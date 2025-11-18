Σε μηνιαίο χαμηλό ο Stoxx 600 - Ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη οδηγούν τις ευρωαγορές στο «κόκκινο»
19:20 - 18 Νοε 2025

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν τη συνεδρίαση της Τρίτης (18/11) με σημαντικές απώλειες, καθώς οι παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν λόγω των ανανεωμένων ανησυχιών για τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε 1,76% χαμηλότερα στις 561,62 μονάδες, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδό του σε έναν μήνα. Όλα τα κύρια περιφερειακά χρηματιστήρια και όλοι οι κλάδοι σημείωσαν απώλειες.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 1,77% στις 23.173,05 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε επίσης πτωτικά κατά 1,27% στις 9.552,30 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με ζημιές 1,86% στις 7.967,93 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX έκλεισε με σημαντικές απώλειες 2,14% στις 15.827,00 μονάδες, ο ιταλικός MIB υποχώρησε επίσης αισθητά κατά 2,12% στις 42.838,64 μονάδες, ενώ σε αντίθεση με τη χθεσινή συνεδρίαση και ο πορτογαλικός PSI κατέγραψε ζημιές 1,55% στις 8.188,98 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ακολούθησαν τη διεθνή τάση πτώσης, μετά τις απώλειες της τεχνολογίας που παρέσυραν τη Wall Street τη Δευτέρα (17/11), όταν και οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν σε αρνητικό έδαφος. Την Τρίτη (18/11), οι μετοχές στη Νέα Υόρκη συνέχισαν να υποχωρούν, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται όλοι χαμηλότερα.

Όσον αφορά τις μεμονωμένες μετοχές, η Intermediate Capital Group ενισχύθηκε κατά 4,4% την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση της Amundi ότι αποκτά σχεδόν 10% συμμετοχή στη διεθνή επενδυτική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων και εναλλακτικών επενδύσεων, εισηγμένη στο Λονδίνο. Η μετοχή της γαλλικής εταιρείας επενδύσεων Amundi υποχώρησε κατά 3,6%.

Από την άλλη, η Akzo Nobel υποχώρησε κατά 2,9%, αφού η ολλανδική εταιρεία χρωμάτων και βιομηχανικών επιστρώσεων ανακοίνωσε συγχώνευση με την Axalta Coating Systems, με έδρα τη Φιλαδέλφεια.

Σημειώνεται επιπλέον ότι η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Roche ενισχύθηκε κατά 6,8% μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων από τις κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙΙ για το νέο χάπι κατά του καρκίνου του μαστού. Ξεχωριστά, η Novo Nordisk υποχώρησε κατά 2,5% αφού η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι θα επισπεύσει το σχέδιο μείωσης της μηνιαίας τιμής του ενέσιμου φαρμάκου για την παχυσαρκία Wegovy στις ΗΠΑ, από τα $499 στα $349. Η μείωση τιμής είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιανουάριο βάσει προηγούμενης συμφωνίας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη

Οι επενδυτές στις ΗΠΑ αναμένουν καθυστερημένα στοιχεία για την αγορά εργασίας εντός της εβδομάδας, καθώς και τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, που αναμένονται την Τετάρτη. Η μετοχή του κατασκευαστή τσιπ, η οποία υποχώρησε 2% την Τρίτη, βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη δύναμη του ανοδικού ράλι που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη φέτος.

Οι ανησυχίες έχουν ενταθεί σχετικά με το στενό εύρος της αγοράς, τις υψηλές αποτιμήσεις τεχνολογικών μετοχών και τη σταθερότητα των θεμελιωδών μεγεθών της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω της άνθησης των εταιρικών εκδόσεων χρέους από τις Big Tech και του ρυθμού απόσβεσης των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/2025 - 19:30
