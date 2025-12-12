Αποκαλυπτική η εξέταση του «σιωπηλού μάρτυρα», Γιώργου Ξυλούρη, από τη Μιλένα Αποστολάκη

Πέρα από τις εκ του ασφαλούς ερωτήσεις του εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη και την ανακριτικού ύφους εξέταση του μάρτυρα Γιώργου Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπάρχουν και οι βουλευτές που κάνουν απλά τη δουλειά τους. Με σκληρή δουλειά που παράγει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί η Μιλένα Αποστολάκη.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχει ξεχωρίσει με τη δουλειά της στην εξεταστική επιτροπή. Πάντα διαβασμένη και με ερωτήσεις ουσίας, βοηθά πραγματικά την επιτροπή και φυσικά την κοινωνία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εξέταση του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπέ) είναι για… σεμινάριο. Γνωρίζοντας πως ο μάρτυρας θα επικαλείται συνεχώς "το δικαίωμα" της σιωπής, η Μιλένα Αποστολάκη με τις ερωτήσεις σκιαγραφεί όλη την ουσία της υπόθεσης, που αναμφίβολα πια είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο με πολιτικές διαστάσεις.