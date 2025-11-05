Μενδώνη και Μαρινάκης συνυπογράφουν τη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης: Πολιτισμός και ΜΜΕ αναγνωρίζονται ως θεματοφύλακες της ευρωπαϊκής ασφάλειας
Πολιτική
20:27 - 05 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνυπογράφουν την Κοινή Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο του πολιτισμού και των Μέσων Ενημέρωσης ως θεματοφυλάκων των δημοκρατιών της Ευρώπης.

Η Διακήρυξη, η οποία διαμορφώθηκε υπό την αιγίδα της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, εγκρίθηκε στις 4 Νοεμβρίου στην Κοπεγχάγη κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης, με εκπροσώπηση από τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρη Κιρμικίρογλου.

Στο κείμενο, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η προστασία και προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς —υλικής, άυλης και ψηφιακής— ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, τονίζοντας τον ρόλο τους στη σύνδεση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και στην κοινή ιστορική τους ταυτότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο η πολιτιστική κληρονομιά και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης λειτουργούν ως αξιόπιστοι θεματοφύλακες της δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση, η ξένη επιρροή και η ψηφιακή χειραγώγηση θέτουν σε κίνδυνο τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Η Διακήρυξη επισημαίνει επίσης τις νέες προκλήσεις που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην παραγωγή και διάδοση πολιτιστικού και πληροφοριακού περιεχομένου, επισημαίνοντας τη δυσκολία διάκρισης ανάμεσα σε αυθεντικό και ψηφιακά παραγόμενο περιεχόμενο. Αυτό εγείρει ζητήματα αξιοπιστίας και θέτει θεμελιώδεις αμφιβολίες για την αυθεντικότητα, την προέλευση και τη λογοδοσία, καθιστώντας την προστασία της ακεραιότητας της πολιτιστικής έκφρασης και των προσωπικών χαρακτηριστικών των πολιτών ουσιώδη προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο της Διακήρυξης οι εταίροι υιοθέτησαν επτά θεμελιώδεις δεσμεύσεις έναντι των Ευρωπαίων πολιτών και συγκεκριμένα:

  • Τη διασφάλιση ελεύθερης και ανεξάρτητης πολιτιστικής ζωής.
  • Την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς σε όφελος των σύγχρονων και των μελλοντικών γενεών.
  • Τη διασφάλιση πρόσβασης σε αξιόπιστη πληροφόρηση απαλλαγμένη από ξένες επιρροές.
  • Την πρόσβαση σε ελεύθερα, ανθεκτικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.
  • Τη δυνατότητα συμμετοχής στον δημόσιο διάλογο και τις δημοκρατικές συζητήσεις.
  • Την πρόσβαση -ιδιαίτερα των παιδιών- σε ευρωπαϊκό περιεχόμενο, ελεύθερο και πολυποίκιλο.
  • Την προστασία από ψηφιακές αναπαραγωγές προσωπικών χαρακτηριστικών χωρίς συναίνεση.
