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ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς για έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή
Πολιτική
12:30 - 27 Νοε 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς για έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του «Φραπέ» στην Εξεταστική Επιτροπή

Reporter.gr Newsroom
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Αίτημα για την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη κατέθεσαν από κοινού προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Νέας Αριστεράς που είναι μέλη της Επιτροπής. 

Σύμφωνα με το κοινό αίτημα που υπέβαλλαν ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Νέα Αριστερά:

«Με βάση το άρθρο 147 του Κανονισμού της Βουλής, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ένταλμα βίαιης προσαγωγής μαρτύρων, κάτι που δεν έπραξε η «γαλάζια» πλειοψηφία της Εξεταστικής μετά την προκλητική και αβάσιμη επίκληση του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης εκ μέρους του Γ. Ξυλούρη.

Η μεθόδευση αυτή της ΝΔ καθίσταται ακόμα πιο προκλητική δεδομένου ότι, κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής (26/11/25), προέκυψε εναργώς από την κατάθεση του Λάμπρου Αντωνόπουλου, πρώην Γραμματέα της Ν.Ε. Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, ότι ο ρόλος του κ. Γεωργίου Ξυλούρη είναι κομβικής σημασίας. Καθώς, ο ίδιος ο κ. Αντωνόπουλος είχε λάβει επιδοτήσεις δηλώνοντας ως βοσκοτόπια εκατοντάδες στρέμματα στην Τήνο και έχοντας υποβάλει τη δήλωση ΟΣΔΕ σε ΚΥΔ το οποίο σχετίζεται με τον Γ. Ξυλούρη. Ο κ. Αντωνόπουλος προχώρησε μάλιστα σε μεταβίβαση δικαιωμάτων προς μέλος της οικογένειας Ξυλούρη, για την οποία υπάρχει σχετικό ενυπόγραφο έγγραφο.

Μετά την ευθεία εμπλοκή του Γεωργίου Ξυλούρη, τόσο ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ, όσο και ως αποδεχόμενου τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή».

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