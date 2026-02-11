Κεραμέως: Η Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις δίνει μεγαλύτερο μέρισμα ανάπτυξης στους εργαζόμενους
15:59 - 11 Φεβ 2026

Στις τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης απάντησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κατά τη διάρκεια της συζήτησης Β’ Ανάγνωσης του νομοσχεδίου για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η Υπουργός αναφέρθηκε στον ισχυρισμό του ΠΑΣΟΚ για αποκλεισμό συγκεκριμένων πρωτοβάθμιων οργανώσεων στην Επιτροπή της Βουλής και παρέθεσε απόσπασμα της ομιλίας του κ. Γιώργου Καββαθά, Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ «Τι κάναμε όταν μας κάλεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ; Κάλεσε και τις ομοσπονδίες τις 90 της ΓΣΕΒΕΕ; Κάλεσε τα εργατικά κέντρα; Κάλεσε τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους; Εγώ ανήκω στο χώρο πολιτικά και είναι γνωστό αυτό αλλά σε καμία περίπτωση όταν συμμετέχω σε επιτροπές, όταν υπογράφω εθνικές ή κλαδικές συμβάσεις τις υπογράφω με γνώμονα το συμφέρον της οικονομίας, των εργαζομένων και την ασφάλεια των επιχειρήσεων που εκπροσωπώ. Διότι εμείς κατηγορηθήκαμε ότι κάναμε μια κακή συμφωνία και έπρεπε να έρθουν οι άλλες οργανώσεις οι οποίες ανήκουν σε εμένα, οι 90 ομοσπονδίες ανήκουν σε εμένα, εμένα ψήφισαν. Τη ΓΣΕΒΕΕ βάλατε μπροστά και την παράταξη που οδηγεί την ΓΣΕΒΕΕ με 85%, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες».

Παράλληλα η κα Κεραμέως παρέθεσε τα στοιχεία για το 13ωρο και την έκτακτη βάρδια εργασίας, τονίζοντας ότι «Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση. Όταν έχεις χτίσει ένα αφήγημα και λες 13ωρο παντού, έκτη μέρα παντού και ξαφνικά έχω τα στοιχεία και λένε 13ωρο πόσοι; 0,4% των μισθωτών, έκτη μέρα πόσοι; 0,1% των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνω λοιπόν τη δεινή θέση.»

Αναφορικά με τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο προηγούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου το οποίο χαρακτήριζε καταστροφικό, η Υπουργός παρουσίασε τη ψηφοφορία «ψήφισε ναι ή παρών σε δύο τρίτα των άρθρων του νομοσχεδίου του τελευταίου, το ΠΑΣΟΚ το οποίο κατακρεουργεί αυτό το νόμο, η καταστροφή της αγοράς εργασίας, ψήφισε τα δύο τρίτα με ναι ή παρών του εν λόγω νομοσχεδίου.»

Στη συνέχεια, η Υπουργός αναφέρθηκε στα πρόσφατα στοιχεία που συνθέτουν την αγορά εργασίας σημειώνοντας ότι η ανεργία είναι στο 7,5%, η χαμηλότερη των τελευταίων 18 ετών, 563.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν το ’19 και σήμερα δουλεύουν, η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε από το 69% στο 78,5%, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις μισθωτούς αμείβονται με μισθό μέσο πάνω από 1.000 ευρώ, αυξημένος κατά 75% από το 2019.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι ένα θετικό στοιχείο στην αγορά εργασίας, το οποίο πραγματικά ενισχύει τη θέση των εργαζομένων και θωρακίζει περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις, σημειώνοντας ότι «έρχεται εδώ η κοινωνία, οι κοινωνικοί εταίροι και λένε θέλουμε πιο εύκολη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, άρθρο 3 του νομοσχεδίου. Το ψηφίζετε ναι ή όχι; Έρχονται οι κοινωνικοί εταίροι και λένε θέλουμε πιο εύκολη επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Άρθρο 9 του νομοσχεδίου, το ψηφίζετε ναι ή όχι; Έρχεται η κοινωνία και τι λέει; Θέλουμε μετενέργεια, μετενέργεια για την προστασία των εργαζομένων, να προστατεύονται όλοι οι εργαζόμενοι. Άρθρο 8 του νομοσχεδίου που φέραμε. Το ψηφίζετε ναι ή όχι; Τελικά θέλουμε ή δεν θέλουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και περισσότεροι εργαζόμενοι να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας; Εμείς θέλουμε, και για αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την εθνική κοινωνική συμφωνία μαζί με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Και το πρόταγμα είναι ένα, πως θα δώσουμε μεγαλύτερο μερίδιο ανάπτυξης στους εργαζομένους. Αυτό επιδιώκουμε Πολιτεία από κοινού με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.»

