Αιχμές Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής για να κάνει την υπέρβαση

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει στρατηγική για να μπορέσει να κάνει την μεγάλη υπέρβαση. Αυτή την στιγμή απομακρύνεται η πρώτη θέση, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε να κάνουμε την υπέρβαση».

Αυτό δήλωσε στα Παραπολιτικά την Πέμπτη (22/1) ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σημείωσε ακόμη ότι θα καταθέσει πρόταση στο συνέδριο του κόμματος για διακριτό καθαρό ψήφισμα από τους φίλους και τα μέλη που θα αποκλείει κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με την ΝΔ. Αναφερόμενος στην κακοκαιρία της Πέμπτης (22/1) είπε ότι αντέξανε καθώς είχανε μικρά προβλήματα. Τόνισε ότι μόλις το 20% των δρόμων έχει φρεάτια ενώ είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 40%, για να πάμε από το 20% στο 40% χρειαζόμαστε κοντά στα 100 εκατομμύρια από αυτά έχω στη διάθεσή μου 2 εκατομμύρια".

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Με αφορμή την χθεσινή κακοκαιρία στην Αττική

«Αντέξαμε, είχαμε μικρά προβλήματα. Είχε πολύ βροχή. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είχαμε 115 χιλιοστά για παράδειγμα στους Αμπελόκηπους όταν μεσοσταθμικά τον Ιανουαρίου είχαμε 50 χιλιοστά δηλαδή δύο Ιανουάριοι χθες έπεσαν στους Αμπελόκηπους. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Χρειαζόμαστε μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, κάνουμε ένα στη Ριζούπολη, θέλουμε στον Κολωνό.

«Καθαρίσαμε 19.500 φρεάτια, δεν πήγαμε σε όλα αλλά σε πάρα πολλά αρκετές φορές όμως μόλις το 20% των δρόμων έχουν φρεάτια. Το 40% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, για να πάμε από το 20 στο 40 χρειαζόμαστε κοντά στα 100 εκατομμύρια. Από αυτά έχω στη διάθεσή μου 2 εκατομμύρια. Η ίδια η Περιφέρεια έκανε μια πολύ αναλυτική μελέτη που λέει ότι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής θα κοστίσει περίπου 1,3 δις, είναι ένα ερώτημα πόσα από αυτά τα λεφτά έχουν ήδη δοθεί ή αναμένονται να δοθούνε, νομίζω ότι είναι κοντά στο 10%. Άρα πρέπει να αλλάξουμε ρυθμούς, πρέπει να δώσουμε γρήγορα τα χρήματα, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά τα λεφτά διαθέσιμα αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό τα φαινόμενα θα είναι πάρα πολύ άγρια.

Και βάλαμε μετά τα μπαζωμένα ρέματα από πάνω σε γεωγραφικό χάρτη και είδαμε ότι τα σημεία αυτά είναι πάνω στα ρέματα. Ότι το νερό της βροχής έχει «μνήμη» και πάει εκεί που υπήρχε το ρέμα άρα είναι μια τάση να ξεμπαζώνουμε όπου μπορούμε ρέμα, το κάνουμε στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στον βοτανικό. Παλεύουμε στις κοίτες του Ποδονίφτη που ένα κομμάτι του έχει μείνει ανοιχτό να το αναπλάσουμε και αυτή είναι μια γενική τάση.

200 κλίνες για άστεγους γέμισαν όλες

«Το κοινωνικό πρόβλημα είναι τρομακτικό. Έχουμε 200 κλίνες για αστέγους και χθες γέμισαν όλες. Ανοίξαμε μια λέσχη φιλίας στο Βοτανικό και κοιμήθηκαν 16 άτομα, γέμισε και αναγκαστήκαμε και ανοίξαμε μια δεύτερη στον Άγιο Ελευθέριο άλλα 16 άτομα δεν είμαι σίγουρος ότι έφτασαν και για αυτό και δίνουμε μάχη να βρούμε και άλλους χώρους, υπνωτήρια για τους ανθρώπους αυτούς και σε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα ψάχνουν κάποια σημεία για να κοιμηθούνε.

Έχουν φτάσει τα σπίτια μέχρι τον Υμηττό, έχουν χτιστεί τα πάντα, άπειροι τόνοι τσιμέντου, μπαίνουν στο σχέδιο πόλης τελευταία στιγμή, μπαίνουν πάνω σε γνωστά ρέματα της περιοχής αυτά είναι που πρέπει να αποφύγουμε. Δώσαμε μάχη στην Αθήνα να σταματήσει να είναι τσιμεντούπολη, να μην χτίζονται τεράστιες πολυκατοικίες που παίρνουνε και μπόνους αν είναι και καλά «πράσινες» και το χάσαμε. Το κερδίσαμε στο ΣτΕ και τελικά η κυβέρνηση νομοθετεί για περισσότερο τσιμέντο. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και όσο συνεχίζουμε να λειτουργούμε με όρους τέτοιους ακόμα και με αυτές τις συνθήκες που δεν ήταν οι χειρότερες που έχουμε δει αλλά ήταν στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης αναμενόμενες, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα».

Πρόβλημα το κυκλοφοριακό – Προτεραιότητα τα πάρκινγκ

«Δεν είναι βιώσιμες οι πόλεις. Η Αθήνα θέλει χώρο, έχουμε γκρεμίσει κοντά στα 40 ακίνητα και τα κάνουμε πάρκα ή χώρους αναψυχής, και θα γκρεμίσουμε και άλλα 30. Έχουμε πει ότι θα φυτέψουμε 25 χιλιάδες δέντρα την πενταετία, 5 χιλιάδες το χρόνο, έχουμε φυτέψει 10 χιλιάδες δέντρα. Δημιουργούμε έναν νέο πνεύμονα πρασίνου στον Βοτανικό.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που μου δίνουν οι μετρήσεις και τα αιτήματα των πολιτών είναι το κυκλοφοριακό. Εάν σήμερα αποφασίσουμε να κλείσουμε και να πεζοδρομήσουμε και συνεχίσει η κουλτούρα μας να είναι αυτή θα ενταθεί το κυκλοφοριακό. Άρα μικρούς, τυφλούς δρόμους πεζοδρόμηση ναι αλλά σε κεντρικές οδικές αρτηρίες οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα.

Πρώτη μου προτεραιότητα είναι χώροι παρκινγκ. Ανοίξαμε στην Κοτζιά 500 θέσεις, θα βάλουμε άλλες 200 θέσεις είναι όμως σε πολύ χαμηλούς ορόφους και κοιτάζουμε τα ειδικά συστήματα. Για να διώξουμε τα αμάξια πρέπει να γίνουν τρεις κινήσεις. Πρώτη κίνηση γραμμή μετρό 4, θα αργήσει. Δεύτερη κίνηση, το μετρό να περιμένεις αντί για 6 λεπτά 3 λεπτά αυτό θέλει πολύ περισσότερους συρμούς, αυτό θέλει λεφτά πρέπει να γίνει. Και τρίτη κίνηση, δημοτική συγκοινωνία. Είναι ένα project σε επτά κοινότητες, 7 γραμμές, 24ωρη λειτουργία, η κάθε γραμμή αφορά τη σύνδεση μιας δημοτικής κοινότητας με άλλες δύο. Έχουμε κάνει μια αναλυτική μελέτη την οποία καταθέσαμε και στον υπουργό για να ενσωματωθεί στο κλιματικό ταμείο, κοντά στα 20 εκατομμύρια και πήρε και έγκριση από τον ΟΑΣΑ. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε μελέτη υπογεγραμμένη, καταθέσαμε το επενδυτικό εάν τρέξει γρήγορα μπορούμε σε ένα χρόνο από τώρα να έχει η Αθήνα δημοτική συγκοινωνία. 7 κοινότητες, 7 διαδρομές σε 24ώρη λειτουργία σημαίνει ότι κάθε κοινότητα θα έχει κοντά στα 3 λεωφορεία τα οποία θα κινούνται για να καλύπτουν τον κόσμο και μάλιστα για να μην χάσουμε χρόνο είπαμε ότι μια προσέγγιση είναι το leasing γιατί αλλιώς θα πρέπει να προσλάβω οδηγούς που είναι μια διαδικασία με ΑΣΕΠ που καθυστερεί πάρα πολύ. …Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι για να το τρέξουμε».

Για τους τοξικοεξαρτημένους

«Οι τοξικοεξαρτημένοι είναι μια απίστευτη πληγή στην πόλη. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν αξιοπρέπεια και οι γειτονιές πρέπει να αναπνεύσουν. Είναι απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης, δεν έχει το πολιτικό θάρρος να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει. Μας ζητήθηκε και έγινε αναλυτική απογραφή αυτή τη στιγμή είναι λίγο πάνω από 1.000 άνθρωποι εξαρτημένοι. Είναι κοντά στο 10% που χρειάζονται άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ένα 30% που είναι αρκετά κινητικοί και επειδή υπάρχει αυτό το περίφημο ΣΙΣΑ που το φτιάχνουν οι ίδιοι τους κάνει αρκετά επιθετικούς. Το 70% είναι μετανάστες χωρίς χαρτιά και έχουμε αναλυτικό προφίλ στο ποιες περιοχές βρίσκονται. Η Αθήνα έχει πάρα πολλές δομές στο κέντρο της πόλης, πάνω από δέκα, η πίεση είναι τρομακτική έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αποκέντρωση. Δεν μπορεί να είναι στον αστικό ιστό χωρίς φρούρηση δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πηγαίνεις για απεξάρτηση και απέξω να υπάρχει πιάτσα και να πουλάνε ναρκωτικά. Δεν μπορεί έξω από νοσοκομεία που πουλάνε μεθαδόνη να υπάρχουν πιάτσες και ναρκέμποροι. Στον Άγιο Σάββα για παράδειγμα, πηγαίντε στον ΟΣΕ να δείτε τι συμβαίνει, πηγαίντε στα υπνωτήρια.

Οι δομές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποκεντρωθούνε. Προτείναμε δύο τοποθεσίες, και με δικά μας μάλιστα χρήματα εκτός αστικού ιστού να φτιάξουμε σοβαρές δομές, εκεί να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, να υπάρχουν και μέσα εκεί χώροι ελεγχόμενης χρήσης. Τελικά καταλήξαμε στον Βοτανικό με μεγάλο δικό μου κόστος, έκαναν οι τοπικές οργανώσεις της ΝΔ ανένδοτο αγώνα για να μην γίνει κλειστή δομή στον Βοτανικό. Εγώ συμφώνησα και θα βάζαμε και χρήματα και είχαμε ξεκινήσει αλλά έκανε πίσω η κυβέρνηση γιατί βρήκαν ευκαιρία οι τοπικές οργανώσεις της ΝΔ να πούνε όχι. Έκανε πίσω η κυβέρνηση, φοβήθηκε και παρουσίασε ένα σχέδιο στο οποίο είπε ότι «θα λύσω το πρόβλημα μέχρι το τέλος της χρονιάς», ήρθε το τέλος της χρονιάς και δεν έχουν καταφέρει να το αντιμετωπίσουν.

Κάνω έκκληση στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να φύγουνε οι πιάτσες, δεν μπορούμε άλλο. Ό,τι χρειαστεί να το αναλάβουμε αλλά πρέπει και εκείνοι να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. …Μιλάμε για υγειονομική βόμβα»!

Για τη βασιλίσσης Όλγας

«Η βασιλίσσης Όλγας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, είμαστε πάνω από το 95%. Τέλος Ιανουαρίου ξέρω ότι θα έχει κλείσει, είναι στα χέρια πια της κυβέρνησης. Πρέπει να ανοίξει να δοθεί στην κυκλοφορία, 20% θα μειωθεί ο φόρτος κυκλοφορίας.

Είναι έτοιμη η αναστροφή στην Αμαλίας. Περιμένουμε το φανάρι. Το πρόβλημα είναι ότι μου λένε «Δήμαρχε πως θα ρυθμίσουμε το φανάρι; Δώσε μου την κυκλοφοριακή ρύθμιση της Όλγας;» Λέω ότι έχω σας έχω δώσει την κυκλοφοριακή ρύθμιση της Όλγας σας την έχω δώσει και δεν μου την έχετε εγκρίνει» . Είμαι αισιόδοξος, έχω μιλήσει με τους υπουργούς, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε».

Το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει στρατηγική

«Όλοι είμαστε στεναχωρημένοι γιατί είμαστε καθηλωμένοι. Είναι ένα όργανο πολιτικής, για να είμαστε χρήσιμοι και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πρέπει να λέμε συγκεκριμένες προτάσεις και αυτές κατέθεσα. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει στρατηγική για να μπορέσει να κάνει την μεγάλη υπέρβαση.

Μου έκανε εντύπωση θετικά ότι υπάρχει μια μετατόπιση στο ΠΑΣΟΚ, διάβασα και την ανακοίνωση που λέει ότι θέλουμε την προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, εγώ θα έλεγα ότι θέλουμε την προοδευτική κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ. Αφού την θέλουμε τρία πράγματα, πρώτο, διακριτό καθαρό ψήφισμα από τους φίλους και τα μέλη στο Συνέδριο που θα αποκλείει κάθε σενάριο συνεργασίας -συγκυβέρνησης με την ΝΔ. Θα έχει την υπογραφή όλων των συνέδρων το Όχι στην συγκυβέρνηση με την ΝΔ, αυτό είναι για μένα θεμέλιο. Δεύτερο, προοδευτική διακυβέρνηση σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ένας προγραμματικός διάλογος με όλα τα κόμματα που λένε ότι είναι προοδευτικά και θέλουν να μπουν σε αυτή την ιστορία. Με πρωταγωνιστή και καταλύτη το ΠΑΣΟΚ ξεκινάμε προγραμματικό διάλογο για την προοδευτική διακυβέρνηση. Είπε ο πρόεδρος να γίνουν κάποια στρογγυλά τραπέζια στο συνέδριο, σωστά, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τώρα το κάλεσμα. Ξεκινάμε το διάλογο να δούμε που υπάρχουν συγκλίσεις που αποκλείσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ανοιχτά και μπροστά. Πρέπει από τώρα καθαρά να δούμε τις συγκλίσεις κα να πούμε με αυτά τα κόμματα συζητάμε …»

Κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο

«Κάνουμε κάλεσμα σε όσους θεωρούν ότι είναι προοδευτικοί και θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια. Όποιος θέλει και θεωρεί ότι είναι προοδευτικός ας μπει σε αυτή την ιστορία. Όχι να γίνουνε ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι δυνατότητες συγκλήσεων υπάρχουνε.

Ο δρόμος προς το συνέδριο να έχει πολύ δημοκρατία, να έχει τήρηση καταστατικών, να είναι συμπεριληπτικός, να είναι μια γιορτή της δημοκρατίας. Δεν θέλω να είναι ένα συνέδριο μηχανισμών, συγκρούσεων και διαδρόμων, θέλω ένα συνέδριο βαθιά πολιτικό όπου θα μαζευτούν εκεί οι σύνεδροι με διάθεση και όρεξη να ψηφίσουν τη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές συγκρούσεις είναι πολύ καλές, τις θέλουμε και όλοι μετά ότι αποφασίσουμε θα το τηρήσουμε με πάθος όμως να είναι πολιτικές συγκρούσεις μην είναι μηχανισμοί. Θέλουμε ένα βαθιά πολιτικό συνέδριο να το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να φύγουμε με ένα πολιτικό πρόταγμα, με μια καθαρή φυσιογνωμία ενωμένοι για την μεγάλη εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας. Όχι κουκουλώματα που είναι καθίζηση, μπροστά. Για αυτό βάζω τα θέματα εγώ να είμαι χρήσιμος, βάζω τα θέματα γιατί θέλω το ΠΑΣΟΚ να νικήσει.

Εγώ κάνω προτάσεις γιατί αγαπάω πάρα πολύ το χώρο μου και θέλω να αλλάξει πορεία η χώρα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή. Κάνω κάποιες προτάσεις, βλέπω ότι ο όρος «προοδευτική διακυβέρνηση» μπήκε σε απόφαση ΚΟΕΣ, πρώτη φορά έχει μπει καθαρά το θεωρώ σημαντικό».

Σχετικά με τις αντιδράσεις για την δημοσιοποίηση της ομιλίας του

«Αυτά τα θέματα είναι λυμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν είμαστε σοβιετία. Στο πολιτικό όργανο του συνεδρίου που ενισχύει τον διάλογο θα πρέπει οι τοποθετήσεις μας να είναι γνωστές σε όλες. Και του προέδρου αμέσως μετά την παρουσίαση της ομιλίας του ήταν γνωστή στα sites είναι ντροπή και στον πρόεδρο δηλαδή αυτό; Είναι λυμένα αυτά, προχωράμε ανοιχτά και καθαρά.

Ερωτηθείς αν θεωρεί το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα μέσα στα κόμματα που μπορούν να κάνουν διάλογο

«Δεν έχει κάνει κόμμα ακόμα, να δούμε αν θα κάνει και αν θέλει να ενταχθεί σε αυτή την ιστορία και θα τοποθετηθούμε. Εγώ λέω χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς παρακάλια αλλά να υπάρχουν κόμματα.

Είναι στο χέρι μας και αν τα πούμε καθαρά και τα πούμε τώρα, δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία, μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να προσεγγίσουμε την πρώτη θέση αυτή τη στιγμή απομακρύνεται. Θέλει αλλαγή στρατηγικής. Βάζω τα θέματα καθαρά δεν έχουμε χρόνο, έχουμε συνέδριο και εκλογές πάμε να κάνουμε την υπέρβαση, μπορούμε».

Ερωτηθείς αν χωράει στην προοδευτική διακυβέρνηση η κα Κωνσταντοπούλου

«Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό. Συμφωνούμε με την προοδευτική διακυβέρνηση, συμφωνούμε με βασικά σημεία του προγράμματός μας που πρέπει να τα αναδείξουμε; Όποιος συμφωνεί με αυτά να βρούμε αυτές τις συγκλήσεις και να πούμε ότι με βάση αυτές τις συγκλήσεις μπορούμε να προχωρήσουμε. Με ρωτάτε για την κα Κωνσταντοπούλου για την οποία για παράδειγμα έχουν υπογράψει κοινά ψηφίσματα. Αποκλείουμε δηλαδή ένα κόμμα με το οποίο υπάρχουνε κοινές υπογραφές;»