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Κεφαλογιάννης: Οι καμένες εκτάσεις μειώθηκαν περίπου 75% στα δάση σε σχέση με το μέσο όρο της εικοσαετίας
Πολιτική
18:22 - 13 Οκτ 2025

Κεφαλογιάννης: Οι καμένες εκτάσεις μειώθηκαν περίπου 75% στα δάση σε σχέση με το μέσο όρο της εικοσαετίας

Reporter.gr Newsroom
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Η φετινή αντιπυρική περίοδος κλείνει με σαφώς καλύτερη εικόνα για την Ελλάδα, όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξή του στο Ρ/Σ ΣΚΑΪ. «Η χώρα μας ήταν από τις ελάχιστες στην Ευρώπη με λιγότερες καμένες εκτάσεις σε σχέση με το μέσο όρο της εικοσαετίας», σημείωσε, εντάσσοντας την ελληνική επίδοση σε ένα πλαίσιο ιδιαίτερα επιβαρυμένο για την Ευρώπη.

Ο υπουργός παρουσίασε τα βασικά συγκριτικά στοιχεία: σε επίπεδο ΕΕ, οι καμένες εκτάσεις ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια στρέμματα (18 εκατ. στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο), τριπλάσιες σε σχέση με το μέσο όρο της εικοσαετίας. Αντίθετα, η Ελλάδα κράτησε τις συνολικές απώλειες κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο, με σημαντική διαφορά στην ποιότητα του δασικού κεφαλαίου: «Φέτος είχαμε σε επίπεδο δασών 26.000 στρέμματα, όταν ο μέσος όρος της εικοσαετίας είναι 111.000», μείωση περίπου 75%.

Η βελτίωση αποδίδεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης και επιχειρησιακής τακτικής. Μεταξύ αυτών, εκτεταμένοι καθαρισμοί οικοπέδων (περί τις 700.000 δηλώσεις) και η συνεπής επιβολή προστίμων (κύρωση περίπου στο 25% των καταγγελιών), που μείωσαν την καύσιμη ύλη γύρω από οικισμούς. Επιπλέον, διπλασιάστηκε ο αριθμός των drones (87 από 42 το 2024) με 24ωρη επιτήρηση: από τις περίπου 7.500 φετινές ενάρξεις, τις 4.000 «τις είδαν πρώτα τα drones», επιτρέποντας άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Σχετικά με τις αιτίες ανάφλεξης, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι «ένα 70% είναι ανθρωπογενής παράγοντας· 63% αμέλεια και 6–7% δόλος», με τη φετινή χρονιά να σημειώνεται ρεκόρ συλλήψεων. Η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση των πολιτών: «Αν περιορίσουμε την αμέλεια, προλαμβάνουμε περίπου το 70% των ενάρξεων».

Στο δυναμικό και τα μέσα, «φέτος επιχείρησαν 18.000 άνδρες και γυναίκες» (15.500 μόνιμοι/πενταετείς και 2.500 εποχικοί), ενώ για τη νέα χρονιά έχουν εγκριθεί 1.076 μόνιμες προσλήψεις. Παράλληλα, από το 2028 η Ελλάδα θα παραλαμβάνει νέα CL-515 με δυνατότητες νυχτερινών ρίψεων, ενισχύοντας τον στόλο. Η επένδυση στα drones θα συνεχιστεί ως βασικός «πολλαπλασιαστής ισχύος» του μηχανισμού.

Ενόψει χειμώνα, ο υπουργός περιέγραψε οργανωμένο κύκλο συντονιστικών με όλες τις Περιφέρειες: καθαρισμοί ρεμάτων (αρμοδιότητα Περιφερειών) και φρεατίων (αρμοδιότητα Δήμων), έγκαιρες συμβάσεις για μηχανήματα και αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων ώστε να αποφεύγονται κενά και αλληλοεπικαλύψεις. Η Πυροσβεστική προωθεί βάσεις και οχήματα σε ευαίσθητα σημεία για ταχύτερη ανταπόκριση σε πλημμυρικά επεισόδια. «Καμία χώρα δεν είναι 100% έτοιμη· ο στόχος είναι να είμαστε πιο έτοιμοι κάθε χρονιά από την προηγούμενη», τόνισε.

Τέλος, στο πολιτικό σκέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης στήριξε τη ρύθμιση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, διευκρινίζοντας ότι η αστυνόμευση παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ η συντήρηση και η μέριμνα του χώρου αποσαφηνίζονται θεσμικά, ώστε να διασφαλίζεται ο ιερός χαρακτήρας του μνημείου και να πάψει η ασάφεια στις αρμοδιότητες.

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