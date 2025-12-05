Δέσμευση Πετραλιά για την καταβολή των οφειλόμενων €13 εκατ. στους εργαζόμενους στα Ελληνικά Ναυπηγεία

Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών και αποζημιώσεων στους εργαζόμενους στα Ελληνικά Ναυπηγεία ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς. Η δέσμευση αυτή δόθηκε μετά την Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Παύλου Χρηστίδη, ο οποίος επανέφερε δυναμικά, στη Βουλή, ένα κρίσιμο ζήτημα που εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα παρέμενε σε εκκρεμότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, παρά τις δεσμεύσεις της προς τους εργαζομένους.

Ο Παύλος Χρηστίδης έθεσε προς το αρμόδιο Υπουργείο τα εξής ερωτήματα:

- Προτίθεται το Υπουργείο να αποδώσει προς την ειδική διαχείριση το ποσό των 13 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο έχει παρακρατηθεί αχρεωστήτως;

- Θα προβεί σε μερική άρση του συμψηφισμού των επιδικασθέντων από το ICC ποσών, ώστε να αποδοθεί στην ειδική διαχείριση το ποσό που αφορά το υπόλοιπο των προνομιακών απαιτήσεων των εργαζομένων (υπόλοιπο 29,5 εκατ. ευρώ) και πώς θα διασφαλιστεί η πλήρης καταβολή αυτών, όπως είχε συμφωνηθεί;

Συγκεκριμένα, κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης, ο Παύλος Χρηστίδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για δεδουλευμένα και αποζημιώσεις που έχουν ήδη επιδικαστεί.

«Είναι χρήματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Αποτελούν απαιτήσεις από το παρελθόν, απολύτως δικαιωματικές. Το ελάχιστο που οφείλει το κράτος είναι να είναι συνεπές. Όταν ζητάμε από τους εργαζόμενους να ακολουθήσουν μια στρατηγική και το κάνουν, τότε το κράτος πρέπει να είναι παρόν και να στηρίζει όσα δικαιούνται. Να λειτουργεί ως αρωγός και να εφαρμόζει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης», τόνισε.

Απαντώντας, ο Υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι: «Το βασικό αίτημα των εργαζομένων είναι να αποδοθεί το ποσό που αφορά τον φόρο τόκων που έχει παρακρατηθεί, όπως και επιστροφή ΦΠΑ ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ, καθώς και η μη επιβολή προσαυξήσεων και προστίμων λόγω παρακράτησης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ παρελθόντων ετών. Κατόπιν συνεργασίας με τους εργαζόμενους και τον Ειδικό Διαχειριστή και σε συνεννόηση με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό κ. Κότσιρα, το Υπουργείο Οικονομικών εξέτασε θετικά τα αιτήματα και επεξεργάζεται τον κατάλληλο τρόπο διευθέτησης μέσω νομοθετικής ρύθμισης».

Τέλος, σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, ο Θάνος Πετραλιάς σημείωσε ότι το Υπουργείο θα επανέλθει μετά από ενδελεχή νομική εξέταση της απόφασης του ICC.