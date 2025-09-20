Κοντογεώργης: Άμεσα μέτρα για την ευλογιά – Χωρίς σκιές η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τοποθετήθηκε σε σειρά σημαντικών ζητημάτων, μιλώντας στην ΕΡΤ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κτηνοτροφική κρίση λόγω της ευλογιάς, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, την υπό εξέλιξη εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις τρέχουσες πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Όπως είπε, η πίεση στον κτηνοτροφικό τομέα είναι έντονη και η κυβέρνηση λαμβάνει άμεσα μέτρα: «Ενισχύουμε το δίκτυο ελέγχου με 17 νέους σταθμούς και 185 επιπλέον κτηνιάτρους, κυρίως σε Θεσσαλία και Αχαΐα. Δεν υπάρχει ζήτημα για τη δημόσια υγεία – πρόκειται για ζωονόσο». Τόνισε ότι υπάρχει πλήρης στήριξη στους παραγωγούς, τόσο με την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού όσο και με τις αποζημιώσεις: «Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Συνεργάζονται ήδη το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την έναρξη των πληρωμών. Η αποζημίωση είναι 250 ευρώ ανά ζώο που θανατώνεται».

Αναφερόμενος στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για εξυγίανση, διαφάνεια και συνολική αναμόρφωση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την εξεταστική επιτροπή, τη χαρακτήρισε ευκαιρία να βγουν στην επιφάνεια παθογένειες του παρελθόντος: «Δεν πρόκειται για μία στατική διαδικασία. Είναι δυναμική. Έχουν συμφωνηθεί ήδη κατά 70% οι μάρτυρες με την αντιπολίτευση. Στην πρόταση της συμπολίτευσης περιλαμβάνονται πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία θα είναι καθαρή, χωρίς σκιές και χωρίς εκπτώσεις».

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, δήλωσε ότι «δεν κοιτάμε μόνο τους αριθμούς, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα ποιοτικά ευρήματα. Υπάρχει ισχυρή αποδοχή σε βασικές μεταρρυθμίσεις, όμως υπάρχουν και πεδία στα οποία χρειάζεται να εντείνουμε τις προσπάθειες». Όπως είπε, «τα προβλήματα είναι πιεστικά, δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο χρόνου».

Για τα εσωκομματικά της ΝΔ και την πρόσφατη παρέμβαση Σαμαρά, ήταν λιτός: «Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας καλός πρώην πρωθυπουργός. Η ευρύτερη παράταξη χρειάζεται να παραμένει ενισχυμένη. Δεν σχολιάζω σενάρια».

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε πως η Ελλάδα προσέρχεται στο τραπέζι του διαλόγου με πλήρη αυτοπεποίθηση: «Δεν προσερχόμαστε φοβικά. Η χώρα έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, με έμφαση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Χαράξαμε για πρώτη φορά τα δυνητικά όρια υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, τα οποία έχουν καταστεί ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα για την ενεργειακή αξιοποίηση αυτών των περιοχών: «Προσδιορίσαμε θαλάσσια οικόπεδα και προκηρύξαμε διαγωνισμούς. Ήδη η Chevron, σε συνεργασία με ελληνική εταιρεία, συμμετέχει στις σχετικές διαδικασίες».

Κλείνοντας, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε τη στρατηγική σταθερότητας που ακολουθεί η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο: «Προχωράμε σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα – τόσο στις σχέσεις με την Τουρκία, όσο και στον θεσμικό, ισότιμο διάλογο που διατηρούμε με το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο. Ζούμε σε μια ταραγμένη γεωπολιτικά περίοδο. Η στάση μας βασίζεται στην αυτοπεποίθηση, αλλά και στην επαγρύπνηση. Οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς».