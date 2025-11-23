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Κυρανάκης: Η Αθήνα δεν μας χωράει πλέον - Οι παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό έως το 2027
Πολιτική
12:40 - 23 Νοε 2025

Κυρανάκης: Η Αθήνα δεν μας χωράει πλέον - Οι παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό έως το 2027

Reporter.gr Newsroom
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Την επιβαρυμένη κατάσταση στους δρόμους της Αττικής και τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Μεταφορών για τη βελτίωση των συγκοινωνιών παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Mega. 

Ο υπουργός περιέγραψε μια πόλη «στα όρια της αντοχής της» και αναφέρθηκε τόσο στα έργα που υλοποιούνται όσο και σε αυτά που σχεδιάζονται.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης περιέγραψε την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας ως καθημερινά επιβαρυντική, σημειώνοντας την αύξηση των παρανομιών και των συγκρούσεων μεταξύ οδηγών.

«Η Αθήνα πλέον δεν μας χωράει όλους και είναι κάτι που το βιώνουμε καθημερινά. Στην πόλη έχουν συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κάτοικοι και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Όλοι οι δρόμοι και όλα τα μέσα μεταφοράς είναι γεμάτα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ψυχική κόπωση των πολιτών «είναι δυσβάστακτη».

Ο υπουργός εκτίμησε ότι σημαντική αποσυμφόρηση θα έρθει με την ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό, έργο που «προχωρά, παρά τα εμπόδια από τα αρχαιολογικά ευρήματα».

Νέα οδικά έργα: Σήραγγα στον Υμηττό και κόμβος Σκαραμαγκά

Ο κ. Κυρανάκης επεσήμανε ότι το υπουργείο προχωρά σε σειρά μεγάλων παρεμβάσεων:

  • Δημοπράτηση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, που, όπως είπε, «θα αποσυμφορήσει τον Κηφισό από τα φορτηγά».
  • Σχεδιασμός μεγάλης σήραγγας στην Ηλιούπολη, επέκταση της Αττικής Οδού στον Υμηττό.

«Είναι ένα έργο που δεν έχει ακόμη μελέτη, αλλά το ζητούν χρόνια οι κάτοικοι της νότιας Αθήνας», σημείωσε.

Μεγάλη ανανέωση στόλου στις συγκοινωνίες

Ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε τις σημαντικότερες επενδύσεις από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά:

  • Ανανέωση 2/3 του στόλου λεωφορείων ήδη σε λειτουργία.
  • 1.100 νέα λεωφορεία έως τον Μάρτιο του 2026.
  • 300 νέες προσλήψεις οδηγών.
  • Ενίσχυση της επιτήρησης με νέες κάμερες στις λεωφορειολωρίδες.

Για το μετρό, ο κ. Κυρανάκης εξήγησε: «Στη Γραμμή 2 έχουμε συχνότητα 4,5 λεπτών και στη Γραμμή 3 τέσσερα λεπτά. Παρότι ευρωπαϊκά είναι καλές συχνότητες, η Αθήνα έχει πλέον τόσο όγκο που δεν αρκούν».

Σχετικά με την αύξηση των συρμών:

  • Ανακαίνιση συρμών που θα προστεθούν μεταξύ τέλους 2026 και αρχών 2027.
  • Επιστροφή επιπλέον τεσσάρων από τη Γραμμή 1.

Για τον ΗΣΑΠ, «γίνεται πρώτη φορά πλήρης ανακαίνιση 14 συρμών», με σταδιακή παράδοση από Μάρτιο 2026, τόνισε.

Θεσσαλονίκη: Μετρό και 500 λεωφορεία

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπενθύμισε ότι: «Στις 10 Δεκεμβρίου θα μπουν οι πολίτες στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Με πάνω από 500 λεωφορεία και τον Προαστιακό έως τη Σίνδο, από Μάρτιο 2026 οι κάτοικοι θα μπορούν να κινηθούν σε δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς από Καλαμαριά έως Σίνδο για πρώτη φορά».

Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη: «Τα μέτρα αποδίδουν»

Για το νέο σύστημα καταγραφής παραβάσεων δήλωσε: «Με τις κάμερες και τα πρόστιμα που επιβάλλονται άμεσα, δημιουργείται αίσθηση συνέπειας. Οι νέες κάμερες με AI έχουν εκπαιδευμένο αλγόριθμο. Θα είναι 600 μέσα στα λεωφορεία».

Με νέο νόμο, και οι δήμοι και οι περιφέρειες θα μπορούν να εγκαθιστούν δικά τους συστήματα επιτήρησης με έσοδα υπέρ τους.

Η επιστροφή Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά

Ο κ. Κυρανάκης σχολίασε την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τις εσωτερικές εξελίξεις της αντιπολίτευσης: «Η επιστροφή Τσίπρα δείχνει ότι οι διάδοχοί του και τα κόμματα που δημιουργήθηκαν μετά την αποχώρησή του απέτυχαν παταγωδώς. Αυτό που απέτυχε δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά οι ιδέες της Αριστεράς».

Σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να εμφανιστεί πιο κεντροαριστερός, αλλά «η σύμπλευση με τον κ. Καμμένο περιορίζει τη δυναμική του». Εκτίμησε ότι η ΝΔ δεν θα επηρεαστεί.

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά τόνισε: «Σέβομαι απεριόριστα τις παρεμβάσεις του. Θεωρώ ότι έκανε καλό ως πρωθυπουργός. Η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη. Δεν συμφωνώ όμως με όσα είπε για τον κ. Μητσοτάκη».

Τέλος, ο κ. Κυρανάκης τοποθετήθηκε ξεκάθαρα κατά της χαλάρωσης στη νομοθεσία περί οπλοκατοχής: «Δεν είμαι υπέρ της οπλοκατοχής. Είναι επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις όπως στις ΗΠΑ».

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