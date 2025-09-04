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Αγγελάκης: Δωρεά 2,2 τόνων ζωοτροφών στο Χαμόγελο του Παιδιού
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:43 - 04 Σεπ 2025

Αγγελάκης: Δωρεά 2,2 τόνων ζωοτροφών στο Χαμόγελο του Παιδιού

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζοντας μια παράδοση που μετρά σχεδόν δύο δεκαετίες, η Αγγελάκης στηρίζει με συνέπεια το έργο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της σε δράσεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.

Πέρα από τη μόνιμη κάλυψη των αναγκών σε προϊόντα κοτόπουλου για τη σίτιση των παιδιών στο Σπίτι Ημερήσιας Φροντίδας στην Εύβοια, καθώς και την υποστήριξη γενικότερων αναγκών του Οργανισμού, η εταιρεία ενίσχυσε φέτος τη συνεργασία της με το «Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω μιας νέας, ουσιαστικής πρωτοβουλίας: της δωρεάς ζωοτροφών και της παροχής κτηνιατρικής υποστήριξης για τα ζώα που φιλοξενούνται στη φάρμα του Οργανισμού.

Η δημιουργία της φάρμας από το «Χαμόγελο του Παιδιού» συνιστά μια αξιόλογη και καινοτόμο δράση, που προσφέρει στα παιδιά πολύτιμες εμπειρίες και άμεση επαφή με τη φύση. Η Αγγελάκης αναγνωρίζει τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και συνεισφέρει ενεργά τόσο με τη χορηγία ζωοτροφών, έχοντας προσφέρει πάνω από 2,2 τόνους ζωοτροφών από την αρχή του έτους, όσο και με την παροχή συνεχούς τεχνικής και ζωοτεχνικής καθοδήγησης, αλλά και κτηνιατρικής υποστήριξης, συμβάλλοντας στον στόχο να διαμορφωθεί ένας πρότυπος χώρος αγωγής, μάθησης και φροντίδας.

«Στην Αγγελάκης παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα και η πολυεπίπεδη συνεργασία μας με Το Χαμόγελο του Παιδιού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ουσιαστικής και διαφανούς κοινωνικής συνεισφοράς. Στόχος μας είναι να καλύπτουμε πλήρως υπαρκτές ανάγκες με ουσία και διάρκεια, βελτιώνοντας σημαντικά όχι μόνο την καθημερινότητα των παιδιών αλλά και την ποιότητα ζωής των ζώων που βρίσκονται δίπλα τους», δηλώνει η Ξένια Γιαννάκη, Ηuman Resources & CSR Director της Αγγελάκης ΑΕ.

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