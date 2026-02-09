Τσιάρας: Στόχος η αναδιοργάνωση της ελληνικής κτηνοτροφίας για τη βιωσιμότητά της στο μέλλον
Πολιτική
15:00 - 09 Φεβ 2026

Τσιάρας: Στόχος η αναδιοργάνωση της ελληνικής κτηνοτροφίας για τη βιωσιμότητά της στο μέλλον

Reporter.gr Newsroom
Τη σημασία της αυριανής συνάντησης (10/2) του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη την Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη μία το μεσημέρι, επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στον Alpha Radio.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, ενώ επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «να στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία μέσω αναδιοργάνωσης και ενός σχεδιασμού που θα την καθιστά βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα χρόνια».

Ο υπουργός υπογράμμισε το δυναμικό χαρακτήρα της ελληνικής κτηνοτροφίας, επισημαίνοντας ότι τα κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν να αποφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο στους ίδιους τους παραγωγούς, όσο και στις εξαγωγές.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει φτάσει η στιγμή να αναδομηθεί η ελληνική κτηνοτροφία σε υγιείς βάσεις, με χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, αυστηρούς κανόνες βιοασφάλειας και μέτρα που θα διασφαλίζουν την ποιότητα και τη δυναμική των ελληνικών προϊόντων. Όπως δήλωσε, «το μεγάλο μας στοίχημα είναι να ξαναχτίσουμε συνολικά την ελληνική κτηνοτροφία και να της δώσουμε το ρόλο και την παραγωγική δυνατότητα που της αξίζει».

Σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Τσιάρας επισήμανε τη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τόνισε ότι, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, «υπάρχει ένα μεγάλο κενό, καθώς δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο ούτε μέθοδος DIVA που να διακρίνει αν ένα ζώο νοσεί ή έχει εμβολιαστεί». Πρόσθεσε ότι όλα αυτά συνιστούν σημαντικούς κινδύνους για το ζωικό κεφάλαιο της χώρας.

Όσον αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση διατήρησε από την πρώτη στιγμή ανοιχτό διάλογο με τους παραγωγούς, επισημαίνοντας ότι «ευελπιστούσαμε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τόσο για τους ίδιους τους αγρότες όσο και για τους πολίτες». Παρά τις δυσκολίες, σημείωσε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην ικανοποίηση λογικών αιτημάτων των αγροτών και ότι πλέον η διαδικασία περνά στη φάση της υλοποίησης.

Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι έως το τέλος του μήνα θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση για το αγροτικό πετρέλαιο, η οποία θα αφορά τη μη καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αντλία, ενώ θα γίνει και επανυπολογισμός των αναγκαίων λίτρων ανά καλλιέργεια, με συνάντηση των παραγωγών να προγραμματίζεται εντός της επόμενης εβδομάδας.

Επιπλέον, τόνισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συσκέψεις μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για να λυθούν όλα τα προβλήματα· όλα απαιτούν χρόνο και συγκεκριμένο σχεδιασμό».

Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις για αυτά τα ζητήματα είναι παράδοξες, προσθέτοντας ότι σε μία δημοκρατική χώρα «ο καθένας έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει σύμφωνα με τις επιλογές του».

