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Θεοδωρικάκος: Αυστηροί έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ – Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει την ασυδοσία
Πολιτική
12:49 - 22 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Αυστηροί έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ – Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει την ασυδοσία

Reporter.gr Newsroom
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Αυστηρό μήνυμα προς την αγορά έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σήμερα στο «Real FM 97.8». Ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την αγορά και δεν θα επιτρέψει την ασυδοσία, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικοί έλεγχοι για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και καλώντας τα σούπερ μάρκετ να επιδείξουν έμπρακτη κοινωνική ευθύνη.

«Έχουμε πολλές καταγγελίες, γι’ αυτό και έδωσα εντολή για εντατικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Τα σούπερ μάρκετ πρέπει να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία και να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος. Έχουν αναλάβει τη δέσμευση για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων και πρέπει να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης.

Σχετικά με την κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των πολιτών, ο κ. Θεοδωρικάκος πρόσθεσε: «Οφείλουν να σεβαστούν ότι δεν πρέπει να μένει κανένας πολίτης πίσω. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, νοιαζόμαστε όμως για την κοινωνική συνοχή και για τη στήριξη κάθε κοινωνικής ομάδας. Δεν θα επιτρέψουμε να επιβαρύνονται διαρκώς οι πολίτες».

Αναφορικά με την ανάκτηση χρημάτων από παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους, σημείωσε: «Πάνω από 70 εκατ. ευρώ επιστρέφουν στους Έλληνες φορολογούμενους. Είναι ισχυρή η δέσμευσή μας να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να πάρουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ. Κάνουμε το αυτονόητο, το δίκαιο, το σωστό για όλη την κοινωνία και στηρίζουμε όλους τους Έλληνες με πράξεις».

Για τα αποτελέσματα των μέτρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, δήλωσε: «Χάρη στους διαρκείς ελέγχους είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων για έξι μήνες και αυτή την περίοδο έχουμε τον χαμηλότερο πληθωρισμό στα βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού σε όλη την Ευρωζώνη. Όσον αφορά στον πληθωρισμό τροφίμων, αυτή τη στιγμή είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ανέφερε: «Θέλουμε ένα κέντρο, ένα σημείο αναφοράς, που να ελέγχει την αγορά. Στη νέα Αρχή θα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες και θα είναι πολύ πιο ισχυρός μηχανισμός. Τον ενισχύουμε με 300 νέους ελεγκτές και ψηφιακά εργαλεία ώστε να εφαρμόζεται η νομοθεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Σχετικά με τα μέτρα της ΔΕΘ, ο υπουργός τόνισε: «Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανακοινώθηκαν για να αλλάξουν οι δημοσκοπήσεις. Ανακοινώθηκαν γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό που έχουμε να κάνουμε απέναντι στην πατρίδα και στην ελληνική κοινωνία. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη, πιο ισχυρή, μέσα από βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, για να μη μείνει κανένας πίσω. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, θα τεθούν τα πραγματικά διλήμματα και οι πολίτες θα αποφασίσουν».

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 12:52
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