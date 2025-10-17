Κακλαμάνης: Του υποβλήθηκε η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024 - Μείωση κατά 41% των εκκρεμών υποθέσεων

Την Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024 υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, η Πρόεδρος του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου κ. Σωτηρία Ντούνη.

«Η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024 αφορά σε όλες τις εργασίες τα πορίσματα, τα ευρήματα αλλά και τις συστάσεις που κάνουμε προς την Κεντρική Διοίκηση και εν γένει τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα οι συστάσεις αφορούν την επιτάχυνση της οριστικής μεταρρύθμισης και τη λογοδοσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου στη χώρα» τόνισε η κ. Σ. Ντούνη.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης, παραλαμβάνοντας την Έκθεση, ζήτησε να ενημερωθεί αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με τα προβλήματα που είχε επισημάνει η Πρόεδρος του Δικαστηρίου στην συνάντηση γνωριμίας τους, αφού όπως ανέφερε: «Θεωρώ το Ελεγκτικό Συνέδριο πυλώνα και της δημοκρατίας και της διαφάνειας».

Η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σημείωσε ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, συμπληρώνοντας: « Ήδη για το 2026 σχεδιάζουμε να ενισχυθούμε με 30 υπαλλήλους, ενώ το 2025 προσλήφθηκαν 36 νέοι υπάλληλοι. Παράλληλα θέτουμε σε παραγωγική λειτουργία το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ψηφιοποιεί όλες τις λειτουργίες μας και το καθιστά διαλειτουργικό με τους ελεγχόμενους φορείς, προκειμένου να έχουμε ταχύτερη έκδοση αποφάσεων».

Στον πρόλογο της Έκθεσης σημειώνεται ότι το 2024 χαρακτηρίστηκε από υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας και ουσιαστικά επίδοσης στον δικαιοδοτικό τομέα. Οι εκκρεμείς υποθέσεις μειώθηκαν κατά 41% σε σύγκριση με το 2023, και συγκεκριμένα εκδικάσθηκαν 57.000 αιτήματα συνταξιούχων.

Σημειώνεται δε ότι η εφαρμογή των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αξιολογείται ως αποτελεσματικός μηχανισμός πρόληψης της κακοδιοίκησης και προστασίας του δημοσίου χρήματος καθώς και η επισήμανση των εφαρμοζόμενων βέλτιστων πρακτικών αλλά και των αδυναμιών που χρήζουν θεσμικής ενίσχυσης. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία της Έκθεσης, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρεται ότι έγιναν 2.733 Πράξεις Προσυμβατικού Ελέγχου, έλεγχος σε 9.329 χρηματικά εντάλματα για πάγιες προκαταβολές και έλεγχος σε 662 φορείς ( Κεντρικής Διοίκησης, ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ, Ειδικών Λογαριασμών και άλλων φορέων της Γενικής Διοίκησης ).

Ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πληροφόρηση που του παρείχε και την ενημέρωσε ότι θα διαβιβάσει την Έκθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.