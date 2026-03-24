ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Γαλάζια» πυρά στον Φλωρίδη για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών - Παραίτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
14:43 - 24 Μαρ 2026

«Γαλάζια» πυρά στον Φλωρίδη για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών - Παραίτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεν είναι μόνο οι συγγενείς των θυμάτων, οι συνήγοροί τους και η αντιπολίτευση που αντιδρά για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών. Τριγμοί για το θέμα παρατηρούνται και εντός της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, για παράδειγμα, σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ήταν επικριτικός και επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο Δικαιοσύνης, λέγοντας πως δεν έχει οργανώσει σωστά τη δίκη.

Οι εικόνες συνωστισμού προκάλεσαν δυσαρέσκεια και μεγάλες αντιδράσεις, τις οποίες ο κ. Κικίλιας θεωρεί δικαιολογημένες, καθώς όπως είπε «η αίθουσα της δίκης δεν πληροί τις προϋποθέσεις».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπερασπίστηκε βέβαια το έργο του και επιμένει πως η αίθουσα πληροί τις προδιαγραφές για να διεξαχθεί η δίκη, με κάποιες μικρές παρεμβάσεις στην αίθουσα που θα γίνουν μέχρι την 1η Απριλίου. Όσο για τον Βασίλη Κικίλια σχολίασε πως δεν είναι καλά ενημερωμένος.

Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, σχολίασε πάντως, πως οι εικόνες από τη δίκη δεν τον ικανοποιούν. Ζήτησε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορεί η δίκη να διεξαχθεί σωστά.

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολίασε επίσης ότι «η χθεσινή εικόνα δεν ήταν μια καλή εικόνα. Πρέπει να συνδράμουν όλοι, κάνοντας ο καθένας καλύτερα τη δουλειά του απ’ ότι την έκανε την πρώτη μέρα της δίκης – από εκείνους που θα έπρεπε να την κάνουν καλά – για να έχουμε μια ακροαματική διαδικασία με αξιοπρέπεια, με κανόνες, όπως ταιριάζει στο μέγεθος αυτής της τραγωδίας που ζήσαμε».

Φυσικά, η αντιπολίτευση υψώνει τους τόνους με το ΠΑΣΟΚ να ζητά μάλιστα δια στόματος, Παύλου Χρηστίδη, να παραιτηθεί ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις πως η συγκεκριμένη αίθουσα κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ αλλά προφανώς δεν σχεδιάστηκε σωστά. Δεν επέρριψε στον υπουργό δόλο, αλλά αστοχίες που κόστισαν πολλά χρήματα και εκτίμησε πως θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της αποτυχίας, υποβάλλοντας την παραίτησή του.

Υπέρ του υπουργού τάσσεται ουσιαστικά μόνο ο Άρειος Πάγος, που σε ανακοίνωση που εξέδωσε ζήτησε από όλους ψυχραιμία ώστε να προχωρήσει η δίκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/03/2026 - 17:20
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόσοι λαμβάνουν newsletters και πόσοι τα διαβάζουν - Η εμπειρία των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Πόσοι λαμβάνουν newsletters και πόσοι τα διαβάζουν - Η εμπειρία των ΗΠΑ

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου τα εξηγεί όλα για το Ιράν με ένα ποίημα
Ανεμοδείκτης

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου τα εξηγεί όλα για το Ιράν με ένα ποίημα

Οι 10 βασικές ευκαιρίες για τις εταιρείες τεχνολογίας το 2026
Τεχνολογία

Οι 10 βασικές ευκαιρίες για τις εταιρείες τεχνολογίας το 2026

Ο Μητσοτάκης (αναγκαστικά) στα εργοτάξια της Θεσσαλονίκης
Ανεμοδείκτης

Ο Μητσοτάκης (αναγκαστικά) στα εργοτάξια της Θεσσαλονίκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά
Πολιτική

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Το δημοσκοπικό εύρημα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου
Ανεμοδείκτης

Το δημοσκοπικό εύρημα για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
29/06/2026 - 16:25

Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:22

Μακελειό στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε δομή φιλοξενίας μητέρων και παιδιών – Δύο συλλήψεις

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:14

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα & αποστολή 50 τόνων προμηθειών

Πολιτική
29/06/2026 - 16:08

Φεύγας: Ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα και διάλογο με Σαμαρά – Άδειασμα από Μαρινάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
29/06/2026 - 16:06

Kosmocar: τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης επεκτείνονται και στα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 15:59

ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά το πρόγραμμα διαχείρισης λαγοκέφαλου – Αμοιβή έως €5,33 το κιλό

Ειδήσεις
29/06/2026 - 15:56

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης προσφύγων

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 15:47

H Qualco Intelligent Finance υποστηρικτής της ομιλίας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δασκαλάκη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 15:45

Η Πειραιώς Αργυρός Χορηγός στη φιλανθρωπική συναυλία «Όταν η Ελπίδα Γίνεται Νότες»

Πολιτική
29/06/2026 - 15:43

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο με Αυγερινό και Γρατσία

Αναλύσεις
29/06/2026 - 15:41

JPMorgan για ευρωπαϊκές μετοχές: Προβλέπει άνοδο έως 10% και ισχυρή αύξηση εταιρικών κερδών

Magazino
29/06/2026 - 15:38

Τελετή Απονομής Αριστείου Μποδοσάκη 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
29/06/2026 - 15:27

HATTA: Δικαιώματα Επιβατών - Υπηρεσίες ταξιδιωτικών διαμεσολαβητών

Οικονομία
29/06/2026 - 15:15

Τέλος το πλαφόν στα κέρδη – Συμφωνία κυβέρνησης-σούπερ μάρκετ για «πάγωμα» τιμών και νέες μειώσεις

Νομίσματα
29/06/2026 - 15:09

«Κολλημένο» κάτω από τα $60.000 το Bitcoin – Γιατί είναι επιφυλακτικοί οι αναλυτές

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
29/06/2026 - 14:58

Η Philip Morris International και ο Andrea Bocelli παρουσίασαν την πλατφόρμα «Believe. Further»

Πολιτική
29/06/2026 - 14:52

Δένδιας – Αλβανός ΥΠΑΜ: Νέα ώθηση στη διμερή αμυντική συνεργασία Ελλάδας–Αλβανίας και έμφαση στην κυβερνοασφάλεια

Πολιτική
29/06/2026 - 14:47

Ξενογιαννακοπούλου: Αποχωρεί από ΣΥΡΙΖΑ – Δεν νοείται ψηφοδέλτιο του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
29/06/2026 - 14:33

ΕΛ.Α.Σ: Το success story της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της κοινωνίας

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/06/2026 - 14:20

ΟΤΕ: Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης για καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:19

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Ναυτιλία
29/06/2026 - 14:15

ΟΛΠ Α.Ε.: Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΕΛΠΕ στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Εμπορεύματα
29/06/2026 - 14:08

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 13:57

Invel Real Estate: Ψήφος εμπιστοσύνης στην από Έλληνες και ξένους επενδυτές

Οικονομία
29/06/2026 - 13:52

ΤτΕ: «Άλμα» €5,3 δισ. στις καταθέσεις τον Μάιο – Αύξηση κατά €1,6 δισ. στα δάνεια

Οικονομία
29/06/2026 - 13:48

Alpha Bank: Ελλάδα και Νότια Ευρώπη οδηγούν την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Eυκαιρίες και κίνδυνοι

Πολιτική
29/06/2026 - 13:29

Μαξίμου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για την ακρίβεια και τη «συμφωνία κυρίων» – Έρχονται ανακοινώσεις

Πολιτική
29/06/2026 - 13:28

Τσουκαλάς για συνταξιούχους: Η κυβέρνηση υποσχέθηκε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά τον εφάρμοσε πιστά

Πολιτική
29/06/2026 - 13:21

Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ειδήσεις
29/06/2026 - 13:09

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ