Κεφαλογιάννης: Οι καμένες εκτάσεις μειώθηκαν περίπου 75% στα δάση σε σχέση με το μέσο όρο της εικοσαετίας

Ο υπουργός παρουσίασε τα βασικά συγκριτικά στοιχεία: σε επίπεδο ΕΕ, οι καμένες εκτάσεις ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια στρέμματα (18 εκατ. στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο), τριπλάσιες σε σχέση με το μέσο όρο της εικοσαετίας. Αντίθετα, η Ελλάδα κράτησε τις συνολικές απώλειες κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο, με σημαντική διαφορά στην ποιότητα του δασικού κεφαλαίου: «Φέτος είχαμε σε επίπεδο δασών 26.000 στρέμματα, όταν ο μέσος όρος της εικοσαετίας είναι 111.000», μείωση περίπου 75%.
Η βελτίωση αποδίδεται σε στοχευμένες παρεμβάσεις πρόληψης και επιχειρησιακής τακτικής. Μεταξύ αυτών, εκτεταμένοι καθαρισμοί οικοπέδων (περί τις 700.000 δηλώσεις) και η συνεπής επιβολή προστίμων (κύρωση περίπου στο 25% των καταγγελιών), που μείωσαν την καύσιμη ύλη γύρω από οικισμούς. Επιπλέον, διπλασιάστηκε ο αριθμός των drones (87 από 42 το 2024) με 24ωρη επιτήρηση: από τις περίπου 7.500 φετινές ενάρξεις, τις 4.000 «τις είδαν πρώτα τα drones», επιτρέποντας άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.
Σχετικά με τις αιτίες ανάφλεξης, ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι «ένα 70% είναι ανθρωπογενής παράγοντας· 63% αμέλεια και 6–7% δόλος», με τη φετινή χρονιά να σημειώνεται ρεκόρ συλλήψεων. Η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα είναι η εκπαίδευση των πολιτών: «Αν περιορίσουμε την αμέλεια, προλαμβάνουμε περίπου το 70% των ενάρξεων».
Στο δυναμικό και τα μέσα, «φέτος επιχείρησαν 18.000 άνδρες και γυναίκες» (15.500 μόνιμοι/πενταετείς και 2.500 εποχικοί), ενώ για τη νέα χρονιά έχουν εγκριθεί 1.076 μόνιμες προσλήψεις. Παράλληλα, από το 2028 η Ελλάδα θα παραλαμβάνει νέα CL-515 με δυνατότητες νυχτερινών ρίψεων, ενισχύοντας τον στόλο. Η επένδυση στα drones θα συνεχιστεί ως βασικός «πολλαπλασιαστής ισχύος» του μηχανισμού.
Ενόψει χειμώνα, ο υπουργός περιέγραψε οργανωμένο κύκλο συντονιστικών με όλες τις Περιφέρειες: καθαρισμοί ρεμάτων (αρμοδιότητα Περιφερειών) και φρεατίων (αρμοδιότητα Δήμων), έγκαιρες συμβάσεις για μηχανήματα και αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων ώστε να αποφεύγονται κενά και αλληλοεπικαλύψεις. Η Πυροσβεστική προωθεί βάσεις και οχήματα σε ευαίσθητα σημεία για ταχύτερη ανταπόκριση σε πλημμυρικά επεισόδια. «Καμία χώρα δεν είναι 100% έτοιμη· ο στόχος είναι να είμαστε πιο έτοιμοι κάθε χρονιά από την προηγούμενη», τόνισε.
Τέλος, στο πολιτικό σκέλος, ο κ. Κεφαλογιάννης στήριξε τη ρύθμιση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, διευκρινίζοντας ότι η αστυνόμευση παραμένει στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ η συντήρηση και η μέριμνα του χώρου αποσαφηνίζονται θεσμικά, ώστε να διασφαλίζεται ο ιερός χαρακτήρας του μνημείου και να πάψει η ασάφεια στις αρμοδιότητες.