ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κακλαμάνης: Του υποβλήθηκε η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024 - Μείωση κατά 41% των εκκρεμών υποθέσεων
Πολιτική
15:22 - 17 Οκτ 2025

Κακλαμάνης: Του υποβλήθηκε η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024 - Μείωση κατά 41% των εκκρεμών υποθέσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024 υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, η Πρόεδρος του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου κ. Σωτηρία Ντούνη.

«Η Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2024 αφορά σε όλες τις εργασίες τα πορίσματα, τα ευρήματα αλλά και τις συστάσεις που κάνουμε προς την Κεντρική Διοίκηση και εν γένει τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα οι συστάσεις αφορούν την επιτάχυνση της οριστικής μεταρρύθμισης και τη λογοδοσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου στη χώρα» τόνισε η κ. Σ. Ντούνη.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης, παραλαμβάνοντας την Έκθεση, ζήτησε να ενημερωθεί αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με τα προβλήματα που είχε επισημάνει η Πρόεδρος του Δικαστηρίου στην συνάντηση γνωριμίας τους, αφού όπως ανέφερε: «Θεωρώ το Ελεγκτικό Συνέδριο πυλώνα και της δημοκρατίας και της διαφάνειας».

Η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σημείωσε ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, συμπληρώνοντας: « Ήδη για το 2026 σχεδιάζουμε να ενισχυθούμε με 30 υπαλλήλους, ενώ το 2025 προσλήφθηκαν 36 νέοι υπάλληλοι. Παράλληλα θέτουμε σε παραγωγική λειτουργία το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ψηφιοποιεί όλες τις λειτουργίες μας και το καθιστά διαλειτουργικό με τους ελεγχόμενους φορείς, προκειμένου να έχουμε ταχύτερη έκδοση αποφάσεων».

Στον πρόλογο της Έκθεσης σημειώνεται ότι το 2024 χαρακτηρίστηκε από υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας και ουσιαστικά επίδοσης στον δικαιοδοτικό τομέα. Οι εκκρεμείς υποθέσεις μειώθηκαν κατά 41% σε σύγκριση με το 2023, και συγκεκριμένα εκδικάσθηκαν 57.000 αιτήματα συνταξιούχων.

Σημειώνεται δε ότι η εφαρμογή των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αξιολογείται ως αποτελεσματικός μηχανισμός πρόληψης της κακοδιοίκησης και προστασίας του δημοσίου χρήματος καθώς και η επισήμανση των εφαρμοζόμενων βέλτιστων πρακτικών αλλά και των αδυναμιών που χρήζουν θεσμικής ενίσχυσης. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία της Έκθεσης, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρεται ότι έγιναν 2.733 Πράξεις Προσυμβατικού Ελέγχου, έλεγχος σε 9.329 χρηματικά εντάλματα για πάγιες προκαταβολές και έλεγχος σε 662 φορείς ( Κεντρικής Διοίκησης, ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ, Ειδικών Λογαριασμών και άλλων φορέων της Γενικής Διοίκησης ).

Ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πληροφόρηση που του παρείχε και την ενημέρωσε ότι θα διαβιβάσει την Έκθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/10/2025 - 15:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι αγορές μυρίζουν κρίση: Η παγκόσμια τραπεζική κοινότητα σε αναβρασμό λόγω ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

Οι αγορές μυρίζουν κρίση: Η παγκόσμια τραπεζική κοινότητα σε αναβρασμό λόγω ΗΠΑ

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης κινείται χωρίς φρένα σε κατήφορο
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης κινείται χωρίς φρένα σε κατήφορο

Κυβερνητικές πηγές: Ο Μητσοτάκης προτείνει σχήμα 5Χ5 για ειρήνη και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο
Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Ο Μητσοτάκης προτείνει σχήμα 5Χ5 για ειρήνη και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974
Πολιτική

Κακλαμάνης: Ορόσημο για την ιστορία του ελληνισμού η 24η Ιουλίου 1974

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Ο Κακλαμάνης δεν το έχει «δεμένο» ότι οι εκλογές θα γίνουν το ‘27
Ανεμοδείκτης

Ο Κακλαμάνης δεν το έχει «δεμένο» ότι οι εκλογές θα γίνουν το ‘27

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025
Ειδήσεις

Στον Πρόεδρο της Βουλής η Ετήσια Έκδοση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:27

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 16:18

Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:12

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση πορεύεται «χωρίς πρόγραμμα» στην ακτοπλοΐα, εμείς έχουμε σχέδιο

Πολιτική
04/08/2026 - 16:01

Ούτε η Μουτσάτσου έμεινε – Νέο κύμα αποχωρήσεων στην «Ελπίδα» της Καρυστιανού

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 15:42

Γερμανία: Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις απορρίπτουν τη μερική αναρρωτική άδεια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 15:36

Ολοκληρώθηκε το «Youth’s Financial Literacy» της Πειραιώς σε συνεργασία με το The Tipping Point με τη συμμετοχή 2.589 μαθητών ανά την Ελλάδα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
04/08/2026 - 15:29

JP Morgan: Ανεβάζει τον πήχη για τον ΟΤΕ παρά τις πιέσεις στα έσοδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:18

Πυρκαγιές: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία δέκα χρόνια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:04

ΗΣΑΠ: Κλειστοί τρεις σταθμοί λόγω πτώσης κλαδιών – Πώς διεξάγονται τα δρομολόγια

Ειδήσεις
04/08/2026 - 15:00

Αβέβαιο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά από νέα επίθεση – Εμπόδια στις διαπραγματεύσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:57

ΕΛΑΣ: Πάνω από 2.300 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:44

Φωτιά στο υπόγειο των δικαστηρίων Πειραιά

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 14:41

Keele: Επίσημη υποβολή του φακέλου για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Ιατρικής (MBChB) στην ΕΘΑΑΕ

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:40

Στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta

Πολιτική
04/08/2026 - 14:32

Στην ΕΕ η πρόταση Μητσοτάκη για ευρωπαϊκό μηχανισμό αναστολής ασύλου σε έκτακτες περιπτώσεις

Πολιτική
04/08/2026 - 14:30

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Ο επικήδειος Μητσοτάκη (video)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:18

Η Snappi προσφέρει cashback 1,5% σε όλες τις συναλλαγές τον Αύγουστο

Ειδήσεις
04/08/2026 - 14:12

Κίνδυνος πυρκαγιάς: Στο «κόκκινο» την Τετάρτη (5/8) Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 14:11

Click to Pay: Nέα εμπειρία online αγορών για τους κατόχους καρτών Visa της Πειραιώς

Ανακοινώσεις
04/08/2026 - 14:08

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

Πολιτική
04/08/2026 - 14:03

Ανδρουλάκης: Να μην είναι συνεχώς η κλιματική αλλαγή άλλοθι για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού

Νομίσματα
04/08/2026 - 13:59

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Επιχειρήσεις
04/08/2026 - 13:45

Έλληνες CEOs: Επιφυλακτικοί για την ελληνική οικονομία, αισιόδοξοι για τις επιχειρήσεις τους

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:29

Στα δικαστήρια ο ιδρυτής της Revolut για το «χρυσό» yacht των €350 εκατ.

Magazino
04/08/2026 - 13:20

Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Ειδήσεις
04/08/2026 - 13:07

Ισπανία: Ρεκόρ απασχόλησης με «όχημα» τη νομιμοποίηση μεταναστών

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:40

Guardian: Καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασία βάζουν «φωτιά» στις τιμές ελαιολάδου

ΕΜΠΟΡΙΟ
04/08/2026 - 12:32

ΙΕΛΚΑ: Αποκλιμακώθηκαν 0,47% οι τιμές στα σουπερμάρκετ – Οι μεγαλύτερες μειώσεις και αυξήσεις

Ειδήσεις
04/08/2026 - 12:05

Γερμανία: «Θυσιάζονται» τα στεγαστικά επιδόματα στον αγώνα για εξοικονόμηση πόρων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
04/08/2026 - 11:54

DBRS: Ανθεκτικές οι ελληνικές τράπεζες με «όπλο» την πιστωτική επέκταση και την κεφαλαιακή ισχύ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ