τρία και πλέον χρόνια µετά την ψήφισή του Αναπτυξιακού Νόµου (2022) δεν έχει εκταµιευθεί ούτε ένα ευρώ! Πλην όµως, δεν νοείται αναπτυξιακή πολιτική στην οποία ο επενδυτής περιµένει 4 ή 5 χρόνια µέχρι να χρηµατοδοτηθεί η επένδυσή του. Ουσιαστικά, το ελληνικό κράτος απουσιάζει από αυτήν την πτυχή της ανάπτυξης. Όσον αφορά στις ξένες επενδύσεις στη χώρα µας, πολύ λίγες από αυτές –και συνεχώς µειούµενες– αφορούν στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (greenfield investments). Οι περισσότερες αφορούν στην αγορά ήδη υπαρχόντων στοιχείων ενεργητικού –κυρίως κατοικιών και ξενοδοχειακών µονάδων. Η κυβέρνηση επαίρεται ότι, µεταξύ 2019 και 2023, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 5% (από 10% σε 15% του ΑΕΠ), η αλήθεια είναι πως στις επιχειρήσεις αντιστοιχεί αύξηση µόνο κατά 1%. Στην πραγµατικότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σε µία κατάσταση επενδυτικής άπνοιας και αναπτυξιακής στασιµότητας (Οι ρυθµοί ανάπτυξης του 2% οφείλονται, κατά µέγιστο βαθµό, στα ευρωπαϊκά κονδύλια και στην πεπερασµένων προοπτικών αύξηση της ταξιδιωτικής δαπάνης). Η υπόσχεση της κυβέρνησης (2020 και 2023) για ενίσχυση της βιοµηχανίας µέσω µείωσης του ενεργειακού κόστους µε στόχο την αύξηση του µεριδίου της στο ΑΕΠ στο 12% το 2025 και 15% το 2030 δεν έχει επιτευχθεί ούτε φαίνεται εφικτός, µε το ποσοστό να παραµένει γύρω στο 9,5% του ΑΕΠ. Με τον Ν.4864/2021 η κυβέρνηση δεσµεύτηκε ότι η αξιολόγηση και ένταξη στην κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων θα γίνεται εντός 75 ηµερών. Στην πράξη, η µέση διάρκεια αξιολόγησης είναι πάνω από 15 µήνες. Από τις 68 και πλέον τέτοιες επενδύσεις, προϋπολογισµού άνω των 14 δισ. ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί µόλις 3. Η προσέλκυση κορυφαίων επιχειρήσεων (έστω µίας) που δραστηριοποιούνται στο «τεχνολογικό σύνορο» (όπως το έχουν κάνει π.χ. η Ρουµανία, η Τουρκία, η Πολωνία, η Σερβία, αλλά και οι ΗΠΑ µε την πολιτική CHIPS), θα είχε καταλυτικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη, θα ενίσχυε σηµαντικά το διεθνές κύρος της χώρας ως επενδυτικού προορισµού και θα δηµιουργούσε ένα πολύ σηµαντικό οικοσύστηµα νέων τεχνολογιών γύρω της. Η κυβέρνηση το έθεσε ως προτεραιότητα. Όµως, από τα 3 data centers της Microsoft που ανακοινώθηκαν το 2020 µόλις ένα έχει κατασκευαστεί. Επίσης, η επένδυση των 2 δισ. ευρώ και των 20.000 θέσεων εργασίας από τη Google που ανακοινώθηκε το 2022, έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί λόγω ανεπάρκειας υποδοµών. Το 2023 η κυβέρνηση υπόσχεται να ενισχύσει το οικοσύστηµα των startups µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων και Golden Visa για επενδύσεις άνω των 250.000 ευρώ, ενώ το 2024 εξαγγέλλει τη δηµιουργία Εθνικού Επενδυτικού Ταµείου για τη στήριξη startup εταιρειών και επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Μέχρι σήµερα το Εθνικό Επενδυτικό Ταµείο δεν έχει ιδρυθεί, και η Golden Visa για εταιρείες startup δεν έχει ακόµη υλοποιηθεί. Το 2022 η κυβέρνηση υπόσχεται να ενισχύσει τις εξαγωγές µέσω του εκσυγχρονισµού του Οργανισµού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ενώ µε τον Ν. 4918/2022 για ίδρυση Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων – Export Credit Greece προβλέπει την ενεργοποίηση εγγυοδοτικού µηχανισµού. Παρά ταύτα, το 2024 η Ελλάδα δηλώνει µηδενικές εξαγωγικές πιστώσεις στον ΟΟΣΑ, ενώ µέχρι σήµερα εκκρεµεί υπουργική απόφαση για ενεργοποίηση εγγυοδοτικού µηχανισµού ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Το 2020 συστήνεται η Κυβερνητική Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εµπορίου για τον συντονισµό των απαιτούµενων δράσεων, ενώ το 2022 υιοθετείται Οδικός Χάρτης Διευκόλυνσης του Εµπορίου για το χρονικό διάστηµα 2022-2026. Παρά ταύτα, το 2024 έργα για τη διευκόλυνση του εµπορίου αφαιρούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Μέχρι τον Μάϊο 2025 οι τράπεζες έχουν υπογράψει δανειακές συµβάσεις 7,1 δισ. ευρώ µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης αλλά, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΤτΕ οι επιχειρήσεις που έλαβαν τα δάνεια έχουν εκταµιεύσει µόλις 3,9 δισ. ευρώ. Το σκέλος των δανείων παραχωρήθηκε εξ ολοκλήρου στις τράπεζες, που µε αυστηρά τραπεζικά κριτήρια αποκλείουν το 85% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από την πρόσβαση στους πόρους του Ταµείου.

Ορόσηµα εκτός στόχου

Τα ορόσηµα που αποµένουν είναι διπλάσια από όσα έχουν υλοποιηθεί στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0» τα τελευταία 4 χρόνια

Συνολικά ορόσηµα: 373 209 επενδύσεις/ 164 µεταρρυθµίσεις

Έχουν υλοποιηθεί: 139

Αποµένουν: 234