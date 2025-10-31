Μαρινάκης: Αρχές του 2026 η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – Διασφαλισμένες οι θέσεις εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων ΕΛΤΑ

Στα ζητήματα των αγροτικών επιδοτήσεων, της μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, του λουκέτου σε πολλά καταστήματα ΕΛΤΑ, της σχέσης Μαξίμου-Υπουργείου Άμυνας και της λειψυδρίας αναφέρθηκε την Παρασκευή (31/10) κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του παρέμβασης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μεταξύ άλλων, τόνισε στα Παραπολιτικά:

Κληθείς να σχολιάσει την δήλωση του κ. Φεύγα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

«Η θέση της κυβέρνησης η οποία έχει εκφραστεί επισήμως από τις κινήσεις των αρχών και όλους τους ελέγχους που έχουμε δει, είναι ότι οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι μπαταχτσήδες, οι απατεώνες. Αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήματα που δεν έπρεπε να πάρουν ή περισσότερα απ’ όσα έπρεπε να πάρουν και με βάση τις πρωτοβουλίες και των ελληνικών αρχών αλλά και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας -να θυμίσω ότι πάρα πολλά τα έχουμε κάνει πριν έρθει η ευρωπαϊκή εισαγγελία αλλά δεν ήταν αρκετά- έχουν αρχίσει πλέον τα κλεμμένα και επιστρέφουν πίσω. Άρα αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να πάρουν πλέον δεν θα παίρνουν και η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων θα παίρνουν παραπάνω λεφτά.

Οι κινητοποιήσεις γίνονται από αγρότες οι οποίοι έχουν δικαιολογημένες αγωνίες, έχουν δικαιολογημένη εν μέρει και την ένταση η οποία προκύπτει από την ανάγκη να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται. Συμμεριζόμαστε απολύτως τις αγωνίες τους, να πούμε βέβαια ότι δεν πρέπει όσο δίκαιο και να έχουν να διαταραχτούν οι λειτουργίες του κράτους, οι μετακινήσεις των υπόλοιπων πολιτών. Κάποιες φορές μπορεί να ξεφεύγει η κατάσταση αλλά πρέπει να επικρατούν οι ψυχραιμότεροι. Άρα να μην βάζουμε απέναντι τον αγροτικό κόσμο, δεν είναι πρόθεση της κυβέρνησης κάτι τέτοιο. Έβγαλε και μια ανακοίνωση ο κ. Φεύγας για να ξεκαθαρίσει την υπόθεση».

Καταβολή 950 εκατ. ευρώ στους αγρότες τον Νοέμβριο

«Μέσα στον Νοέμβριο θα δούνε οι αγρότες τις επιδοτήσεις τους, συνολικά θα καταβληθούν 950 εκατομμύρια €. Το σύνολο των καταβολών για γίνει μέσα το 2025.

Ολοκλήρωση μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ στις αρχές του 2026

«Τυπικά όλη η μετάβαση στην ΑΑΔΕ θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026. Ψηφίζεται το νομοσχέδιο τις επόμενες εβδομάδες, είναι το τελευταίο ορόσημο που πρέπει η χώρα μας να ικανοποιήσει ούτως ώστε μια σειρά από παραδοτέα τα οποία ήθελε η Ευρώπη από τη χώρα μας στο συγκεκριμένο θέμα, να έχουν ολοκληρωθεί και να είμαστε εντελώς μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος η οποία έχει ξεκινήσει πριν από κάποιους μήνες και ολοκληρώνεται τον πρώτο μήνα του 2026 και πρακτικά από τον Φεβρουάριο του ’26 θα έχουμε εν πλήρει λειτουργία τον νέο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Ως προς το αν η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί ήδη ελέγχους

«Βεβαίως. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει σπάσει πολλά αποστήματα, έχουμε σπάσει το απόστημα των πανεπιστημίων εφαρμόζοντας μετά από πάρα πολλές δεκαετίες το νόμο. Στα γήπεδα, για πρώτη φορά αυτό που είπαμε στα γήπεδα για την ασφάλεια των φιλάθλων, των παικτών, όλων όσων βάζουν τα λεφτά τους στον επαγγελματικό αθλητισμό το εφαρμόσαμε. Κυκλώματα σε εφορίες, σε φυλακές, κυκλώματα γύρω από τις πολεοδομίες, αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις πάρα πολλά που ο κόσμος έλεγε ότι «τα έχουμε ακούσει ξανά» η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έκανε πράξη.

Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πραγματοποιεί διασταυρωμένους ελέγχους

« Υπήρχε πολιτική βούληση γιατί ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έκανε διασταυρωτικούς ελέγχους και μπλόκαρε πληρωμές και έστειλε και 5.200 ΑΦΜ στις αρχές όλα αυτά προφανώς δεν ήταν αρκετά γιατί χρειάστηκαν και όλα όσα έγιναν. Είναι ίσως πολύ πιο σύνθετος ο ΟΠΕΚΕΠΕ και από άλλες «πολυσύνθετες ασκήσεις» γιατί πρέπει παράλληλα να πιάνεις τους μπαταχτσήδες και να τους οδηγείς στη δικαιοσύνη αλλά να μην διαταράσσεις τις πληρωμές. Οι πληρωμές δεν θα διαταραχθούν αλλά θα γίνουν πάντοτε σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές ούτως ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών και των κτηνοτρόφων να παίρνουν περισσότερα και όχι λιγότερα σε βάρος των παρασίτων

Διαχρονικές οι ευθύνες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Σε μια χώρα που για τριάντα χρόνια πλήρωσε 3 δις λόγω της κακοδιαχείρισης, λόγω του γεγονότος ότι κάποιοι έπαιρναν παραπάνω ενώ δεν έπρεπε να πάρουν, δεν μπορεί μια κυβέρνηση ούτε των τελευταίων ετών αλλά ούτε και άλλων προηγούμενων ετών να αποποιηθεί αυτής της ευθύνης. Προφανώς υπάρχει και μια συνολική ευθύνη η οποία επιμερίζεται σε όλους όσους κυβέρνησαν συμπεριλαμβανομένου ημών, και για αυτό και πολύ αποκαλυπτικά ο πρωθυπουργός την ανέλαβε από την πρώτη στιγμή, και μεγαλύτερο μερίδιο ενδεχομένως απ’ όσο χρονικά αναλογεί στην δική μας κυβέρνηση.

Άλλο να πεις ότι όλοι όσοι ανέλαβαν την ευθύνη αυτού του υπουργείου είχε ο καθένας τη δική του ευθύνη, δεν θέλω να τους τσουβαλιάζω γιατί όλοι ο καθένας με τον δικό του τρόπο, περισσότερο ή λιγότερο θα κριθούν και κρίνονται και από την εξεταστική μάλιστα τώρα θα αρχίσουν να καταθέτουν και οι υπουργοί. Κάναν πολλούς διασταυρωτικούς ελέγχους, μπλόκαραν ΑΦΜ, ακόμα και υπουργοί που κατηγορήθηκαν και ζητήθηκε να γίνει προανακριτική επιτροπή χωρίς στοιχεία αλλά το να κουνάμε το δάχτυλο παράδειγμα στον Μ. Βορίδη επειδή εφάρμοσε ότι προέβλεπε ο νόμος και την ίδια την εισήγηση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε τοποθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση το θεωρώ υποκρισία και υπερβολή. Άλλο πράγμα να πεις ότι για πάρα πολλά χρόνια το κράτος με μια σειρά από αβλεψίες ανεχόταν κάποιες καταστάσεις και άλλο πράγμα να τσουβαλιάζεις συλλήβδην όλους τους υπουργούς και να τους μεταφέρεις μια ευθύνη και ειδικά μια ποινική ευθύνη την οποία δεν έχουν».

Στο κενό οι κατηγορίες περί παρέμβασης του Μαξίμου

«Σε ένα πράγμα συμφωνούν όλοι όσοι έχουν καταθέσει στην εξεταστική μέχρι τώρα, το αφήγημα της δήθεν φίμωσης ή προσπάθειας παρέμβασης, συσκότισης από το Μαξίμου πέφτει στο κενό. Ουδείς έχει πει ότι έχει γίνει η οποιαδήποτε παρέμβαση για να συσκοτιστεί η υπόθεση και να μην γίνει έρευνα ακόμα και μάρτυρες που δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι φίλα προσκείμενοι στην κεντρική κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση αυτή έχει δείξει πρωτοφανή αντανακλαστικά σε μια σειρά από περιπτώσεις σε γήπεδα, σε πανεπιστήμια, σε φυλακές…στο συγκεκριμένο θα ήταν ψέμα να σας πω ότι έγιναν όσα έπρεπε. Έπρεπε να γίνουν περισσότερα και γίνονται εν συνεχεία και σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία πολλά παραπάνω».

Αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας

«Είμαστε στο και 5 όχι στο παρά 5 στο ζήτημα της λειψυδρίας και των αποθεματικών ειδικά στην Αττική και για αυτό το λόγο θα προχωρήσουν άμεσα δηλαδή μέσα στα επόμενα χρόνια θα έχουν ολοκληρωθεί όσα έργα δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η χώρα μας έχει το φθηνότερο νερό συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και θα συνεχίσει να έχει το φθηνότερο ή ένα από τα φθηνότερα νερά και καταλαβαίνω ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων θα προκύψει και από κάποιες μικρές, πολύ μικρές αυξήσεις τις οποίες όμως θα τις δούμε γιατί είναι μια εταιρική απόφαση. Καταλαβαίνω από αυτά τα οποία έχουμε ως πρώτη ενημέρωση από την ΕΥΔΑΠ ότι είναι πολύ μικρά ποσά όμως δεν είμαστε εμείς που θα το ανακοινώσουμε γιατί είναι μια εταιρική απόφαση που πρέπει να ληφθεί με βάση τις ανάγκες».

Σχετικά με το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ

«Ήταν μια απόφαση υπηρεσιακή, αναγκαία όπως περιεγράφηκε και από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ στο πλαίσιο της εξοικονόμησης πόρων και της ανάγκης βιωσιμότητας του Οργανισμού. Μιλάμε για την αναστολή λειτουργίας περίπου 200 καταστημάτων που είχαν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα με την οποία αυτή απόφαση ουσιαστικά ολοκληρώνεται ο εξορθολογισμός του δικτύου που είχε ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια. Διασφαλίζονται πλήρως οι θέσεις εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων των ΕΛΤΑ. Το γεγονός ότι μπορεί να κλείνει ένα κατάστημα σε μια περιοχή δεν σημαίνει ότι οι πολίτες αυτής της περιοχής θα σταματήσουν να εξυπηρετούνται. Οι εργαζόμενοι θα συμμετέχουν σε αυτές τις υπηρεσίες γιατί θα έχουμε εξυπηρέτηση κατ΄οίκον, δεύτερον θα υπάρχουν σημεία εξυπηρέτησης συνεργαζόμενα με τα ΕΛΤΑ στα οποία θα μπορούν να πηγαίνουν οι πολίτες εκείνης της περιοχής για να μην μετακινούνται μακριά και οι εργαζόμενοι θα απορροφήσουν σε υπηρεσίες όσο πιο κοντά στην περιοχή που υπηρετούσαν μέχρι εκείνη τη στιγμή ούτως ώστε κανείς να μην χάσει τη δουλειά του. Αναφέρομαι στους μόνιμους υπαλλήλους, για τους συμβασιούχους καταλαβαίνω ότι κάποιοι θα χάσουν τη δουλειά τους».

Ερωτηθείς αν «τα έχουν βρει» με τον κ. Δένδια

«Δεν χάσαμε τίποτα για να το βρούμε».

Για τα Τέμπη

«Τα Τέμπη ήταν μια εθνική τραγωδία. Δεν υπάρχει ζύγι, δεν είναι ή είσαι με τους εθνικούς μας ήρωες ή σέβεσαι τους νεκρούς μιας εθνικής τραγωδίας. Αυτό το ζύγι είναι ένα ψευδεπίγραφο δίλημμα της αντιπολίτευσης και κάποιων ΜΜΕ που ως στόχο έχουν να διχάσουν την κοινωνία. Στο ιερό μνημείο και στο χώρο που περιγράφεται από την τροπολογία μπροστά από αυτό δεν θα μπορεί αν γίνεται κάτι άσχετο με αυτό το σκοπό αυτού του μνημείου. Δεν θα πάμε να κάνουμε μια ενέργεια η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως αφορμή για προβοκάτσια όμως από τη στιγμή που έχει ψηφιστεί αυτή η τροπολογία δεν θα επιτρέπεται καμία ενέργεια η οποία θα είναι αντίθετη στο σκοπό αυτού του μνημείου είτε είναι γκράφιτι είτε είναι διαδήλωση είτε είναι εκδήλωση».

Υπάρχει συναντίληψη Δένδια-Μητσοτάκη

«Με τον κ. Δένδια ο πρωθυπουργός έχει συναντίληψη και πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα έχει πετύχει».

Ερωτηθείς για την απόσταση με τους κύριους Σαμαρά και Καραμανλή

«Κανένας δεν επεδίωξε, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, την εξέλιξη αυτή με τον κ. Σαμαρά. Κανένας δεν χάρηκε. Ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη η οποία όμως δεν προκλήθηκε από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό. Σεβόμαστε απολύτως κάθε μέλος, κάθε αγωνιστή αυτής της παράταξης και βέβαια τους ανθρώπους που έχουν ηγηθεί αυτής. Πριν και πάνω από όλα αυτό που θέλουμε εμείς είναι να υπερασπιστούμε την πολιτική μας γιατί είναι μια πολιτική που μεγαλώνει την Ελλάδα».