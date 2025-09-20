ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κοντογεώργης: Άμεσα μέτρα για την ευλογιά – Χωρίς σκιές η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
10:57 - 20 Σεπ 2025

Κοντογεώργης: Άμεσα μέτρα για την ευλογιά – Χωρίς σκιές η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, τοποθετήθηκε σε σειρά σημαντικών ζητημάτων, μιλώντας στην ΕΡΤ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κτηνοτροφική κρίση λόγω της ευλογιάς, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, την υπό εξέλιξη εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις τρέχουσες πολιτικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Όπως είπε, η πίεση στον κτηνοτροφικό τομέα είναι έντονη και η κυβέρνηση λαμβάνει άμεσα μέτρα: «Ενισχύουμε το δίκτυο ελέγχου με 17 νέους σταθμούς και 185 επιπλέον κτηνιάτρους, κυρίως σε Θεσσαλία και Αχαΐα. Δεν υπάρχει ζήτημα για τη δημόσια υγεία – πρόκειται για ζωονόσο». Τόνισε ότι υπάρχει πλήρης στήριξη στους παραγωγούς, τόσο με την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού όσο και με τις αποζημιώσεις: «Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Συνεργάζονται ήδη το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την έναρξη των πληρωμών. Η αποζημίωση είναι 250 ευρώ ανά ζώο που θανατώνεται».

Αναφερόμενος στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για εξυγίανση, διαφάνεια και συνολική αναμόρφωση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την εξεταστική επιτροπή, τη χαρακτήρισε ευκαιρία να βγουν στην επιφάνεια παθογένειες του παρελθόντος: «Δεν πρόκειται για μία στατική διαδικασία. Είναι δυναμική. Έχουν συμφωνηθεί ήδη κατά 70% οι μάρτυρες με την αντιπολίτευση. Στην πρόταση της συμπολίτευσης περιλαμβάνονται πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία θα είναι καθαρή, χωρίς σκιές και χωρίς εκπτώσεις».

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, δήλωσε ότι «δεν κοιτάμε μόνο τους αριθμούς, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα ποιοτικά ευρήματα. Υπάρχει ισχυρή αποδοχή σε βασικές μεταρρυθμίσεις, όμως υπάρχουν και πεδία στα οποία χρειάζεται να εντείνουμε τις προσπάθειες». Όπως είπε, «τα προβλήματα είναι πιεστικά, δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο χρόνου».

Για τα εσωκομματικά της ΝΔ και την πρόσφατη παρέμβαση Σαμαρά, ήταν λιτός: «Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας καλός πρώην πρωθυπουργός. Η ευρύτερη παράταξη χρειάζεται να παραμένει ενισχυμένη. Δεν σχολιάζω σενάρια».

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόνισε πως η Ελλάδα προσέρχεται στο τραπέζι του διαλόγου με πλήρη αυτοπεποίθηση: «Δεν προσερχόμαστε φοβικά. Η χώρα έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, με έμφαση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Χαράξαμε για πρώτη φορά τα δυνητικά όρια υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, τα οποία έχουν καταστεί ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα για την ενεργειακή αξιοποίηση αυτών των περιοχών: «Προσδιορίσαμε θαλάσσια οικόπεδα και προκηρύξαμε διαγωνισμούς. Ήδη η Chevron, σε συνεργασία με ελληνική εταιρεία, συμμετέχει στις σχετικές διαδικασίες».

Κλείνοντας, ο κ. Κοντογεώργης υπογράμμισε τη στρατηγική σταθερότητας που ακολουθεί η Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο: «Προχωράμε σε όλα τα κρίσιμα μέτωπα – τόσο στις σχέσεις με την Τουρκία, όσο και στον θεσμικό, ισότιμο διάλογο που διατηρούμε με το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο. Ζούμε σε μια ταραγμένη γεωπολιτικά περίοδο. Η στάση μας βασίζεται στην αυτοπεποίθηση, αλλά και στην επαγρύπνηση. Οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομία

Χατζηδάκης: Τα myPoint της ΑΑΔΕ επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα και στις δομές του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα ένοχοι Ρέππα και Μελάς για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης έως 3 έτη και πρόστιμα έως €8.000 σε 28 καταδικασθέντες

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

Ανεμοδείκτης
11/07/2026 - 13:29

Τα πράγματα στη θέση τους για τη Marfin

Ακίνητα
11/07/2026 - 13:05

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Πολιτική
11/07/2026 - 12:43

ΠΑΣΟΚ: Σιωπή κυβέρνησης - Ζαχαράκη για το συμβάν παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελλαδικών

Πολιτική
11/07/2026 - 12:31

Δημοσκόπηση Alco: Μονοψήφια διαφορά ΝΔ - ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Τεχνολογία
11/07/2026 - 12:16

Το τέλος του μονοπωλίου της SpaceX δεν ήρθε από τη Δύση

Ειδήσεις
11/07/2026 - 09:24

Βόρεια Κορέα εναντίον ΝΑΤΟ: Η αποπυρηνικοποίηση να ξεκινήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ

Φορολογία
11/07/2026 - 09:22

Κρυπτονομίσματα: Oι λεπτομέρειες για το νέο φορολογικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:59

Τραμπ: Η εκεχειρία έληξε, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται - Αν με αγγίξετε, θα αφανιστείτε

Ειδήσεις
11/07/2026 - 08:47

Η κυβέρνηση Τραμπ ολοένα και πιο απαισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 23:11

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:46

Ιράν: Ο πόλεμος με τις ΗΠΑ δεν θα ολοκληρωθεί με την παράδοσή μας

Magazino
10/07/2026 - 22:30

Honeymoon τέλος: Πώς οι Μαλδίβες, η Μπόρα Μπόρα και η Σαντορίνη έγιναν οικογενειακά resorts

Ειδήσεις
10/07/2026 - 22:00

Βρετανία: Πρώην υπουργός βρέθηκε νεκρή – Η αστυνομία ερευνά ανθρωποκτονία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ