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Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τα τρία χρόνια της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και πολιτική σύγκρουση
Πολιτική
19:35 - 27 Φεβ 2026

Βουλή: Ενός λεπτού σιγή για τα τρία χρόνια της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και πολιτική σύγκρουση

Reporter.gr Newsroom
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Η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε με ενός λεπτού σιγή τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, στο πλαίσιο της τρίτης επετείου από το δυστύχημα που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία. Η συζήτηση ωστόσο απέκτησε έντονο πολιτικό χαρακτήρα, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν δηλώσεις και αιχμές για την απόδοση ευθυνών και την αξιοπιστία του κράτους.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει αφοσιωμένη στην ενίσχυση των υποδομών και των μηχανισμών λειτουργίας του κράτους. «Χρειάζονται πράξεις που βελτιώνουν τις υποδομές, πράξεις που κάνουν τους μηχανισμούς λειτουργικούς, πράξεις που κάνουν το κράτος πιο αξιόπιστο», δήλωσε. «Η κυβέρνηση διασφάλισε όλες τις προϋποθέσεις ώστε η Δικαιοσύνη να προχωρήσει γρήγορα και ανεμπόδιστα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αλήθεια και Δικαιοσύνη.

Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικέντρωσαν την κριτική τους στην καθυστέρηση των διαδικασιών και στην απόδοση ευθυνών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Γερουλάνος, επισήμανε: «Η αλήθεια είναι μία. Αν το κράτος είχε κάνει στοιχειωδώς σωστά τη δουλειά του, καμία επετειακή αναφορά στα Τέμπη δεν θα χρειαζόταν σήμερα. Δεν θα ζούσαμε με τη θλίψη και τον πόνο, το συλλογικό τραύμα στις καρδιές όλων μας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε καίρια ερωτήματα: «Θα υπάρξει απόδοση ευθυνών; Θα υπάρξει λογοδοσία; Ποιος είχε την ευθύνη για το ότι δύο τρένα έτρεχαν με τεράστια ταχύτητα στην ίδια γραμμή από αντίθετη κατεύθυνση για δώδεκα λεπτά; Ποιος ευθύνεται που η πρόληψη και η ασφάλεια έχουν αποδομηθεί;»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, τόνισε: «Αυτό που δολοφονεί είναι η πολιτική του κέρδους, στο βωμό της οποίας θυσιάζεται η ανθρώπινη ασφάλεια και η ίδια η ζωή».

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά επεσήμανε ότι «κάτι δεν είχε υπολογίσει η κυβέρνηση και η ηγεσία της Δικαιοσύνης: την οργή και την αγανάκτηση ενός ολόκληρου λαού που δεν άντεξε να τον παραμυθιάζουν».

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Στυλιανός Φωτόπουλος, ζήτησε πλήρη άρση της ασυλίας για όλους τους πολιτικούς και τον πρώην υπουργό Μεταφορών, καλώντας να λογοδοτήσουν όσοι γνώριζαν και δεν ενήργησαν.

Η Ασπασία Κουρουπάκη της Νίκης υπογράμμισε ότι «υπέδειξαν μόνο ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο, τον σταθμάρχη, επιχειρηματολογώντας για ανθρώπινο λάθος».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, σημείωσε: «Το έγκλημα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν η διαφθορά δεν είχε κάνει το σιδηρόδρομο τόσο ανασφαλή».

Τέλος, ο Β’ αντιπρόεδρος της Βουλής και προεδρεύων της συνεδρίασης, Γιώργος Γεωργαντάς, χαρακτήρισε την ημέρα ως ημέρα θεσμικής, πολιτικής και ανθρώπινης ευθύνης.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 19:54
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