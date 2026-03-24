«Γαλάζια» πυρά στον Φλωρίδη για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών - Παραίτησή του ζητά το ΠΑΣΟΚ

Δεν είναι μόνο οι συγγενείς των θυμάτων, οι συνήγοροί τους και η αντιπολίτευση που αντιδρά για τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών. Τριγμοί για το θέμα παρατηρούνται και εντός της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, για παράδειγμα, σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ήταν επικριτικός και επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο Δικαιοσύνης, λέγοντας πως δεν έχει οργανώσει σωστά τη δίκη.

Οι εικόνες συνωστισμού προκάλεσαν δυσαρέσκεια και μεγάλες αντιδράσεις, τις οποίες ο κ. Κικίλιας θεωρεί δικαιολογημένες, καθώς όπως είπε «η αίθουσα της δίκης δεν πληροί τις προϋποθέσεις».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, υπερασπίστηκε βέβαια το έργο του και επιμένει πως η αίθουσα πληροί τις προδιαγραφές για να διεξαχθεί η δίκη, με κάποιες μικρές παρεμβάσεις στην αίθουσα που θα γίνουν μέχρι την 1η Απριλίου. Όσο για τον Βασίλη Κικίλια σχολίασε πως δεν είναι καλά ενημερωμένος.

Και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, σχολίασε πάντως, πως οι εικόνες από τη δίκη δεν τον ικανοποιούν. Ζήτησε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορεί η δίκη να διεξαχθεί σωστά.

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολίασε επίσης ότι «η χθεσινή εικόνα δεν ήταν μια καλή εικόνα. Πρέπει να συνδράμουν όλοι, κάνοντας ο καθένας καλύτερα τη δουλειά του απ’ ότι την έκανε την πρώτη μέρα της δίκης – από εκείνους που θα έπρεπε να την κάνουν καλά – για να έχουμε μια ακροαματική διαδικασία με αξιοπρέπεια, με κανόνες, όπως ταιριάζει στο μέγεθος αυτής της τραγωδίας που ζήσαμε».

Φυσικά, η αντιπολίτευση υψώνει τους τόνους με το ΠΑΣΟΚ να ζητά μάλιστα δια στόματος, Παύλου Χρηστίδη, να παραιτηθεί ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις πως η συγκεκριμένη αίθουσα κόστισε 1,5 εκατ. ευρώ αλλά προφανώς δεν σχεδιάστηκε σωστά. Δεν επέρριψε στον υπουργό δόλο, αλλά αστοχίες που κόστισαν πολλά χρήματα και εκτίμησε πως θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της αποτυχίας, υποβάλλοντας την παραίτησή του.

Υπέρ του υπουργού τάσσεται ουσιαστικά μόνο ο Άρειος Πάγος, που σε ανακοίνωση που εξέδωσε ζήτησε από όλους ψυχραιμία ώστε να προχωρήσει η δίκη.